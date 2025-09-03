बारिश और बाढ़ से हम बार-बार बेहाल

उत्तर और पश्चिम भारत इन दिनों लगातार बारिश और बाढ़ से हलकान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब जैसे तमाम राज्यों में यह चौथा हफ्ता है, जब सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई है…

के जे रमेश,पूर्व निदेशक, भारतीय मौसम विभाग उत्तर और पश्चिम भारत इन दिनों लगातार बारिश और बाढ़ से हलकान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब जैसे तमाम राज्यों में यह चौथा हफ्ता है, जब सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी दो दिन और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है।

आखिर इतनी अधिक बरसात क्यों हो रही है? मौसम विभाग दो बार मानसून को लेकर आकलन जारी करता है- पहली बार अप्रैल में और दूसरी बार पूर्व के आंकड़ों में सुधार करते हुए मई में। इस साल दोनों ही बार मौसम विभाग ने सामान्य से 104 से 106 प्रतिशत अधिक पानी बरसने का अनुमान लगाया था। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत में मानसूनी बारिश की वजह बनने वाली दोनों प्रणालियां (एक, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र व दूसरा, प्रशांत महासागर से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का गुजरना) सक्रिय हैं। नतीजतन, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, यहां तक कि उत्तरी पाकिस्तान तक अत्यधिक बारिश का सिलसिला जारी है।

इस साल उत्तर भारत की नदियों में स्थानीय स्तर पर हो रही बारिश का पानी तो समा ही रहा, ऊपर पश्चिमी तिब्बत के हिस्सों में भी बादल खूब बरस रहे हैं, जहां सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। इस कारण सिंधु नदी प्रणाली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा और यमुना की सहायक नदियों का भी यही हाल है। अब तो निम्न दबाव के क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से गुजरात और राजस्थान जैसे इलाके भी मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। इतना ही नहीं, 8 और 9 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वह भी खूब बरसेगा। इसका अर्थ है कि अगले कुछ दिन हमें राहत नहीं मिलने वाली।

दिक्कत यह है कि ‘ग्लोबल वार्मिंग’ का भी इसे साथ मिल रहा है। इसकी वजह से बारिश की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है। दरअसल, वैश्विक गर्मी में यदि एक फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो वायुमंडल में नमी सोखने की दर सात फीसदी तक बढ़ जाती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है कि आबोहवा की जल थामने की क्षमता पहले से ही 10 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इस पर मुश्किल यह कि हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में दो से तीन डिग्री तक गर्मी बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है, वहां हवा में नमी 15-20 प्रतिशत बढ़ चुकी है। यही नमी बेहिसाब बारिश की वजह बन रही है और कभी-कभी बादल फटने के रूप में सामने आ रही है।

पहाड़ों पर अनियोजित विकास से नुकसान कहीं अधिक बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को चोट पहुंचाने, जल-विद्युत परियोजनाओं पर जोर देने, जलग्रहण क्षेत्र बनाने, खनन, निर्माण-कार्यों में विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि से यहां के पहाड़ लगातार कमजोर हो रहे हैं। इस कारण तेज बारिश होते ही भू-स्खलन होने लगता है। पिछले तीन-चार वर्षों से ये नुकसान बढ़े हैं, फिर भी हम जरूरी उपाय नहीं कर रहे, जिसके कारण जान-माल की हानि हर साल की कहानी बनने लगी है।

वैसे, मुश्किलें मैदानी इलाकों में भी कम नहीं हैं। गुरुग्राम में महाजाम की खबर तो दो दिन तक सुर्खियों में थी। मैदानी इलाकों में जलभराव बड़ी समस्या बनकर सामने आता है और पांच सेंटीमीटर बारिश भी सड़कों को पूरी तरह डूबो देती है। चूंकि जल-निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था बहुमंजिली इमारतों की भेंट चढ़ चुकी है, इसलिए बारिश होते ही जलभराव और सड़कों पर जाम भारतीय शहरों की नियति बन चुकी है।

कुछ लोग सवाल करते हैं कि केरल आते और जाते, दोनों मानसून से खूब भीगता है, मगर वहां से ऐसी खबरें क्यों नहीं आतीं? इसकी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है। केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है, इसलिए वहां से पानी तुरंत निकल जाता है। हालांकि, साल 2018 में वहां भी अचानक बाढ़ आई थी, लेकिन उसका कारक जलाशयों में रोके गए पानी को अचानक छोड़ना था। उस घटना के बाद से ही इस राज्य ने फूंक-फूंककर कदम बढ़ाए हैं। अब वहां अचानक पानी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि धीमे-धीमे ऐसा किया जाता है, ताकि पानी का दबाव शहरों पर न पड़े।

आखिर इसका समाधान है क्या? धराली के हादसे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल, एक महीने पहले उत्तराखंड के इस इलाके में बादल फटने की घटना हुई और खीर गंगा नदी में ऐसा सैलाब उठा कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। चूंकि, इस नदी में बीते चार-पांच दशकों से पानी नहीं आया था, इसलिए इसकी पेटी में ही तमाम निर्माण-कार्य कर लिए गए थे। वहां अच्छा-खासा बाजार बसा दिया गया था। जबकि, यह ‘रिस्क जोन’ था। इसका नतीजा यह निकला कि जब यह नदी उफनकर बहने लगी, तो अपने साथ सबको बहा ले गई।

कहने का अर्थ है कि यदि हम निर्माण-कार्य पर बल देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वहां के खतरे का गहराई से आकलन करना चाहिए। लोगों को ‘खतरे का स्तर’ बताना जरूरी है, ताकि वे सजग रह सकें। ‘रिस्क जोन’ बताने से मुमकिन है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसे इलाकों में कर्ज देने से परहेज बरतें, जिससे यहां पर निर्माण-कार्य खुद-ब-खुद हतोत्साहित होगा। फिर भी, यदि कुछ लोग यहां निर्माण करते हैं, तो पूर्व-चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाकर उन्हें बताना होगा कि खतरे के समय वे कैसे सुरक्षित बाहर निकलें, ताकि जान-माल की हानि न हो।

मैदानी इलाकों में इससे इतर व्यवस्था करनी होगी। वहां तकनीक का इस्तेमाल लोगों तक सही-सही सूचना पहुंचाने में करना होगा। उन्हें बताना चाहिए कि कितनी देर में, कितने समय तक और किन-किन इलाकों में बारिश होने वाली है। उन्हें वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। भीड़ का प्रबंधन संबंधित विभागों को सिखाना होगा। झील, जल-निकासी मार्ग और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की निगरानी और रोकथाम के उपाय भी करने होंगे। कुछ इलाकों में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। मसलन, हैदराबाद में ‘हाइड्रा एजेंसी’ अतिक्रमण की स्थिति, बंद जल-निकासी की जानकारी देने के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर सुगम यातायात की सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस तरह की व्यवस्था महानगरों अथवा बड़े नगरों में महाजाम की समस्या का समाधान कर सकती है।