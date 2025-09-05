बिहार में असली मुद्दों से ध्यान हटाना मकसद

क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ किसी ने अशोभनीय टिप्पणी की या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जान-बूझकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है?

अलका लांबा ,अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ किसी ने अशोभनीय टिप्पणी की या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जान-बूझकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है?

बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए (जेडीयू-भाजपा) की सरकार है। डबल इंजन की यह सरकार बिहार से पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने में बुरी तरह से विफल साबित हुई। परीक्षाओं में धांधली और आंदोलनकारी छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की घटनाओं के अलावा ‘बेटी बचाओ’ का नारा भी बाकी भाजपा शासित राज्यों की तरह बिहार में एक जुमला ही साबित हुआ और महिलाओं, खासकर नाबालिग दलित बच्चियों की असुरक्षा बढ़ी। सूबे के लोगों को महंगाई से कोई बड़ी राहत नहीं मिली, मगर पटना अपराध की राजधानी बन गया। अपराधियों द्वारा सरेआम व्यापारियों को कत्ल करते देखा गया, राज्य में शिक्षा का स्तर पहले से ही लचर है, स्वास्थ्य केंद्रों में चूहे और आवारा कुत्ते देखे गए। इन सब मुद्दों पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में खड़े और लड़ते दिखे।

ऐसे में, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे ने आग में घी डालने का काम किया। जल्दबाजी में हो रही इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वोटों से छेड़छाड़ के सारे सुबूत दर्ज हैं, उन्हें 45 दिनों में नष्ट करके सत्ताधारियों को बचाने की चुनाव आयोग की कोशिश को देखते हुए और ऐसी किसी भी आशंका को रोकने के लिए कांग्रेस और ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेताओं ने मिलकर बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकालने का फैसला किया और यात्रा निकाली भी। 16 दिनों की इस यात्रा ने बिहार का राजनीतिक माहौल बदलकर रख दिया है। इसी से बौखलाकर बीजेपी ने एक साजिश रची और स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक व्यक्ति को प्लांट किया गया। उसे यात्रा के मंच पर भेज यह सब करवाया गया। आरोपी व्यक्ति को बीजेपी नेताओं के साथ बहुत बार देखा भी गया है। अब वह पुलिस की हिरासत में है। उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहिए।

भाजपा ने यह आरोप लगाया कि ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान एक व्यक्ति ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर इसे कांग्रेस-राजद के विरोध में देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने ‘मेरी मां का अपमान हुआ’ कहते हुए भाषण दिए। पहले वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर करके कांग्रेस-राजद के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई और फिर भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान कर डाला। मगर बंद पूरी तरह से विफल साबित हुआ।

इस बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई, महिला अध्यापक को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम पीटा गया, एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोके जाने का जनता ने ही विरोध किया, एक गरीब मजदूर जो साइकिल से जा रहा था, उसे पीटा गया। कुल मिलाकर भाजपा के बिहार बंद का जनता ने समर्थन नहीं, बल्कि विरोध और बहिष्कार किया। इसका साफ मतलब है, बिहार के लोग भाजपा के इस आरोप को कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की मां को दुर्वचन कहे गए, सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसको मुद्दा नहीं भी नहीं बनने देना चाहते।

वास्तव में, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की यात्रा की सफलता ने पूरी भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। राहुल गांधी द्वारा यह कहा जाना कि वोट चोरी के मामले में एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है, तो अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या यह हाइड्रोजन बम वाराणसी में तो नहीं फटने वाला? बस, तभी से पूरी बीजेपी मुद्दा खोजने लगी है, ताकि वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से ध्यान हटाया जाए।

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने और विपक्ष को घेरने की कोशिश की, मगर यह उसी पर उल्टी आ पड़ी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री सहित भाजपा के उन तमाम नेताओं के बयान वायरल होने लगे, जिनमें उन्होंने विपक्ष की महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने में बार-बार सीमाओं का उल्लंघन किया।

मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी (गुजरात चुनाव 2007) ने सोनिया गांधी के लिए अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया था। अपने बिहार दौरे के समय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस भाजपाई शख्स को बुलाया गया, उसने सरेआम राजद की एक दलित महिला प्रवक्ता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकी दी थी। उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज है।

मां के अपमान की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि किसी के डीएनए पर प्रश्नचिह्न लगाने का अर्थ क्या उसकी मां का सम्मान करना होता है? कभी किसी को मिक्स ब्रीड बोलना, किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताना, किसी के लिए जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, शूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस राजनीतिक शुचिता की शब्दावली है? सोचिए, ‘विधवा’ जैसा संवेदनशील शब्द, जो समाज में पीड़ा का प्रतीक है, उसको भी उन्होंने राजनीति और वोट की खातिर इस्तेमाल किया गया।

प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगकर, उसके साथ मंच पर खड़े होकर किसने मान-मर्यादा को तोड़ा है? कांग्रेस मानती है कि गाली देना गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और भाजपा नेताओं को राजनीति में मर्यादा का पहला पाठ खुद पढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने ही इस गंदी राजनीति की शुरुआत की है।