पाकिस्तान से मुंह मोड़ता अमेरिका

ईरान युद्ध को रोकने के लिए जो नए प्रयास शुरू किए गए हैं, क्या उससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है? यह सवाल इसलिए उठा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ नई शांति-वार्ता का जिक्र करते…

अश्विनी महापात्रा,प्रोफेसर, जेएनयू ईरान युद्ध को रोकने के लिए जो नए प्रयास शुरू किए गए हैं, क्या उससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है? यह सवाल इसलिए उठा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ नई शांति-वार्ता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा- हम अभी ईरान के अनुरोध पर (तेहरान के साथ) बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का साथ मिल रहा है। हालांकि, इसमें उन्होंने अन्य देशों के भी शामिल होने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान से परहेज किया, जबकि पहले वह खुलकर उसका नाम लेते थे।

अमेरिकी नई मध्यस्थता-सूची से पाकिस्तान को बाहर रखने के तीन कारण हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिये में बदलाव। गौरतलब है कि पाकिस्तान न तो खाड़ी का देश है और न पश्चिम एशिया का। उसे उसकी अस्थिरता के कारण वार्ताकारों की टोली में शामिल किया गया था। वह खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक और बलूचिस्तान से लेकर अफगान-सीमा तक राजनीतिक दबाव में है। यहां तक कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भी अभाव है। इसी कारण, ट्रंप उसे एक ऐसा ‘वाहक’ मान रहे थे, जो बिना आनाकानी के अमेरिका का पक्ष ईरान के सामने रखेगा।

हालांकि, तेहरान इसके लिए सहमत न था, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते जगजाहिर हैं, मगर चीन की सलाह पर उसने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पश्चिम एशिया में ‘शांति’ लाने में जुटे। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति भी बन गई, जिसे पाकिस्तान ने अपनी जीत बताया, जबकि दर-हकीकत वह कतर था, जिसने तेहरान व वाशिंगटन को इसके लिए राजी किया था।

फिर भी, यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। जुलाई में संघर्ष-विराम टूटने के साथ यह क्षेत्र फिर से अस्थिर हो उठा। चूंकि अब सऊदी अरब और यमन के बीच नया मोर्चा खुल जाने से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले चुका है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप नई शांति-वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका नहीं देख रहे होंगे।

दूसरा कारण पाकिस्तान की अति-महत्वाकांक्षा है। असल में, एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद से पाकिस्तान बड़े-बड़े दावे करने लगा था। वह विश्व मंचों पर खुद को कूटनीतिक रूप से एक अहम देश बताने लगा था। अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए वह कथित ‘इस्लामी नाटो’ के गठन और पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब के साथ हुए सैन्य समझौते का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इस क्रम में वह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर 10 अरब डॉलर की आपातकालीन विदेशी मुद्रा की सहायता मांग बैठा। इसे अमेरिका में ‘मध्यस्थता की कीमत’ माना गया।

ऐसा करते हुए पाकिस्तानी सत्ता-सदन भूल गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी मूल्यों की नहीं सोचते। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में अमेरिका एक ‘शिकारी और दबदबा जमाने वाला देश’ बन गया है। उसे दूसरों को आर्थिक या सैन्य फायदा पहुंचाने के बजाय अपने हितों की ज्यादा चिंता रहती है। इसके लिए वह अपने सहयोगियों की भी बलि लेने को भी तैयार है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका-ईरान विवाद में एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की सेवाओं के बदले उसे आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं हैं।

वह वेनेजुएला की तरह ही पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा-आपूर्ति पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। ईरान के साथ युद्ध इसी वजह से वह कर रहे हैं। उनके सैन्य अभियान आर्थिक और व्यावसायिक हितों से प्रेरित हैं। ट्रंप की इस सोच में आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान कहीं फिट नहीं बैठता। उन्हें लगता है कि इस्लामाबाद फायदेमंद बनने के बजाय आने वाले दिनों में अमेरिका पर बोझ बन सकता है। छोटे-मोटे फायदे के लिए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी बड़े मकसद को हासिल करने में वह कारगर नहीं हो सकता।

तीसरा कारण है, विश्व व्यवस्था में पाकिस्तान की सीमित भूमिका। अमेरिका की नजर में इस्लामाबाद और बीजिंग में काफी अधिक निकटता है। सच भी यही है। पाकिस्तान का 80 फीसदी सैन्य साजो-सामान चीन से आता है। ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ परियोजना के तहत चीन का करीब 60 से 65 अरब डॉलर का निवेश पाकिस्तान में है। यह अमेरिकी हितों के खिलाफ है। राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका के करीब आएगा और बदले में वह इसकी भरपूर ‘कीमत’ भी वसूलना चाहेगा। पाकिस्तान की तरफ से आर्थिक मदद की मांग करने से संभवत: उनकी यही राय पुष्ट होती है।

हालांकि, इन सबके बीच यह सवाल फिर से अहम बन गया है कि क्या इस बार शांति-समझौता हो सकेगा? और, यह भी कि सिर्फ खाड़ी के देशों को बतौर मध्यस्थ शामिल करने से राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मंशा में कामयाब हो पाएंगे? इन दोनों सवालों के जवाब ‘नहीं’ हैं। पश्चिम एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती, जब तक ईरान के अनुकूल समझौता नहीं हो जाता और फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं दिखते।

दरअसल, इसमें एक बड़ा पेच होर्मुज जलमार्ग है। अमेरिका यहां से निर्बाध आवाजाही का हिमायती है। खाड़ी ही नहीं, दुनिया के तमाम देश भी यही चाहते हैं, लेकिन ईरान इसकी अहमियत से वाकिफ है, इसलिए मोल-भाव में वह इसका इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से चेताया है कि यह ईरान के लिए ‘आखिरी मौका’ है, और अगर उसने कूटनीतिक हल नहीं निकाला, तो उसकी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी, पर जवाब में तेहरान ने यह प्रतिक्रिया दी है कि वह होर्मुज जलमार्ग के उचित प्रबंधन के लिए ओमान से वार्ता कर रहा है, अमेरिका से नहीं।

एक परेशानी यह भी है कि ईरान के अंदर शांति-वार्ता को लेकर मतभेद है। वहां का कट्टरपंथी तबका हर हाल में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत का बदला चाहता है। वह अमेरिका की तरफ से होने वाले हर प्रयास को शक की नजर से देखता है। विशेषकर तेहरान की इस्लामी फौज युद्ध को ही अंतिम विकल्प मान रही है। ऐसे में, भला यह कैसे माना जा सकता है कि ईरान को संतुष्ट किए बिना इस पूरे क्षेत्र में अमन-चैन लाया जा सकेगा?