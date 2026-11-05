धनतेरस से बाजार को बड़ी उम्मीदें

धनतेरस के साथ आज से पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। सनातन परंपरा में इस दिन कुबेर, धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा-आराधना का विधान है। लक्ष्मी धन की देवी हैं, धन्वंतरि आरोग्य के देवता और कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष..

आलोक पुराणिक, आर्थिक पत्रकार

धनतेरस के साथ आज से पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। सनातन परंपरा में इस दिन कुबेर, धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा-आराधना का विधान है। लक्ष्मी धन की देवी हैं, धन्वंतरि आरोग्य के देवता और कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते है। गौर कीजिए, स्वास्थ्य को सर्वोत्तम धन माना गया है, इसलिए इस दिन इसकी भी देखभाल की जरूरत रेखांकित की गई। अमीर से लेकर गरीब तक, हर सनातनी परिवार आज के दिन कुछ न कुछ नया अवश्य खरीदता है- सोने-चांदी के आभूषण से लेकर कांसे-तांबे के बर्तन तक।

सदियों से सोने को मुश्किल वक्त का साथी माना जाता रहा है। इसीलिए समाज इसमें निवेश करता रहा है। आज भी जब-जब डर बढ़ता है, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। युद्ध का खतरा हो, सरकारों का कर्ज बढ़ने लगे या डॉलर से भरोसा हिले, तो हर बार सोने की मांग बढ़ जाती है। हालांकि, बाजार का पुराना नियम है- जो चीज बहुत तेजी से चढ़ती है, उसमें मुनाफा निकालने वाले भी उतनी ही तेजी से आते हैं। पिछले एक साल में यही हुआ। सोना और चांदी चढ़े, फिर गिरे और शेयर बाजार अपनी अलग राह पर चलता रहा।

पिछले साल 3 नवंबर, 2025 से इस वर्ष 3 नवंबर के बीच का हिसाब लगाएं, तो सोने की कीमत (10 ग्राम, 24 कैरेट) 1,21,709 रुपये से बढ़कर 1,37,576 रुपये हो गई है, जो 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं एक किलो चांदी 1,52,387 रुपये से चढ़कर 1,76,425 तक पहुंच गई है, यानी 15.8 फीसदी की बढ़ोतरी। हालांकि, सेंसेक्स इस अवधि में 83,978.49 से गिरकर 76,917.85 पर आ गया, जो 8.4 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है।

साफ है, बीते एक साल में सोने और चांदी ने कमाई कराई, जबकि सेंसेक्स घाटे में रहा। ये आंकड़े सिर्फ शुरुआत और अंत की तुलना हैं। बीच का रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ रहा। इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की खूब नींद उड़ाई। जनवरी 2026 में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,80,779 रुपये और चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अब सोना उस शिखर से करीब 24 प्रतिशत और चांदी लगभग 58 प्रतिशत नीचे है। चांदी ने जितनी तेज दौड़ लगाई, उतनी ही तेजी से वह गिरी। इसकी वजह यह है कि वह कीमती धातु के साथ औद्योगिक धातु भी है। उसका इस्तेमाल सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में होता है, इसलिए उसके भाव में उतार-चढ़ाव ज्यादा रहता है।

जिस किसी ने भी जनवरी 2026 के शिखर भाव पर सोना खरीदा था, वह अब कागज पर प्रति दस ग्राम करीब 43,000 रुपये के घाटे में है और जिसने 4,20,048 रुपये प्रति किलो के भाव पर चांदी खरीदी, उसे करीब 2.4 लाख रुपये का झटका लगा है। दूसरी तरफ, जिसने साल भर पहले नवंबर 2025 में खरीदा था, वह अब भी फायदे में है, यानी कमाई इस पर निर्भर करती है कि आपने खरीदा कब? सोने या चांदी को खरीदने से पहले स्थितियों को समझना जरूरी है।

