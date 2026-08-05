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ताकि नशे की गिरफ्त में न आएं युवा

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इन दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर विश्वविद्यालयों में स्नातक (ग्रेजुएशन) और परास्नातक (एमए) पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार से दूर कैंपस में रहकर पढ़ने आने लगे हैं…

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Badri Narayan, Vice-Chancellor, TISS, Mumbai

बद्री नारायण,कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई

इन दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर विश्वविद्यालयों में स्नातक (ग्रेजुएशन) और परास्नातक (एमए) पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार से दूर कैंपस में रहकर पढ़ने आने लगे हैं। अगर आप किसी कैंपस से जुड़े हैं, तो आपको छात्रों और अभिभावकों में चिंता और कई तरह के तनाव साफ-साफ दिख जाएंगे।

कई अभिभावक आपसे कहते मिलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ कमजोर है, इसका ध्यान रखिएगा। कई माता-पिता उनके मानसिक स्वास्थ्य या अन्य सेहत संबंधी समस्याएं इसलिए जाहिर नहीं करते कि कहीं इससे बेटे या बेटी के नामांकन पर असर न पड़ जाए। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन स्वास्थ्य जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी देखता है, लेकिन मानसिक सेहत को आसानी से समझना कठिन होता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कई विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य केंद्रों में बाकायदा काउंसलर की व्यवस्था होती है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। घर से दूरी, करियर की चिंताएं, अनेक तरह के मानसिक तनाव कई छात्रों में अवसाद (डिप्रेशन) को जन्म देते हैं या अगर उनमें इसका कोई लक्षण है, तो उसे बढ़ा देते हैं। यही वह मोड़ है, जहां ऐसे युवाओं को नशीले पदार्थ आकर्षित करते हैं। इस तथ्य की पड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की एक पहल की है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय अध्यापकों से यह आग्रह किया था कि शिक्षण के अतिरिक्त वे अपने छात्रों से लगातार संवाद में रहें। परिवार और शिक्षक से संवेदनशील संवाद मानसिक रूप से कमजोर युवाओं को नशीली चीजों के आकर्षण से बचा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 75 प्रतिशत युवा 21 साल की उम्र तक आते-आते किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके होते हैं। बड़े शहरों में नशीले पदार्थों का माफिया तंत्र भी इन युवाओं को अपने मोहपाश में लेने के लिए तरह-तरह का संजाल बिछा रहा होता है। कैंपस के आस-पास इनका संजाल फैला होता है, जो मादक पदार्थों की उपलब्धता आसान कर देता है।

किसी भी युवा में खालीपन का एहसास उसे नशे की तरफ ले जा सकता है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों का दबाव, दूसरों की देखा-देखी छात्र व युवा इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। ये छात्र और युवा हमारे मानव संसाधन हैं। ऐसे में, केंद्र सरकार के नशा मुक्ति अभियान से तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों को जुड़ना चाहिए। अपने कैंपस और उसके आस-पास की जगह को अगर वे स्वस्थ बनाने में सफल हो गए, तो अपने विश्वविद्यालय और समाज, दोनों को श्रेष्ठ बनाने में सहभागी हो पाएंगे।

कैंपस में आने वाले कमजोर मानसिक स्वास्थ्य वाले युवाओं में से कुछ हताशा के किसी चरण में आत्महत्या कर लेते हैं। हालिया दिनों में मृत्यु के सबसे अग्रणी कारणों में एक 15 से 19 साल के किशोर-किशोरियों की आत्महत्या पाया गया है। आईआईटी, आईआईएम और अनेक शिक्षा संस्थाओं से खुदकुशी की खबरें आए दिन आती रहती हैं। छात्र-छात्राओं और युवाओं को अनेक दबावों के बीच अपने को संतुलित करना होता है। ऐसे में, अगर उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ उनका परिवार, शिक्षक और दोस्त खड़े हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। कोविड महामारी के दिनों में अकेलेपन के कारण काफी सारे लोग अवसाद के शिकार हो गए थे। तब देश में युवाओं की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी।

‘टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज’ के ‘स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी’ ने अपने हालिया अध्ययन में पाया है कि कोविड के बाद भारत में आत्महत्या की दर में कमी आई है। साल 2022 में देश में खुदकुशी की जो दर प्रति दस हजार में 12.4 प्रतिशत थी, वह साल 2023 में घटकर 12.3 प्रतिशत और 2024 में 12.2 फीसदी पाई गई थी। बताने की जरूरत नहीं कि आत्महत्या की ज्यादातर घटनाएं युवाओं और वयस्कों में पाई गई। यह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पारिवारिक अपेक्षाओं के दबाव और साथी छात्रों से पिछड़ जाने के तनाव में वे यह अतिवादी कदम उठा लेते हैं। ऐसे में, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने परिसरों को लगातार तैयार रखना होगा, ताकि हम छात्रों को एक अनुकूल और सहयोगी वातावरण मुहैया करा सकें।

निस्संदेह, बाहरी दबावों और दिनोंदिन बढ़ती अपेक्षाओं के बीच विश्वविद्यालय परिसरों में एक खुशनुमा वातावरण तैयार करना आसान काम नहीं है, किंतु इनके प्रशासन से यह अपेक्षा की ही जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश में मानवीय मूल्यों से युक्त परिसर विकसित करें। यूनिवर्सिटी कैंपस में मनोविज्ञानियों और शिक्षकों द्वारा छात्रों की निरंतर काउंसलिंग चलती रहनी चाहिए। साथ ही, शिक्षक समुदाय को छात्रों के सुख-दुख में शामिल होकर उनसे सहज आत्मीय संवाद करने की जरूरत है।

हमें अपनी समृद्ध विरासत से अच्छी चीजें लेने की जरूरत है। पठन-पाठन के काम सिर्फ कक्षा तक सीमित न रहें, हमारे परिसर प्राचीन गुरुकुलों की तरह संवेदनशील बनें। हमारे पाठ्यक्रमों में संवेदना, भावना, दूसरों की पीड़ा के एहसास, मानवीय मूल्य जैसी चीजों को जगह देनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। चूंकि छात्रों-युवाओं में असीम ऊर्जा होती है, उसे रचनात्मक मोड़ देने के लिए पूरे वर्ष अकादमिक कैलेंडर के साथ-साथ दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों के कैलेंडर भी जारी करने चाहिए, ताकि व्यापक छात्र समूह अपनी रुचि की गतिविधि में शामिल हो सकें।

संवाद, यानी बातचीत भारतीय समाज की शक्ति रही है। हमें अपने परिसरों में इसे विस्तार देना होगा। छात्र-शिक्षक संवाद और अभिभावक-शिक्षक संवाद उच्च शिक्षण संस्थानों में कम होते गए हैं। इससे विद्यार्थियों में उदासीनता बढ़ती है, विलगाव का भाव बढ़ता है। हमें संवाद की निरंतरता बनाए रखनी होगी। इससे तनाव, अवसाद के जाल में फंस रहे युवाओं की आसानी से परख हो सकती है और उन पर अलग से काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, हमें एक संवेदनशील, मानवीय परिसर तैयार करने होंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भटकाव से बचा सकें, उन्हें नशे की गिरफ्त में आने से रोक सकें और विकसित भारत के लिए दृढ़ निश्चयी युवा शक्ति सहेज सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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