अमेरिका में मेयर ममदानी के मायने

अश्विनी महापात्रा,प्रोफेसर, जेएनयू अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जोहरान ममदानी की जीत ऐतिहासिक है। इस पद पर पहुंचने वाले वह सबसे युवा राजनेता हैं और अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर व मुस्लिम भी। ममदानी मशहूर भारतीय फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं। उन्होंने उस न्यूयॉर्क में जीत हासिल की है, जहां तमाम कॉरपोरेट और बिजनेस घराने हैं। यहां तक कि वह मैनहट्टन भी यहीं है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है। तमाम पूंजीवादी गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं, जबकि ममदानी अपनी समाजवादी सोच का खुला इजाहार करते रहे हैं। तो, क्या इसे एक पूंजीवादी देश में समाजवाद की जीत माना जाएगा?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में ममदानी गुट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एसोसिएशन (डीएसए) के नाम से जाना जाता है। 80 लाख की आबादी वाले न्यूयॉर्क शहर में अब इसके करीब एक लाख सदस्य हो चुके हैं। बेशक, यह धड़ा राज्य-प्रायोजित कल्याणकारी उपायों का हिमायती है, लेकिन वैचारिक रूप से नेहरू द्वारा भारत में या स्वीडन के कल्याणकारी राज्य द्वारा अपनाए गए लोकतांत्रिक समाजवाद में इसका भरोसा नहीं है। यह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण का वह भारतीय मॉडल भी नहीं अपनाना चाहता, जो 1991 तक चलता रहा, जब तक कि उदारीकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हो गई।

इन सबके बजाय ममदानी गुट उस व्यवस्था में विश्वास रखता है, जिसमें अर्थव्यवस्था पर बेशक राज्य का नियंत्रण न हो, लेकिन उसके नियमन की जिम्मेदारी वह जरूर निभाए। वह ऐसे सुधारों पर बल देता है, जिसमें पूंजी कुलीनतंत्र या संपन्न तबकों के हाथों मे न सिमटा हो, बल्कि सभी को फलने-फूलने का मौका मिले। उसका ध्यान मुख्यत: कामकाजी तबकों की समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर है। इसीलिए, उनकी जीत लोकतांत्रिक समाजवाद की नई वामपंथी विचारधारा की स्वीकार्यता का संकेत देती है, जिसमें आर्थिक चिंताओं के साथ-साथ सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक परिवर्तन और नागरिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। एक अर्थ में, यह स्वतंत्रता और समानता के अनुकूल खुद को देखती है। इसमें समाजवाद की महक आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह वह समाजवाद नहीं, जो तीसरी दुनिया के देशों में देखी जाती रही है।

हालांकि, ममदानी की छवि करिश्माई है। वह नए वामपंथ के प्रतीक के तौर पर उभरते दिखते हैं। वह सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और नए वोटरों को चुनाव-प्रक्रिया से जोड़ने के साथ-साथ उनको समर्थन भी देते रहे हैं। उन्होंने कामकाजी नौजवानों की परेशानियों को समझते हुए चुनाव में कई वायदे किए हैं। मसलन, सार्वजनिक स्वामित्व वाली किराना दुकानें खोलने की बात, ताकि लोगों को सस्ती कीमतों पर सामान मिल सके। उन्होंने बस यात्रा को मुफ्त बनाने का वायदा किया। इतना ही नहीं, बच्चों की देखभाल को मुफ्त करने और आवास योजना के तहत मकान किराये को तय करने का एलान भी उन्होंने किया है। ये सारे एजेंडे उनकी समाजवादी व साम्यवादी सोच की तरफ इशारा करती है, जिसने खासकर कामकाजी लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया है।

ममदानी की यह छवि इसलिए भी बनी, क्योंकि वह वक्त-बेवक्त अपनी वामपंथी सोच का इजहार करते रहे हैं। ‘ग्लोबलाइज द इंतिफादा’ का वह समर्थन कर चुके हैं। वह फलस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों के हिमायती हैं और इजरायली नीतियों का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लेंगे! हां, यह अलग बात है कि ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति किसी शहर का मेयर नहीं तय कर सकता।

बहरहाल, ममदानी की जीत क्या अमेरिका के अन्य शहरों में समाजवाद की राह प्रशस्त करेगी? अव्वल तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही डीएसए की नीतियों को लेकर आमराय नहीं है। फिर, नजर इस बात भी रहेगी कि ममदानी अपने वायदों को कितना पूरा कर पाते हैं। देखा जाए, तो यही वह पड़ाव है, जो अमेरिका में इस कथित समाजवाद की दिशा तय करेगा। दरअसल, अपने चुनाव अभियान में ममदानी ने जितने भी वायदे किए हैं, उनको हम भारत में राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली ‘फ्रीबीज’ का एक रूप मान सकते हैं। ये जनता को लुभाती हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए पूंजी की दरकार होगी, जिसके लिए या तो ट्रंप प्रशासन से पैसे लेने होंगे या फिर निजी क्षेत्र से। ट्रंप प्रशासन का आलम यह है कि चुनाव के दौरान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति तमाम तरह की धमकियां दे चुके हैं। उन्होंने तो ममदानी के जीतने की सूरत पर न्यूयॉर्क का ‘फेडरल फंड’ रोकने तक की बात कही है।

रही बात निजी क्षेत्र की, तो उसकी दशा छिपी नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिलहाल कमजोर है और यह हम अमेरिका की टैरिफ नीति से भी समझ सकते हैं। दरअसल, अमेरिका से जब फैक्टरियां चीन की ओर गईं, तो अमेरिका महज उपभोक्ता बाजार बनकर रह गया। इसका नुकसान यहां के रोजगार पर पड़ा और बेरोजगारी दर बढ़ने लगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी समस्या से पार पाने के लिए टैरिफ का दांव खेला है, ताकि फैक्टरियां वापस अमेरिकी जमीन पर लौट सकें और यहां के लोगों को काम मिल सके। इसीलिए, लोक-लुभावन नीतियों की तरफ लोग स्वत: आकर्षित हो जाते हैं। ममदानी को इसी का फायदा मिला है। जाहिर है, अब उन्हें अपने वायदों को हकीकत में बदलना होगा, और यह आसान काम नहीं होगा। एक ऐसे देश में, जहां संघीय सरकार टैक्स व राजस्व हासिल करती है, वहां एक नगर प्रशासन आमदनी के अन्य स्रोत तलाश पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे मुमकिन यह भी है कि आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क में ऐसे उपाय अमल में लाए जाएं, जिनसे निजी क्षेत्र नगर प्रशासन के साथ खड़ा हो सकता है।

बेशक, ममदानी का भारत से जुड़ाव है और जीत के बाद अपने संबोधन में उन्होंने पंडित नेहरू का भी जिक्र किया, लेकिन उनकी व्यावहारिक नीतियां लोकतांत्रिक समाजवाद से शायद ही प्रभावित होंगी। इस लिहाज से देखें, तो उनका कार्यकाल लोक-कल्याणकारी राज्य को नया रूप दे सकता है। उनकी जीत सैद्धांतिक तौर पर तो पूंजीवादी समाज में नई समाजवादी सोच का बीजारोपण है, पर व्यवहार में उसे कई चुनौतियों से पार पाकर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।