बंगाल में भाजपा से मात खा गईं ममता

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तिहाई तक भी नहीं पहुंच सकेगी, यह शायद ही किसी ने सोचा था। इस चुनाव में ‘बदला’ बनाम ‘बदलाव’ का नारा था और जनादेश बता रहा है कि लोगों ने ‘बदलाव’ को चुना है…

प्रभाकर मणि तिवारी,वरिष्ठ पत्रकार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तिहाई तक भी नहीं पहुंच सकेगी, यह शायद ही किसी ने सोचा था। इस चुनाव में ‘बदला’ बनाम ‘बदलाव’ का नारा था और जनादेश बता रहा है कि लोगों ने ‘बदलाव’ को चुना है। चूंकि अब तक ममता बनर्जी अकेली भाजपा से मुकाबला करती नजर आ रही थीं, इसलिए इस मजबूत क्षेत्रीय ताकत के कमजोर पड़ने का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना लाजिमी है।

भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के संकेत दूरगामी होंगे। पूर्वी भारत में ओडिशा और बंगाल ही दो ऐसे राज्य थे, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी पैठ नहीं बना पा रही थी, पर उसने पहले ओडिशा का मोर्चा फतह किया और अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मजबूत किले में सेंध लगाते हुए पंद्रह साल से राज कर रही ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

तृणमूल कांग्रेस से पहले वाममोर्चा ने लगातार 34 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यहां वाममोर्चा का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना पाल रही थी, लेकिन बीते दस साल से मजबूती से उभरी भाजपा ने 2021 की गलतियों से सबक लेते हुए भारी जीत के साथ उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया।

आखिर ममता बनर्जी की हार की वजह क्या रही? चुनाव से पहले तमाम आकलन बता रहे थे कि भाजपा संगठनात्मक तौर पर तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले कमजोर है और उसके पास ममता बनर्जी के स्तर का कोई चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, तमाम विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर होने के कयास लगा रहे थे। ऐसे में, तृणमूल कांग्रेस की यह दुर्गति शोचनीय है।

मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर इस चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा। तृणमूल नेताओं ने इस मुद्दे पर आक्रामक प्रचार अभियान चलाया था। कयास लग रहे थे कि एसआईआर के दौरान भारी तादाद में कटे नामों ने सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी रुझानों की काफी हद तक भरपायी कर दी है। किंतु चुनावी नतीजों ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया है। एसआईआर के दौरान कटे नामों ने तो तृणमूल कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े ही, भाजपा को पार्टी के दूसरे बड़े महिला वोट बैंक में भी सेंध लगाने में कामयाबी मिली है। पहले कहा जा रहा था कि लक्ष्मी भंडार जैसी योजना के कारण ममता को इस मोर्चे पर बढ़त मिली है। किंतु इस बार यह वोट बैंक तो बिखरा ही, मुस्लिम वोट बैंक भी बिखराव का शिकार रहा।

ममता की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को अपना चुनावी मुद्दा बनाने के कारण भाजपा को तृणमूल के खिलाफ गैर-बंगाली और बंगाली हिंदू वोटरों को लामबंद करने में मदद मिली, खासकर शहरी इलाके के वोटरों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी थी और उनमें ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले शहरी इलाकों के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं।

भाजपा ने अपने अभियान में सीमा पार घुसपैठ के अलावा सरकार के भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। तृणमूल कांग्रेस से मुकाबले के लिए पार्टी इस बार ममता बनर्जी पर सीधा हमला करने से परहेज करती रही। इसके साथ ही वह ऐसी किसी टिप्पणी से बचती रही, जो बांग्ला अस्मिता को ठेस पहुंचा सके। इसी वजह से वह इस बार ‘जय श्री राम’ की बजाय ‘जय मां काली’ के नारे ही ज्यादा लगाती नजर आई।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि होने के कारण इस बार का चुनाव भाजपा के लिए नाक और साख का सवाल था। उसे लग रहा था कि अगर इस बार चूक गए, तो शायद दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि उसने महीनों पहले से अपनी रणनीति बनाते हुए इस बार तमाम संसाधन यहां झोंक दिए थे। भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण दशकों में पहली बार राज्य में कोई चुनाव हिंसा-मुक्त रहा और लोग निडर होकर मतदान के लिए घरों से निकले।

यह जीत वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक लॉन्च पैड की भूमिका निभाएगी। इससे यह भी साफ हो गया है कि इस बार लक्ष्मी भंडार जैसी सरकारी योजनाएं महिलाओं को लुभाने में नाकाम रही हैं। दरअसल बीते करीब पांच साल से चल रही इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने निश्चित रकम मिलती रही है, लेकिन पुरानी योजना होने के कारण शायद इस बार इसकी चमक कम हो गई है।

बंगाल के जानकार यह भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस खुद भी इस हार की जिम्मेदार है। वह शायद अति आत्मविश्वास की शिकार थी और उसे लग रहा था कि एसआईआर ने उसकी सरकार के खिलाफ ‘एंटी-इनकंबेंसी’ की लहर को काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके अलावा लोगों के मन में चुनाव बाद बड़े पैमाने पर हिंसा की भी आशंका थी। इसी वजह से लोगों ने बदलाव के लिए खुलकर मतदान किया।

तृणमूल को पहली बार वोट डालने आए नौजवानों ने भी खारिज कर दिया है। इसका कारण आरजी कर की घटना के अलावा राज्य का औद्योगिक माहौल और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होना है। नौकरियां नहीं होने के कारण बंगाल के छात्र बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए दक्षिण भारतीय शहरों का रुख करते रहे हैं। बीते करीब एक दशक में इस पलायन में काफी तेजी आई है। सरकार के खिलाफ नाराजगी के कारण ही प्रवासी बंगालियों ने इस बार बड़े पैमाने पर यहां लौटकर तृणमूल के खिलाफ मतदान किया।