सोने-चांदी में अक्तूबर में गिरावट और तेज हुई। 30 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 3.5 प्रतिशत टूटा, तो चांदी लगभग 6.5 फीसदी तक गिर गई। चूंकि वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत अनिश्चित बनी हुई हैं, इसलिए सोने के भाव बहुत तेजी से बढ़े, फिर कम भी हुए। दरअसल, अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें सोने की मांग को कमजोर कर रही हैं। सोना न ब्याज देता है और न डिविडेंड। बैंक में पैसा रखने पर ब्याज मिलता है, लेकिन तिजोरी में सोना पड़ा रहे, तो कुछ नहीं कमाता। जब अमेरिका में ब्याज ऊंचा रहने की उम्मीद बढ़ती है, तब सोने के खरीदार निवेशक बॉन्ड और डॉलर की तरफ चले जाते हैं।

ईरान का विवाद कब तक चलेगा, किसी को नहीं पता, इसीलिए कच्चे तेल के भावों में महंगाई की आशंका बनी हुई है। ऐसे में, निवेशकों की रकम ऊंचे ब्याज वाली प्रतिभूतियों में चली जाती है। जाहिर है, सोने की मांग कमजोर पड़ती है, तो उसके भाव गिर जाते हैं, हालांकि सोने का आकर्षण लंबे वक्त तक कम नहीं हो सकता। सोना ऐसा निवेश है, जिसमें रिजर्व बैंक से लेकर अनपढ़ व्यक्ति तक, सभी की रुचि होती है। शेयर के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स पिछले एक साल में 8.4 प्रतिशत गिर गया। इसका मतलब यह कतई नहीं कि भारतीय कंपनियों का कारोबार 8.4 प्रतिशत बिगड़ गया। शेयर बाजार भविष्य की उम्मीदों, कमाई, ब्याज दरों और विदेशी निवेश का मिला-जुला हिसाब है। यह लगातार गिरा हुआ नहीं रह सकता। देर-सबेर इसका भी रुख बदलता ही है। जैसे, पिछले छह दिनों से शेयर बाजार में खुशहाली का आलम है। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों का स्पष्ट असर गुरुवार को देखने को मिला। सेंसेक्स ने 2000 से भी अधिक अंकों की छलांग लगाई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस महीने की 3 तारीख को सोना करीब 3,926 डॉलर प्रति औंस पर था। दुनिया के बड़े निवेश बैंक ‘गोल्डमैन सैक्स’ का अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक यह 4,650 डॉलर प्रति औंस जा सकता है। यह मौजूदा भाव से करीब 18.4 प्रतिशत ऊपर है, मगर ध्यान रहे, बहुत ज्यादा सोना खरीदना या अपना सोना बेचना, दोनों ही अतिरेकी प्रतिक्रियाएं हैं। आम निवेशक अतिरेकी प्रतिक्रियाएं ही देता है और नुकसान उठाता है।

सोना, शेयर और बॉन्ड, तीनों की भूमिका अलग-अलग है। कोई एक गिरता है, तो दूसरा अक्सर सहारा देता है। इस साल सोना-चांदी चढ़े और शेयर गिरे, पर अगला साल उल्टा भी हो सकता है। तेजी में खरीदना आसान है, गिरावट में टिके रहना मुश्किल। जनवरी में सोना-चांदी खरीदने वालों ने अक्तूबर में यह सीख लिया। इसलिए एक बार में सारा पैसा लगाने के बजाय किस्तों में निवेश करना समझदारी है।

भारतीय निवेशक सोने को सिर्फ शादी-त्योहार की चीज नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो को संतुलित रखने वाली संपत्ति मानें और शेयर बाजार की गिरावट को सिर्फ निराशा से न देखें, क्योंकि अच्छी कंपनियों में यह कभी-कभी सस्ते भाव पर शेयर खरीदने का मौका बन जाती है। सोने ने इस साल सिखाया कि चमक के पीछे दौड़ना या उससे डरकर भागना, दोनों गलत हो सकते हैं। असली कमाई धैर्य और संतुलन से होती है। बाजार में दीर्घकाल में वही कमाते हैं, जो संयम से काम करते हैं। भारतीय मध्यवर्ग का तो यह जीवन-दर्शन ही है।