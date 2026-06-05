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आयोग भी इस कवायद में कमियां मान रहा

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नागरिकता वास्तव में किसी व्यक्ति और राजनीतिक समुदाय के बीच का संबंध है, पर क्योंकि आज, नागरिकता की आधुनिक अवधारणा में ‘बाहरी’ लोगों को बाहर रखना महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन…

आयोग भी इस कवायद में कमियां मान रहा

फैजान मुस्तफा,कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विवि

नागरिकता वास्तव में किसी व्यक्ति और राजनीतिक समुदाय के बीच का संबंध है, पर क्योंकि आज, नागरिकता की आधुनिक अवधारणा में ‘बाहरी’ लोगों को बाहर रखना महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय अवधारणा नागरिकता की संकल्पना से मेल नहीं खाती। क्या नागरिकता के मुद्दे को इस प्रकार सुलझाया जाना चाहिए कि हमारे अपने ही लोग विदेशी घोषित कर दिए जाएं या आजीविका या कल्याणकारी योजनाओं से वे वंचित कर दिए जाएं? यह आज का सबसे गंभीर सवाल है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद कई राज्य सरकारों ने उन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करना शुरू कर दिया है, जिनके नाम एसआईआर सूची में शामिल नहीं हैं। बिहार एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह विधि सम्मत है, लेकिन नागरिकता तय करने के मामले में यह चुनावों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अदालत ने यह माना है कि निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से पहले उसकी नागरिकता को लेकर संतुष्ट होने का इख्तियार आयोग जरूर रखता है।

हालांकि, उदार भारतीय संविधान समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व धर्म की स्वतंत्रता जैसे कुछ मौलिक अधिकार गैर-नागरिकों को भी देता है, इसलिए एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बाहर किए गए ये लाखों लोग सांविधानिक रूप से इन मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, और बने रहेंगे। अतः उनको कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करना भी संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता।

फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश था, जिसने 1539 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू किया था। भारत में भी, साल 2003 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरियेे एनपीआर का प्रस्ताव सामने आया, जिसके तहत सभी नागरिकों का पंजीकरण और उन्हें राष्ट्रीय पहचानपत्र भी जारी किए जाने थे। किंतु, दुर्भाग्य से असम में, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का काम सुप्रीम कोर्ट की सीधी देख-रेख में किया गया था, रजिस्टर-प्रकाशन के सात साल बाद भी एक भी व्यक्ति को नागरिकता कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। यहां तक कि उन 19 लाख बदकिस्मत लोगों को भी अभी तक ‘विदेशी ट्रिब्यूनल’ के सामने पेश होने की सूचना नहीं दी गई है, जिन्हें इस प्रक्रिया के बाद बाहर कर दिया गया था। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने एसआईआर फैसले में अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्तों में एसआईआर से बाहर किए गए लोगों की नागरिकता तय करने का मामला गृह मंत्रालय को भेजे।

निस्संदेह, इस फैसले के मुताबिक, चुनाव आयोग नागरिकता का निर्धारण नहीं कर सकता, पर इस फैसले से हमने संदिग्ध या संदेहास्पद नागरिकों की एक नई श्रेणी जरूर बना दी है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह 1997 के चुनाव आयोग के विवादास्पद फैसले की तरह है, जिसमें असम में ‘संदिग्ध मतदाताओं’ की एक नई श्रेणी बनाई गई थी। दिलचस्प है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6-ए के तहत यह प्रावधान है कि भारतीय मूल के उन विदेशियों को भी, जो 1996 से 1971 के बीच असम में आए और वहीं रह रहे हैं, नागरिकों की तरह सभी अधिकार दिए जाएंगे। बस, उन्हें दस वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में इन प्रावधानों को सांविधानिक माना था। ऐसे में, उन वंचित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखना अमानवीय होगा, जो हमारे अपने नागरिक हैं, मगर किसी कारणवश एसआईआर में शामिल नहीं हो सके।

इस बात के भी पुख्ता सुबूत हैं कि बंगाल में जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया, उनमें से अधिकतर नागरिक और मतदाता पाए गए। अपीलीय न्यायाधिकरणों से करीब 98 फीसदी लोग मतदाता सूची में शामिल हुए। इसी तरह, बिहार में भी इस प्रक्रिया का नुकसान गरीब महिलाओं को उठाना पड़ा है। वहां अगस्त 2025 की मतदाता सूची में 3.4 करोड़ महिलाएं थीं, जो संख्या जनवरी, 2025 की सूची से 31 लाख कम है।

एसआईआर को मुख्यत: मतदाता सूची की शुद्धता और घुसपैठियों को हटाने के आधार पर सही बताया गया था। किंतु न तो बिहार में और न ही बंगाल में चुनाव आयोग ने उन विदेशियों की सही संख्या बताई, जिन्हें उसने मतदाता सूची से हटाया है। अगर यह संख्या इतनी कम है कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि जिन लाखों मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वे न तो विदेशी हैं और न घुसपैठिए। आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि उनकी नागरिकता साबित करने का बोझ उन्हीं लोगों पर डालना चाहिए, जो यह दावा करते हैं कि वे नागरिक नहीं हैं। विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत भी सुबूत का बोझ हम इन लोगों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वे ऐसे विदेशी नहीं हैं, जो अवैध रूप से देश में घुसे हैं। उनके भारत में प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने भी माना है कि वर्तनी की गड़बड़ियों के कारण बंगाल में एसआईआर में विसंगति हो सकती है।

एसआईआर के फैसले में चुनाव आयोग की बड़ी जीत यह थी कि अदालत ने उसके 11 दस्तावेजों की सूची कायम रखी, हालांकि उसने ‘आधार’ को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वयं जोड़ा था। दिलचस्प है, बिहार में लगभग 37 फीसदी वयस्कों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं था, जबकि 15 से 22 दस्तावेज होने के बावजूद लोगों को असम में एनआरसी से बाहर रखा गया। यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी को भी मान्यता न देकर चुनाव आयोग अपनी ही मतदाता सूचियों के खिलाफ जाता दिखा। अब अदालत ने भी माना है कि कोई मतदाता सूची दोषमुक्त नहीं हो सकती।

भारत की संस्कृति बहिष्कार के बजाय समावेशन की रही है। कृपया, इसे कमजोर न करें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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