अब और सुगम हो जाएगा हवाई सफर

विमानन उद्योग के आधुनिकीकरण और यात्री हितों की रक्षा की दिशा में सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया है। भारतीय वायुयान नियम, 2026 आगामी 1 जनवरी से लागू हो जाएगा और इसके साथ ही करीब नौ दशक से चल रहा ‘विमान नियम 1937’ इतिहास…

सरस त्रिपाठी, पूर्व हवाई अड्डा प्रबंधक, आईजीआईए विमानन उद्योग के आधुनिकीकरण और यात्री हितों की रक्षा की दिशा में सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया है। भारतीय वायुयान नियम, 2026 आगामी 1 जनवरी से लागू हो जाएगा और इसके साथ ही करीब नौ दशक से चल रहा ‘विमान नियम 1937’ इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। नए नियमों के तहत हवाई किराया तय करने में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है और यह व्यवस्था की गई है कि असाधारण परिस्थिति पैदा होने पर केंद्र सरकार स्वत: हस्तक्षेप करते हुए जनहित में विमानन कंपनियों को निर्देश जारी कर सकती है।

जाहिर है, हवाई मुसाफिरों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ-साथ जब आसमान छूते किराये और यात्रियों की जेब पर भारी पड़ते अतिरिक्त शुल्क आम बहस का केंद्र बन चुके हों, तब ऐसे प्रयास अनिवार्य हो चले थे। विशेष अवसरों पर हवाई किराये में अप्रत्याशित वृद्धि पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। अभी दीवाली और छठ के दौरान ही हवाई किराये में 700 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया।

दरअसल, विशेष मौकों पर, जब बड़ी संख्या में प्रवासी अपने-अपने घर लौटने के प्रयास करते हैं, तब विमानन कंपनियों द्वारा ‘डायनेमिक प्राइसिंग’ के नाम पर किराये में पांच से सात गुना तक की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसी मनमानी के विरुद्ध एक जनहित याचिका के माध्यम से तत्काल राहत की गुहार लगाई गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की- ‘यदि किराये अधिक हैं, तब हवाई यात्रा न करें।’ यह टिप्पणी भले ही कानूनी औपचारिकताओं और तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप के संदर्भ में की गई हो, परंतु यह व्यवस्था पर एक गंभीर नैतिक प्रश्न अवश्य खड़ा करती है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहां हवाई यात्रा को अब ‘लग्जरी’ के बजाय मध्यम वर्ग और समय के पाबंद पेशेवरों के लिए ‘आवश्यक सेवा’ के रूप में देखा जाने लगा है, ऐसी अनियंत्रित कीमतें आम जन की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। न्यायालय की यह टिप्पणी परोक्षत: इसी बात को रेखांकित करती है कि जब तक देश में शक्ति संपन्न विनियामक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यात्री शोषण का शिकार होते रहेंगे।

बहरहाल, भारतीय वायुयान नियम, 2026 के कई प्रावधान किफायती यात्रा सुनिश्चित करा सकते हैं। मिसाल के लिए, ​मूल किराये, कर व शुल्कों को अब अलग-अलग बांटकर बताना होगा। असल में, विमानन कंपनियां शुरुआती बुकिंग के समय कम बेस फेयर दिखाती हैं, पर अंत में यूजर डेवलपमेंट फीस, टैक्स, सर्विस चार्ज व अन्य छिपे शुल्क जोड़कर बिल को भारी-भरकम बना देती हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को बुकिंग के वक्त ही टिकट के कुल मूल्य के साथ-साथ बेस फेयर, टैक्स, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा। इससे छिपे हुए शुल्कों की मनमानी पर लगाम लगेगी और यात्री भी समझ सकेंगे कि वे किस मद में कितना पैसा चुका रहे हैं।

दूसरा फायदा यह होगा कि असाधारण परिस्थितियों में सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी। नियम 192 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है और जनहित में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है, तब केंद्र सरकार विमानन कंपनियों को किराये के संबंध में लिखित निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि, सामान्य दिनों में वे अपनी परिचालन लागत के आधार पर कीमतें तय करने को स्वतंत्र होंगी, परंतु संकट या त्योहारों के समय बेलगाम मूल्य-वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास विधिक अधिकार होगा। इसी तरह, डीजीसीए की निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय अब विमानन कंपनियों द्वारा तय किए जाने वाले टैरिफ और शुल्कों की अधिक बारीकी से निगरानी करेगा, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

फिर भी, कुछ ऐसे काम शेष हैं, जिन पर यदि ध्यान दिया जाए, तो भारत में हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाया जा सकेगा। पहला, ‘एविएशन टर्बाइन फ्यूल’ (एटीएफ) पर तर्कसंगत कर लगना चाहिए। दरअसल, विमानन कंपनियां कुल परिचालन लागत का लगभग 35 से 40 फीसदी हिस्सा विमान ईंधन पर खर्च करती हैं। भारत में एटीएफ पर लगने वाले केंद्रीय और राज्य कर दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक हैं। यदि सरकार एटीएफ को ‘वस्तु एवं सेवा कर’ के दायरे में ले आए, तो इससे लागत में भारी कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ घटे हुए किराये के रूप में यात्रियों को मिल सकेगा।

दूसरा, ​‘डायनेमिक प्राइसिंग एल्गोरिदम’ के लिए एक ‘कैप’ (सीमा) तय करना चाहिए। निजी कंपनियां अभी ‘मांग-पूर्ति’ पर आधारित किराया तय करने वाली अनियंत्रित एल्गोरिदम प्रणाली अपनाती हैं। इसमें एक निश्चित ऊपरी सीमा या ‘फ्लोर-सीलिंग’ होनी चाहिए। त्योहारी मौसम या आपातकालीन परिस्थितियों में किराये में इस सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। रेलवे की ‘फ्लेक्सी-फेयर’ व्यवस्था ऐसी ही एक पहल है। तीसरा काम है, टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विस्तार। ‘उड़ान’ जैसी क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं को और गति देने की आवश्यकता है। जब छोटे शहरों और हवाई अड्डों पर विमानन कंपनियों को रियायतें मिलेंगी, तब छोटे मार्गों पर भी प्रतियोगिता बढ़ेगी और किराये स्वतः किफायती होंगे।

इसी तरह, सामान और अन्य अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क पर भी नियमन होना चाहिए। यात्रियों से केबिन या चेक-इन बैगेज के नाम पर वसूले जाने वाले भारी अतिरिक्त शुल्क पर लगाम लगनी चाहिए। इकोनॉमी क्लास में एक तय सीमा (जैसे, 15 से 25 किलो) तक का बैगेज शुल्क टिकट मूल्य में ही शामिल होना चाहिए।

साफ है, भारतीय वायुयान नियम, 2026 यात्री हितों में उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है, पर विमानन क्षेत्र को किफायती और व्यापक मध्यम वर्ग तक पहुंचाने के लिए कुछ अन्य काम भी करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट करती हैं कि केवल तकनीकी नियमों से बाजार के वर्चस्व को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। इसलिए जब तक सरकार विमान ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने, करों को युक्तिसंगत बनाने और विमान सेवाओं की मूल्य-निर्धारण प्रणाली पर एक प्रभावी विनियामक की स्थापना नहीं करती, तब तक आम भारतीय के लिए न तो ‘आकाश की सैर’, न ही ‘उड़े देश का आम नागरिक’ जैसे नारे सफल हो सकेंगे।