ईरान में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ

संक्षेप: खाड़ी में अमेरिकी दबाव का बढ़ना और यूरोपीय संघ का उसके साथ खड़ा दिखना, तेहरान की सड़को पर फिर से प्रदर्शनकारियों के लौटने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है…

रहीस सिंह, वरिष्ठ अध्येता, अंतरराष्ट्रीय मामले यूरोपीय संघ द्वारा ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद ईरान ने जिस तरह तेहरान में तैनात यूरोपीय देशों के राजदूतों को तलब किया और यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकी संगठन करार दिया है, उससे तनाव एक बार फिर गहरा गया है। उधर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तेहरान पर पैनी नजर रखे हुए है। बीते मंगलवार को उसने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। साफ है, खाड़ी में अमेरिकी दबाव का बढ़ना और यूरोपीय संघ का अपने परंपरागत मित्र के साथ खड़ा दिखना, तेहरान की सड़कों पर फिर से प्रदर्शनकारियों के लौटने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

कुछ दिनों पहले ईरान की सड़कें उस इतिहास को दोहराती दिख रही थीं, जो सन् 1979 में लिखा गया था। ऐसा लगा कि 50 साल पूरा करने से पहले ही इस्लामी हुकूमत उसी तरह विदा हो जाएगी, जैसे जनवरी-फरवरी 1979 में राजतंत्र को बेदखल होना पड़ा था। ऐसा नहीं हो सका और इतिहास स्वयं को दोहराने से बच गया। सवाल उठता है, ईरान की सड़कों पर जो लोग उतरे थे, वे अपनी बेहतर जिंदगियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे या धर्मतंत्र व धार्मिक शासक को सत्ता से हटाने के लिए? सवाल यह भी है कि वह धर्मतंत्र आज इतना अलोकप्रिय क्यों हो गया, जिसे 1979 में लोगों ने जनमत संग्रह में 98 प्रतिशत मत देकर स्वीकार किया था? क्या यह दुनिया से जुड़ाव के कारण पैदा हो रही नई आकांक्षाओं का परिणाम है?

पिछले महीने के दमन की कहानियां अब दुनिया के सामने आ रही हैं। ‘यह केवल हिंसक दमन नहीं, एक सुनियोजित नरसंहार था।’ एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी वकील राबिया बहरेनी की यह टिप्पणी ईरान में हुई दमनात्मक कार्रवाई का सच बताती हुई दिख रही है। दुनिया के बहुत से पत्रकारों और मानवाधिकार से जुड़ी संस्थाओं ने इस नरसंहार को तेहरान, इस्फहान, शीराज, रश्त, बेहश्त-ए-जहरा, अबादान और अहवाज सहित दर्जनों शहरों में बहुत करीब से देखा है।

अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’, यानी एचआरएएनए के अनुसार, ईरान में पिछले प्रदर्शनों में कम से कम 6,713 लोग मारे गए, जबकि खामेनेई के विरोधियों के अनुसार, मरने वालों की वास्तविक संख्या 30,000 तक हो सकती है। प्रश्न यह कि यह क्यों हुआ? इसलिए कि लोग अपनी परेशान जिंदगी के लिए एक उम्मीद तलाशने सड़कों पर आ गए थे या इसलिए कि धर्म के सिंहासन पर बैठकर सत्ता चला रहे अली खामेनेई में अब उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? शांति स्थापित करने की यह कैसी व्यवस्था है?

न्यूयॉर्क टाइम्स सहित पश्चिम के कई अखबार तेहरान और अन्य शहरों के कम से कम 19 इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने के 40 से अधिक वीडियो की पुष्टि कर चुके हैं। ये वीडियो दिखाते हैं कि ईरान में नागरिक विद्रोह का दमन किस व्यापक और घातक तरीके से किया गया। इस दमन ने ईरानी राज्य के संस्थागत तंत्र की भी केंचुलें उतार दीं।

बहरहाल, ऐसे दृश्य केवल हिंसा के दस्तावेज नहीं हो सकते हैं, ये एक समाज के टूटने के प्रमाण हैं। यह संकट केवल राजनीतिक नहीं है; यह नैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक है, जिसकी जवाबदेही तय करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले लोगों को धोखा देकर और अब ईरान को चेतावनी देते हुए मृत आंदोलन को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर होने वाला प्रदर्शन फिलहाल शांत है अथवा ईरान में लगी इंटरनेट पाबंदी के कारण अदृश्य। पिछले प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी सड़कों पर चीख-चीखकर कह रहे थे कि तानाशाह की मौत होगी, इस्लामी गणराज्य अब स्वीकार नहीं।

सन् 1979 की इस्लामी क्रांति ने विरोध का लगातार सामना किया और ईरान ने आंतरिक अशांति के कई दौर देखे हैं। कारण यह कि शाह को हटाने के बाद लोगों को लगा था कि राजतंत्र के खत्म होने के बाद नागरिक अधिकारों की बहाली होगी। यह यकीन नहीं था कि धार्मिक नेता सत्ता हथिया लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। कुछ ही समय में इस्लामी मिलिशिया ने सड़कों से लेकर लोगों के जीवन तक पर कब्जा कर लिया। महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। मानवाधिकारों को बेखौफ होकर कुचला गया। इसलिए विरोध उठना ही था और 2009, 2017-18, 2022 और 2025 के अंत में लोग सड़कों पर उतरे।

आज की युवा पीढ़ी और शहरी मध्यवर्ग इस्लामी क्रांति को नहीं जानता, इसलिए उसका इससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। यह पीढ़ी क्रांति की यादों से अधिक आधुनिक सोच से चलना चाहती है। डिजिटल माध्यमों से दुनिया के साथ जुड़ी आज की पीढ़ी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि बड़े लोगों की संतानें हजारों-लाखों डॉलर लुटाकर विदेश में पले-पढ़ें और ईरान के आम लोगों को सलाह दी जाए कि वे तीन वक्त के बजाय दो वक्त खाना खाकर जिंदगी जिएं। नई पीढ़ी के पास वैश्विक अनुभवों के बीच उगती हुई नई अपेक्षाएं हैं और उसे अमेरिका की वेनेजुएला जैसी कार्रवाइयां प्रेरित करती हैं। हालांकि, उन्हें यह तथ्य समझते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। जैसा कि ईरानी राजनयिक अमीर मौसवी ने कहा भी है, ‘ईरान में हजारों मीटर ऊंचे पर्वत हैं। इन क्षमताओं तक पहुंचना और उसे आसानी से नुकसान पहुंचाना संभव नहीं।’ यह सच है कि ईरान सुरक्षित और बेहद जटिल क्षेत्रीय संतुलनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी सैन्य हस्तक्षेप पश्चिम एशिया में नए तनावों को जन्म दे सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिये ईरान को यह धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि उसकी ओर से एक विशाल नौसैनिक बेड़ा (मैसिव अर्मेडा) बढ़ रहा है। यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल उत्पादन और विदेश नीति को लेकर समझौता नहीं करता है, तो अगला हमला पिछले वर्ष के उसके परमाणु ठिकाने पर किए गए हमलों से कहीं अधिक भीषण होगा। दूसरी तरफ, ईरानी शासन अपने पत्तों को पूरी तरह से बंद रखे हुए है। उसने बस यही संदेश दिया है कि, ‘हम युद्ध के लिए तैयार हैं।’ जाहिर है, पश्चिमी दुनिया असमंजस में हैं। अब देखिए, समय कौन सी करवट लेता है और इतिहास कौन सी।