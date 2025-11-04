परमाणु परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण संबंधी ताजा दावे शोचनीय तो हैं, मगर आश्चर्यजनक नहीं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और रूस भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। निस्संदेह, ऐसे बयान तर्कों की कसौटी पर कसे जाएंगे…

मोहन भंडारी,लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण संबंधी ताजा दावे शोचनीय तो हैं, मगर आश्चर्यजनक नहीं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, चीन और रूस भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। निस्संदेह, ऐसे बयान तर्कों की कसौटी पर कसे जाएंगे, खासतौर से तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हों। मगर सच यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में वैश्विक परमाणु परिदृश्य बदल गया है।

एक वक्त था, जब चीन, अमेरिका सहित कई देश व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर मौखिक समर्थन जता रहे थे, लेकिन आज बीजिंग ने परोक्ष रूप से यही चेतावनी दी है कि यदि ताइवान मसले पर उसे मात मिलती है, तो वह परमाणु विकल्पों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। गौरतलब है, पहले वह भारत की तरह ही परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की बातें करता था। इसी तरह, अमेरिका की मुख्य भूमि अब उत्तर कोरिया से होने वाले हमले की जद में है, तो रूस ने भी पिछले दिनों परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ‘बुरेवेस्तनिक’ का परीक्षण करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर रूस, चीन और उत्तर कोरिया इसी गति से आगे बढ़ते रहे, तो 2027-28 तक उनके कुल परमाणु हथियार अमेरिका से दोगुने हो जाएंगे। मुमकिन है कि इन्हीं सब वजहों से ट्रंप ने पिछले दिनों खुद भी परमाणु परीक्षण शुरू करने का एलान किया है।

यह पूरा घटनाक्रम भू-राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू को बेपरदा कर रहा है। तर्क दिए जा रहे हैं कि परमाणु क्षमता वैश्विक ताकत को फिर से प्रभावित करने लगी है। हालांकि, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। क्यों? इसके लिए दूसरे विश्व युद्ध को याद करना जरूरी है। दरअसल, उस युद्ध की समाप्ति के बाद दो बातें हुईं। पहली, मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ गए और दूसरी, अमेरिकी डॉलर का दबदबा बन गया। उस समय अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने के बाद जापान घुटने टेक चुका था। हालांकि, बाद के वर्षों में रूस (पहले सोवियत संघ) एक अन्य महाशक्ति के रूप में उभरा और दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। भू-राजनीतिक समीकरण में उत्तरोत्तर आए बदलावों के कारण अमेरिका का वर्चस्व घटने लगा और अमेरिकी राष्ट्रपति एक हताश मुखिया जैसा व्यवहार करने लगे।

अभी राष्ट्रपति ट्रंप की मुख्य चिंता चीन और रूस हैं, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के समकक्ष खड़े हैं। चीन की अर्थव्यवस्था तो इतनी मजबूत है कि वह हर हाल में अमेरिका को टक्कर दे रही है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस ने अपनी प्रशांत नीति को बदला है और अपना ध्यान ताइवान पर केंद्रित किया है, जिसकी प्रतिक्रिया में चीन ने परमाणु विकल्पों के इस्तेमाल की बात कही है।

दरअसल, मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में हर राष्ट्र दूसरे से ऊपर उठना चाहता है और हर ताकतवार मुल्क दूसरे को कमजोर बनाना चाहता है। इसके लिए वह तमाम तरह के तिकड़म आजमाता है। अमेरिकी नीति में भी इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। उसने रूस को उलझाने के लिए यूक्रेन को शह दिया। नतीजतन, जिस युद्ध के चंद दिनों में खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही थी, वह तीन साल पूरे कर चुका है। अब तो इसमें यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भी शामिल हो चुके हैं। जाहिर है, राष्ट्रीय हितों का यह टकराव है, जबकि वैश्विक व्यवस्था में कोई भी देश न तो स्थायी दुश्मन होता है, और न स्थायी दोस्त।

परमाणु हथियारों को लेकर बड़े देशों का जो रवैया है, उसकी एक झलक स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (एसआईपीआरआई) की 2025 की रिपोर्ट में दिखती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, कुल नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें सबसे अधिक 5,459 रूस के पास हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसके पास 5,177 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद चीन का स्थान आता है, लेकिन उसके और अमेरिका के परमाणु हथियारों की संख्या में भारी अंतर है। उसके पास बमुश्किल 600 हथियार हैं। इसके बाद फ्रांस (290), ब्रिटेन (225), भारत (180), पाकिस्तान (170), इजरायल (90) और फिर उत्तर कोरिया (50) का स्थान है। इस तरह, अभी पूरी दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार हैं।

इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद मैं नहीं देखता, क्योंकि परमाणु बम महज खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तनाव की चरम स्थिति में विरोधी देशों पर दबाव बनाने के लिए बेशक इसके उपयोग की धमकी दी जाएगी, लेकिन शायद ही किसी परमाणु युद्ध के हम गवाह बनेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी मुल्क की ताकत उसकी परमाणु क्षमता से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था से तय हो रही है और जंग या मौजूदा उथल-पुथल की वजह भी आर्थिक संसाधन ही हैं।

यह सही है कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर परमाणु बम का इस्तेमाल न किया गया होता, तो जापान आत्म-समर्पण नहीं करता। मगर उसमें हुई तबाही को देखकर तमाम राष्ट्रों ने इसके इस्तेमाल से परहेज ही किया है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ही देखें, तो कारगिल जैसे युद्ध में भी परमाणु ताकत होने के बावजूद दोनों ने इससे दूरी ही बरती। हाल-फिलहाल में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भी कथित तौर पर किराना हिल्स पर किए गए भारत के हमले के बाद भी शांति बनी रही।

यहां साल 1963 की उस संधि को भी याद करना चाहिए, जिसके तहत हवा, अंतरिक्ष व जल में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साल 1996 का सीटीबीटी समझौता तो इसी की अगली कड़ी है, जिसमें सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सवाल है कि मौजूदा सूरतेहाल में क्या हमें भी अपनी परमाणु नीति पर विचार करना चाहिए, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के अप्रत्याशित रवैये को देखकर? निस्संदेह, अपनी नीति पर हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समरथ को नहीं दोष गोसाईं। यह सामर्थ्य सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। हालांकि, हथियारों पर आत्मनिर्भरता एक जरूरी पहल है। रूस और अमेरिका पर निर्भरता का खामियाजा हम पूर्व में भुगत चुके हैं, लिहाजा यह आवश्यक था कि हम अपने हथियार खुद बनाएं। सुखद बात है कि पिछले कुछ समय से इस दिशा में जरूरी सक्रियता दिखाई गई है और अब हम न सिर्फ कई हथियार खुद बनाने लगे हैं, बल्कि निर्यात भी करने लगे हैं।