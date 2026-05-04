तमिलनाडु में नई पार्टी ने कर दिया चमत्कार

भारत के दक्षिणी तट पर तमिलनाडु में चक्रवात का आना आम बात है। राज्य ने कभी विनाशकारी सुनामी का भी सामना किया था, पर अब आया राजनीतिक चक्रवात बिल्कुल नई बात है। नि:संदेह, यह राज्य प्रसिद्ध तमिल अभिनेता…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार भारत के दक्षिणी तट पर तमिलनाडु में चक्रवात का आना आम बात है। राज्य ने कभी विनाशकारी सुनामी का भी सामना किया था, पर अब आया राजनीतिक चक्रवात बिल्कुल नई बात है। नि:संदेह, यह राज्य प्रसिद्ध तमिल अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली नवगठित पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा पैदा किए गए राजनीतिक चक्रवात से बिल्कुल अनजान था।

यहां के पत्रकार और यहां तक कि राजनीतिक वर्ग का एक हिस्सा भी चुनाव परिणामों का सही अनुमान लगाने में बुरी तरह विफल रहा। स्पष्ट संकेत थे कि टीवीके राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी स्थापित पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है, पर यह स्पष्ट नहीं था कि यह नुकसान कितना और कैसे होगा?

तमिलनाडु में जो हुआ है, उस पर चक्रवात की उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अक्सर चक्रवात के तट पर पहुंचने के अंतिम क्षणों तक यह पता नहीं चलता है कि यह कितनी चोट करेगा। डीएमके अब टीवीके द्वारा मचाई गई तबाही को समेटने में जुट गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्रिमंडल के आधे से अधिक सदस्य मतगणना में पिछड़ गए।

पहली बार मतदान करने वाले जेन-जी मतदाता और मिलेनियल्स ने, जिनके वयस्क जीवन का बड़ा हिस्सा डिजिटल युग में बीता है, बड़ी संख्या में विजय के लिए मतदान किया है। विजय का मूल नाम चंद्रशेखर जोसफ विजय है और उन्हें उनके प्रशंसक थलापति विजय भी कहते हैं। थलापति का अर्थ है - कमांडर। अब तमिलनाडु की कमान अपने इस नए कमांडर के हाथों में होगी।

स्पष्ट है, बीते पांच वर्षों में डीएमके ने सत्ता-विरोधी लहर पैदा कर ली थी। उससे मतदाता नाराज हो गए थे और बदलाव की तलाश में थे। मतदाता अन्नाद्रमुक या भाजपा को जनादेश देने को तैयार नहीं थे और साल 2024 में राजनीति के मैदान में विजय के आगमन के साथ ही, उसने अपनी दुविधा का समाधान ढूंढ़ लिया था।

हालांकि, तमिलनाडु देश के सर्वाधिक औद्योगिक राज्यों में एक है। प्रमुख आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में यह अन्य राज्यों से आगे है, फिर भी यह कुछ ज्यादा ही तेज विकास की तलाश में है। नए मतदाता शायद ज्यादा बेहतर सुविधाओं और सुगम जीवन की खोज में हैं। चूंकि अधिकांश मध्यमवर्गीय तमिल परिवारों का कम से कम एक सदस्य विदेश में रहता है या विदेश यात्रा कर चुका है, इसलिए यहां लोग बहुत ऊंचे जीवन स्तर से परिचित हैं। खराब नागरिक सेवाओं और अपर्याप्त शासन व्यवस्था के कारण लोगों ने परिवर्तन की चाह में डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, एक बात यह भी है कि मुफ्त योजनाओं का चुनावी फायदा मिलना अब शायद बंद हो चुका है। लोग मानने लगे हैं कि मुफ्त उपहार वाली योजनाएं एक स्थापित व्यवस्था है। जो भी सरकार सत्ता में आएगी, वह ऐसे लाभ देगी।

यह ऐतिहासिक परिणाम है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में विजय को जनादेश मिला है। वैसे, शुरुआती उत्साह के बाद उन्हें शासन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके ज्यादातर समर्थक और निर्वाचित विधायक अनुभवी राजनेता नहीं हैं, तो अनुभव की कमी झलक सकती है।

कोई संदेह नहीं, विजय के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण ही उन्हें जीत मिली है। अपनी लोकप्रियता के अलावा, उनको अब एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी, जो कुशलता से सरकार चला सके और चुनाव से पहले किए गए बड़े वादों को पूरा कर सके।

वैसे, यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय सरकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि विधानसभा में 118 सीटों का आंकड़ा वह हासिल नहीं कर सके हैं? कांग्रेस में नए नेताओं का एक समूह, जिसमें पार्टी के डाटा विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती भी शामिल हैं, टीवीके के साथ गठबंधन का पक्षधर रहा है। राहुल गांधी भी ऐसे गठबंधन के इच्छुक थे, पर अंततः पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय ही हावी रही।

उधर, केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी में फिर एनडीए सरकार बन रही है। एआईएनआरसी और भाजपा का गठबंधन अपनी सत्ता को भारी बहुमत से बचाने में कामयाब रहा है। डीएमके के खिलाफ जो हवा तमिलनाडु में चली है, लगभग वैसी ही हवा पुड्डुचेरी में देखी गई है। इस केंद्रशासित प्रदेश में कांग्रेस और द्रमुक को राजनीतिक सुनामी का सामना करने के बाद खुद को फिर से खड़ा करना पड़ेगा।