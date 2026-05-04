असम में बहुत मजबूती से सरकार बचाने में कामयाब रही भाजपा

असम में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत, उसके द्वारा झोंके गए अकूत संसाधन और विपक्ष की कमजोरियों को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत की संभावना काफी पहले से लग रही थी…

चंदन कुमार शर्मा,प्रोफेसर, तेजपुर विवि, असम असम में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत, उसके द्वारा झोंके गए अकूत संसाधन और विपक्ष की कमजोरियों को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत की संभावना काफी पहले से लग रही थी। उल्टे, भाजपा की इतनी आसान जीत को देखकर पर्यवेक्षक कुछ हद तक हैरान हैं, क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा द्वारा विश्वास जताने के बावजूद, कई पर्यवेक्षक इससे कहीं कड़े मुकाबले की उम्मीद पाले बैठे थे।

यह कहना गलत होगा कि मौजूदा सरकार को किसी असंतोष का सामना नहीं करना पड़ा। नागरिक समाज संगठनों ने भ्रष्टाचार, सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने और विकास के नाम पर पर्यावरण को हो रहे नुकसान जैसे मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। फिर भी, ये चिंताएं भाजपा के आक्रामक- धुआंधार चुनाव प्रचार में उड़ गईं। मुख्यमंत्री ने कई विवादास्पद मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिनमें असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार पर विदेशी ताकतों से जुड़े होने के आरोप शामिल थे। इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को मतदाताओं का कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया।

भाजपा के शानदार प्रदर्शन की मुख्य वजह यह रही कि विपक्ष समय रहते मजबूत गठबंधन बनाने में नाकाम रहा। कांग्रेस को असम जातीय परिषद और रायजोर दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस और रायजोर दल के बीच सार्वजनिक तौर पर सामने आए मतभेदों ने विपक्ष की आपसी फूट को उजागर किया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत कम समय मिला।

इसके विपरीत,भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार-तंत्र को काफी पहले बेहद प्रभावी ढंग से सक्रिय कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के कई दौरे किए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा।

विपक्ष को अंदरूनी झटकों का भी सामना करना पड़ा। चुनाव से ठीक पहले, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद प्रद्योत बोरदोलोई तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की स्थिति कमजोर हुई। साथ ही, इससे पार्टी के अंदरूनी तालमेल व नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। पार्टी दिशाहीन नजर आई, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जमीनी स्तर का नेता नहीं माना जाता है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे कारकों ने भी भाजपा को काफी मदद पहुंचाई। असम के परिदृश्य को 2023 के परिसीमन ने आमूलचूल ढंग से बदल दिया है। इसके तहत मुस्लिम बहुमत वाले 35 निर्वाचन क्षेत्रों को घटाकर 25 के आसपास सीमित कर दिया गया है। इसका उन मुस्लिम प्रवासियों (जिनको असम में मियां बोला जाता है।) पर विशेष असर पड़ा, जो ऐतिहासिक रूप से अहम राजनीतिक समूह रहे हैं। भाजपा ने परिसीमन को यहां के मूल निवासी (खिलोनजिया) समुदायों के हितों की रक्षा करने वाले उपाय के रूप में प्रचारित किया। सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत असम में परिसीमन का असर चुनावी नतीजों पर साफ देखा जा सकता है, यहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सीटें ज्यादातर अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों तक ही सिमटकर रह गई हैं। यहां तक कि विधानसभा में विपक्ष के नेता गौरव गोगोई, देबब्रत सैकिया और अन्य विपक्षी दिग्गज ऊपरी असम के उन क्षेत्रों से चुनाव हार गए, जहां असमिया हिंदुओं का बहुमत है। इसके साथ ही, महिलाओं को सीधे धन देने जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने भी भाजपा के पक्ष में अहम भूमिका निभाई। बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा किए गए मतदान से संकेत साफ है कि इन योजनाओं का चुनाव पर असर पड़ा। भाजपा ने अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों में महिला ‘मियां’ मतदाताओं के बीच भी गहरी पैठ बनाई है। इन सबका भाजपा को चुनावी लाभ मिला है।

इस तरह, भाजपा- नीत एनडीए की जीत का श्रेय काफी हद तक हिमंत बिस्व सरमा के रणनीतिक नेतृत्व और लगातार राजनीतिक अभियान को जाता है। असम के जटिल सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य में एक प्रचारक के तौर पर उनका प्रभाव आज भी जबरदस्त है और फिलहाल, उनका कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता है।