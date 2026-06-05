एसआईआर की प्रक्रिया पर बेबुनियाद हंगामा

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की प्राणवायु उसके नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। यह विश्वास इस बात पर टिका होता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य समान है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष…

नवनीत सहगल,पूर्व चेयरमैन, प्रसार भारती किसी भी जीवंत लोकतंत्र की प्राणवायु उसके नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। यह विश्वास इस बात पर टिका होता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य समान है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष। अवैध व फर्जी वोटों की उपस्थिति वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों का हनन करती है। ऐसे में, जब भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) जैसा व्यापक अभियान चलाता है, तो उसके विरुद्ध होने वाला राजनीतिक शोर गंभीर सवाल खड़े करता है। मतदाता सूची को शुद्ध करना महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक शर्त है।

आजकल राजनीतिक विमर्शों में यह माहौल बनाया जा रहा है, मानो एसआईआर कोई अचानक थोपी गई, नई या लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया हो। तथ्य इसके विपरीत हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव आयोग नियमित रूप से यह कदम उठाता रहा है। वर्ष 2002 से 2004 के बीच देशव्यापी स्तर पर घर-घर जाकर ऐसा ही सघन सत्यापन अभियान चलाया गया था। इसके पश्चात भी जरूरत के अनुसार विभिन्न राज्यों में एसआईआर होते रहे हैं। यह आयोग की एक वैधानिक और स्थापित कार्यप्रणाली है, न कि कोई राजनीतिक हथियार। विडंबना यह है कि जो लोग मतदाता सूची की शुद्धता की मांग करते रहे हैं, वे ही कई बार दोहराव व निष्क्रिय प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते दिखाई दिए। सवाल यह है, यदि एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण है, तो उस गलती को सुधारना गलत कैसे हो सकता है? यदि मृत लोगों के नाम हटाना आवश्यक है, तो उस प्रक्रिया का विरोध किस तर्क पर आधारित है?

एसआईआर के विरोध में सबसे मुखर आरोप यह लगाया जाता है कि चुनाव आयोग मनमाने ढंग से लाखों मतदाताओं के नाम काट रहा है। यह आरोप भ्रामक है। किसी भी नागरिक का नाम रातोंरात या बिना सूचना के नहीं हटाया जाता। इसकी एक पारदर्शी त्रि-स्तरीय प्रक्रिया होती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि चुनाव आयोग स्वयं घर-घर नहीं जाता। जमीनी स्तर पर यह पूरा कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), तहसीलदार और राज्य सरकार के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। सत्यापन के बाद एक प्रारूप सूची सार्वजनिक की जाती है। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है, तो उसे दावा करने और पुनः अपना नाम जुड़वाने का पूरा कानूनी अधिकार और समय दिया जाता है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना और अविश्वास पैदा करने में अंतर होता है। पिछले कुछ वर्षों में एक प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिसमें चुनावी परिणाम अनुकूल होने पर संस्थाओं की निष्पक्षता स्वीकार कर ली जाती है और प्रतिकूल होने पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। यह प्रवृत्ति केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। ईवीएम से लेकर मतदाता सूची तक, कई विषयों पर यही रवैया देखने को मिला है।

चिंता की बात यह है कि ऐसे आरोप घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते। जब बार-बार कहा जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मतदाता सूची से छेड़छाड़ हो रही है या चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत की चुनावी प्रक्रिया पर वैश्विक नजर रहती है। ऐसे में, बिना पर्याप्त तथ्यों के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संदेह खड़ा करना देश की संस्थागत साख को प्रभावित कर सकता है।

चिंताजनक बात यह भी है कि कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे पूरी प्रक्रिया को भली-भांति जानते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान समय-समय पर इस प्रक्रिया का हिस्सा भी रह चुके हैं।

अपने प्रशासनिक जीवन में कई बार चुनावी प्रक्रियाओं का हिस्सा रहने के कारण यह लेखक भली-भांति जानता है कि चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह अत्यंत व्यापक व्यवस्था है, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ऐसे में, चुनाव की किसी प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध प्रभावित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। चुनाव आयोग पर राजनीतिक दलों के आरोपों और टिप्पणियों को जागरूक नागरिक सहजता से विश्वास नहीं करता, लेकिन जब पूर्व चुनाव अधिकारी ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो वे अनजाने में खुद के बारे में बन रही उस धारणा को बल देते हैं कि उनकी टिप्पणियों के पीछे राजनीतिक झुकाव काम कर रहे हैं।

एसआईआर को लेकर चले इस पूरे विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। न्यायालय के अनुसार, मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन रखना निर्वाचन आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए एक सटीक मतदाता सूची अपरिहार्य है। यह स्पष्ट संकेत है कि मतदाता सूची को अद्यतन रखना केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि एक सांविधानिक दायित्व भी है। अतः सवाल वहीं लौटता है, जहां से यह चर्चा शुरू हुई थी। यदि मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम बने रहे, यदि एक व्यक्ति कई जगह वोटर बना रहे और यदि वर्षों तक कोई व्यापक सत्यापन न हो, तो क्या चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी? यदि इसका उत्तर ‘हां’ है, तो फिर उन खामियों को दूर करने की प्रक्रिया को भी निष्पक्ष दृष्टि से देखना होगा।

एसआईआर का समर्थन या विरोध करना राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन मतदाता सूची की शुद्धता का समर्थन करना लोकतांत्रिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत के करोड़ों मतदाताओं का हित इसी में है कि हर वोट वास्तविक हो और हरेक मतदाता वैध हो।