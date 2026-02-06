Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Opinion Column 07 Feb 2026
बर्बादियों का जश्न मना रहा सत्तारूढ़ पक्ष

बर्बादियों का जश्न मना रहा सत्तारूढ़ पक्ष

संक्षेप:

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी सरकार का पक्ष रखा है। फिर इस करार को लेकर हंगामा क्यों मच रहा है? देश पर दूरगामी असर वाले इस समझौते पर पक्ष...

Feb 06, 2026 10:41 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रिया श्रीनेत, अध्यक्ष कांग्रेस सोशल मीडिया

हम दोनों फिल्म के लिए साहिर लुधियानवी का लिखा और मोहम्मद रफी का गाया मशहूर नज्म बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया आज केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि जिस व्यापार समझौते को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर सत्तारूढ़ दल या सरकार ढोल पीट रही है, वह देश के लिए घातक है।

भारत पर लगे 18 प्रतिशत ट्रेड टैरिफ के लिए खुशियां मनाना एकदम नादानी है, क्योंकि अभी तक अमेरिका भारत पर औसतन 2.93 प्रतिशत से कम टैरिफ लगाता था। यह टैरिफ मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा परमाणु डील साइन करने से पहले 3.3 प्रतिशत होता था। तो सरकार किस बात पर अपनी पीठ ठोक रही है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? छह गुना टैरिफ बढ़ जाने का या लोगों को भ्रमित करने का? वास्तव में, भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर खुश होने वाले या तो बहुत अनभिज्ञ हैं या जबरदस्त शातिर। यह समझौता इतना एकतरफा और भारत के हितों के खिलाफ है कि इसको सही ठहराने वालों के विवेक पर संदेह होता है।

सर्वप्रथम, इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस समझौते की सारी विस्तृत जानकारी भी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ही दी गई। अमेरिका भारतीय निर्यात पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जबकि इससे पहले भारत से निर्यात की जाने वाली चीजों पर तीन फीसदी से कम टैरिफ लगता था। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत टैरिफ, यानी कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, जबकि इससे पहले भारत अमेरिका से आयातित सामान पर 30 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता था।

समझौते के अनुसार, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, खेती की चीजें, कोयला खरीदेगा और बाकी चीजों की खरीद में भी बढ़ोतरी करेगा। भारत अब रूस का सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। इसके बदले वह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख करते हुए अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने इसे अमेरिकी किसानों के लिए जबरदस्त खबर बताया और कहा कि इससे भारत का बड़ा बाजार अब अमेरिकी किसानों के लिए खुल जाएगा। इस बात की पुष्टि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने की, यह जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी मीडिया को दी। इधर, भारत सरकार ने 48 घंटे बाद सदन में एक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें कोई विवरण नहीं था, न ही ट्रंप द्वारा की गई विस्तृत घोषणा की एक भी बात का खंडन था। अगर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक है, तो सरकार को उसका खुलकर खंडन करना चाहिए। सरकार का प्रतिकार न करना और इस तरह से मौन रहना असल में उनकी सहमति है।

इसीलिए कुछ ज्वलंत सवाल उठते हैं- पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर की तरह हमारे व्यापार समझौते की घोषणा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों की? दूसरा, पहले भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीजों पर तीन फीसदी से कम टैरिफ लगता था, अब 18 फीसदी लगेगा, तो यह भारत की जीत कैसे हुई? तीसरा, जिन अमेरिकी वस्तुओं पर भारत 30 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता था, उस पर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाने पर सहमत कैसे हो गए? चौथा, भारत ने अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति जता दी है। ऐसे में, हमारे घरेलू उद्योगों और व्यापारियों, हमारी कंपनियों का क्या होगा?

पांचवां, ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदने से हमारे ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का क्या होगा? हमारे पहले से ही चरमराते विनिर्माण उद्योगों का क्या होगा? छठा, जिस तरह से इस व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री खुशी जता रही हैं, उससे साफ है कि अमेरिकी किसानों की बल्ले-बल्ले है, लेकिन हमारे किसानों पर इस तरह का हमला करने के लिए प्रधानमंत्री क्यों राजी हो गए? सातवां, अमेरिका कौन होता है यह निर्णय करने वाला कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? रूस का तेल सस्ता था, हमारी खपत का 40 प्रतिशत तेल वहीं से आ रहा था और आठवां सवाल यह कि क्या अभी भी हमें ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर रहना पड़ेगा?

अब तक तीन फीसदी से कम रहे टैरिफ का, जो अब 18 फीसदी हो गया है, बड़ा प्रभाव हमारी निर्यात कंपनियों पर पड़ेगा। खासतौर से उन उद्योगों में, जहां बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं। जैसे, रत्न, आभूषण, कालीन, वस्त्र, मशीनरी, फार्मा, फुटवियर, केमिकल इत्यादि। उनकी मार्जिन घटेगी और मुनाफा भी कम होगा, जिसका सीधा असर उनके द्वारा दिए गए रोजगार पर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर किया गया निवेश पिछले दो सालों में 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 24 बिलियन डॉलर हो गया है। इस नई डील के अंतर्गत यह और बढ़ेगा।

साफ है, अमेरिका से इतनी ज्यादा खरीद का हमारे व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ हमारा व्यापार मुनाफा है, यानी हमारे हक में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से 45.6 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया था और वहां 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जिसके चलते हमारा व्यापार मुनाफा 40.9 बिलियन डॉलर था। हम पर 18 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिका पर शून्य टैरिफ हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा देगा। देश के अन्नदाताओं के हितों की बलि चढ़ा दी गई है।

सरकार इस डील को चाहे कोई भी रंग दे, पर महीनों से अटकी पड़ी इस डील का एकाएक हो जाना संदेह और सवाल पैदा करता है। यह समझौता देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार, हमारे व्यापार घाटे के लिए हानिकारक है ही, इसका दुष्प्रभाव भारतीय उद्योग, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग, यहां होने वाले निवेश व किसानों पर जरूर पड़ेगा। इस समझौते ने अनिश्चितता खत्म नहीं की, बल्कि आशंकाएं बढ़ा दी हैं। साथ ही, अमेरिका के रवैये और मोदी सरकार के मौन ने एक बार फिर से भारत की स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता को ललकारा है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)