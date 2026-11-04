अमेरिकी चुनावों का साफ संदेश

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार अप्रत्याशित है। निस्संदेह, चुनाव-पूर्व ऐसे संकेत मिल रहे थे, जिनसे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदाताओं का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में है, पर इतनी…

अरुण सिंह, पूर्व राजदूत, अमेरिका

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार अप्रत्याशित है। निस्संदेह, चुनाव-पूर्व ऐसे संकेत मिल रहे थे, जिनसे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदाताओं का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में है, पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उसका साथ देंगे, यह शायद ही किसी ने सोचा था। अतीत में कई बार ऐसा हो चुका है, जब चुनाव-पूर्वानुमान डेमोक्रेटिक के पक्ष में था, लेकिन सीटें रिपब्लिकन के खाते में आईं।

जाहिर है, यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को नकारना है। खासकर, बीते दो वर्षों में उन्होंने जो फैसले किए हैं, उनसे न सिर्फ वैश्विक राजनीति, बल्कि घरेलू सियासत भी काफी प्रभावित हुई है। हालांकि, कांग्रेस (संसद) के निचले और ऊपरी, दोनों सदनों पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हो गया है, पर विदेश नीति में राष्ट्रपति ट्रंप का दबदबा पूर्ववत कायम रहेगा, लिहाजा विश्व राजनीति और खासकर भारत-अमेरिका संबंधों पर इन चुनाव नतीजों का कोई बड़ा असर शायद ही पड़े।

तो, बदलेगा क्या? दरअसल, अमेरिका अब यदि कोई संधि (ट्रीटी) करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत बाध्यकारी, औपचारिक और लिखित हो, उस पर ‘कांग्रेस’ (अमेरिकी संसद) की सहमति अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन अन्य समझौतों (एग्रीमेंट) या सहमति-पत्रों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसीलिए, भारत के साथ व्यापार समझौते के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस पर कांग्रेस की रजामंदी आवश्यक नहीं है।

कुछ यही स्थिति अब संघर्षों की भी होगी, जिनमें अमेरिका मुब्तिला है। भले ही यह दावा किया जाता हो कि यदि कोई भी सैन्य संघर्ष 60 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है, तो उस पर कांग्रेस की मुहर आवश्यक मानी जाती है, लेकिन इस पर जानकारों की बंटी हुई राय है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह ईरान युद्ध अथवा यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में अपनी नीतियों पर कांग्रेस की सहमति हासिल करें।

जाहिर है, विदेश नीति पर कांग्रेस तकनीकी रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं रोक सकेगी। हां, चूंकि बजट उसके अधिकार-क्षेत्र का विषय है, तो वह इसमें कतर-ब्योंत करके राष्ट्रपति की नीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि, इसमें वह कितनी सफल होेगी, इसका फिलहाल आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अतीत के उदाहरण बताते हैं कि व्हाइट हाउस और कांग्रेस में अलग-अलग दलों का दबदबा रहने पर राष्ट्रपति ‘राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम’ (नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट) के माध्यम से जरूरी संसाधन हासिल कर लेते हैं। चूंकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह अधिनियम काफी अहम माना जाता है, इसलिए इसके तहत पेश प्रस्तावों को रोकने में कांग्रेस हिचकिचाती रही है। राष्ट्रपति ट्रंप भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जाहिर है, आने वाले दिनों में कुछ मसलों पर अमेरिका में सियासी टकराव बढ़ सकता है, तो कुछ में ट्रंप विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां कांग्रेस खुद को सत्ता का समान हिस्सेदार मानती है, इसलिए उसके पास अपने तईं भी प्रस्ताव पेश करने और उस पर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस ऐंड ईरान ऐक्ट ऑफ 2026’ भी कांग्रेस ने खुद पारित करके राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा था, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष देशों (भारत भी इसमें शामिल है) पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लागू नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने रूस को छूट ही दी और उससे ‘डीजल समझौता’ किया।

इन सबका अर्थ है कि ट्रंप की नीतियां अमूमन पूर्ववत बनी रहेंगी। वह कह भी रहे हैं कि चुनाव नतीजे उनके खिलाफ नहीं, बल्कि रिपब्लिकन उम्मीदवारों के खिलाफ हैं। हालांकि, अपनी रैलियों में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए यही कहा था कि ‘समझो, मैं ही मतपत्र पर हूं।’ टेक्सास जैसे राज्य में तो कई उम्मीदवार उनके समर्थन से ही प्राइमरी चुनाव जीतकर आए थे। ‌फिर भी, यदि जनमत के दबाव में वह अपना रुख बदलने को उन्मुख होते हैं, तो इससे विश्व राजनीति पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हो सकता है कि साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को देखते हुए वह पश्चिम एशिया में शांति की राह पर आगे बढ़ना चाहें। अगर ऐसा होता है, तो यह हमारे लिए काफी सुखद होगा, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता आएगी, जो तेल की कीमतों को कम करने के साथ-साथ हमारी भू-राजनीति को आगे बढ़ा सकती है।

सवाल यह भी है कि अब भारत का रुख अमेरिका के प्रति कैसा रहेगा? डेमोक्रेट मौजूदा हालात में रूस के आलोचक माने जाते हैं, लिहाजा वे यूक्रेन के साथ आगे बढ़ने का दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर डाल सकते हैं। हालांकि, यह राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वह उस दबाव को कितना महत्व देते हैं।

अच्छी बात यह है कि सन् 2000 से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अमेरिका के दोनों दलों का रुख करीब-करीब सकारात्मक रहा है। यहां तक कि ‘ग्राहम ऐक्ट’ में भी मूलत: रूस निशाने पर था, भारत नहीं। बीते एक साल से कुछ परेशानी जरूर बढ़ी है, खासतौर से टैरिफ को लेकर, लेकिन आपसी रिश्ते डेमोक्रेट के शासनकाल में भी कमोबेश इसी तरह आगे बढ़े हैं, जिस तरह रिपब्लिकन की सरकार में। इसलिए, भारत को अब दोनों दलों के साथ समान रिश्ता रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सुखद है, भारत सरकार राष्ट्रीय हितों से कतई समझौता नहीं करना चाहती। अमेरिका से रिश्ते आगे बढ़ाते हुए वह अपने हितों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। तमाम देशों के साथ पूर्ववत स्वतंत्र संबंध आगे बढ़ाए जाते रहेंगे।

फिर, अमेरिका की घरेलू राजनीति में भारतवंशियों का प्रभाव कुछ हद तक बढ़ा है। बेशक, बीते एक-डेढ़ साल में उन पर भी दबाव रहा है, पर सेमीकंडक्टर, रक्षा, एआई जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों में साझेदारियां बढ़ी हैं। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों, खासकर दवाइयों की इतनी हिस्सेदारी है कि इसको भी नजरंदाज नहीं किया जाएगा। साफ है, अमेरिकी चुनाव नतीजों से भारत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।