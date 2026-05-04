केरलम में वामपंथियों का आखिरी गढ़ ढह गया

केरलम का परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। दस साल बाद यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (यूडीएफ) गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि, इस जीत में उसकी अपनी मेहनत से अधिक…

आरती जेरथ,वरिष्ठ पत्रकार केरलम का परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। दस साल बाद यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (यूडीएफ) गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि, इस जीत में उसकी अपनी मेहनत से अधिक योगदान ‘लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एलडीएफ) के वैचारिक भटकाव और उसके अंदरूनी मतभेदों का है।

एलडीएफ का यह दूसरा कार्यकाल था। इस राज्य में हर पांच साल में सरकार बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन 2021 में चमत्कारिक रूप से एलडीएफ को न सिर्फ लगातार दूसरा मौका मिला, बल्कि उसके खाते में आठ सीटें अधिक आईं। किंतु मुख्यमंत्री पी विजयन इस सफलता को संभाल नहीं पाए। रही-सही कसर सत्ता-विरोधी रुझान ने पूरी कर दी। नतीजतन, फिर से ‘चमत्कार’ की एलडीएफ की आस अधूरी रह गई।

इस बार एलडीएफ में अंदरूनी मतभेद खूब दिखे। 2021 की चुनावी सफलता से उत्साहित होकर वियजन ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी और व्यक्तिवादी राजनीति को आगे बढ़ाया। यह वामपंथी दलों का चरित्र नहीं है। लिहाजा, यह पहला मौका था, जब एलडीएफ के तीन मौजूदा विधायकों ने पार्टी छोड़कर विरोधी दलों के टिकट पर अपनी ताल ठोकी। सीसी मुकुंदन और एस राजेंद्रन को जहां भाजपा का साथ मिला, वहीं आयशा पॉटी को कांग्रेस का। जी सुधाकरन ने जरूर निर्दलीय अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यूडीएफ ने उन्हें समर्थन देने का एलान किया था। इसी तरह, एलडीएफ के चार अन्य वरिष्ठ नेताओं अथवा पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस या भाजपा के झंडे तले अपनी किस्मत आजमाई।

विजयन में वैचारिक भटकाव भी खूब हुआ है। असल में, भाजपा केरलम में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में है और 2024 में त्रिशूर लोकसभा की जीत से उसे जरूरी खुराक मिली है। माना गया कि भाजपा को एझावा समुदाय का वोट मिल रहा है, जो यहां का सबसे बड़ा हिंदु समुदाय है। यह वामपंथी दलों का आधार रहा है। भाजपा की रणनीति का काट निकालने के लिए विजयन ने ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ का दांव खेला, जिसने वाम काडरों को नाराज किया। उनमें नाराजगी वामपंथी विचारधारा के खिलाफ मानी जाने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के कारण भी पनपी। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे।

बहरहाल, यूडीएफ की जीत के बाद उससे उम्मीदें बढ़ गई है। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक मतभेदों से चुनाव के दौरान ही पार पा लिया। केसी वेणुगोपाल बनाम रमेश चेन्निथला बनाम शशि थरूर की लड़ाई स्याह रूप ले चुकी थी। हालांकि, यूडीएफ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर तनाव दिख सकता है।

उधर, एलडीएफ की इस हार से वामपंथी राजनीति पर असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में चाहकर भी वाम पार्टियां सत्ता में नहीं लौट सकी हैं। ऐसे में, एकमात्र केरलम से उनको उम्मीद थी। किंतु यहां भी अब उनके हाथ खाली हो गए हैं। चूंकि यहां वामपंथी नेतृत्व में वैचारिक भटकाव है और विजयन की उम्र को देखते हुए युवा नेताओं की जरूरत है, इसलिए अगर वामपंथी दल अंदरूनी कमजोरियों से पार नहीं पा सके, तो सत्ता में उनका लौटना मुश्किल हो सकता है।

यही वह पड़ाव है, जहां भाजपा के लिए उम्मीदें अधिक हैं। एझावा वोट-बैंक में सेंध लगाकर उसने एलडीएफ को खासा चोट पहुंचाई है। वामपंथी दलों के चूकने के बाद उसके लिए जगह बन सकती है। हालांकि, इसके लिए उसे अपनी राजनीति में कुछ बदलाव करने होंगे। मसलन, चुनाव से पहले उसने ‘एफसीआरए’ यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक में संशोधन का प्रयास किया था, जिसका मकसद विदेशी चंदा पाने वाले संस्थानों पर अधिक नियंत्रण करना था। इसने यहां के ईसाई समुदाय को नाराज कर दिया, क्योंकि उनके कार्य अमूमन विदेशी चंदे से चलते हैं।

चूंकि केरलम में सिर्फ हिंदू वोट से चुनाव नहीं जीते जा सकते, मुसलमान और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों का भी साथ चाहिए, इसलिए भाजपा को ऐसे कदमों से बचना चाहिए था। अलबत्ता, उसे असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे तमाम राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अपनी नीति बदलनी चाहिए, क्योंकि जितना वह इन समुदायों के करीब जाएगी, केरलम में उसके लिए मौके उतने अधिक बढ़ते जाएंगे।