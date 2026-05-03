गैस की किल्लत और कीमत ज्यादा न हो

कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम गुजरे शुक्रवार से 993 रुपये और महंगे हो गए हैं। जाहिर है, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रो उत्पादों की चढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का दुष्प्रभाव है…

इंदिरा राजारमन,अर्थशास्त्री कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम गुजरे शुक्रवार से 993 रुपये और महंगे हो गए हैं। जाहिर है, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रो उत्पादों की चढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का दुष्प्रभाव है। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वाले कारोबारी स्वाभाविक ही इस मूल्य-वृद्धि से परेशान होंगे। इसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ना लाजिमी है, जिसके कारण बाहर खाने वाले लोग इससे खासा प्रभावित होंगे। अब घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम काे लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं।

होर्मुज जलमार्ग पर तनाव से तेल की कीमतें बढ़ती ही हैं और इससे भारत में चिंता पैदा होना भी स्वाभाविक है। हालांकि, हालात में कुछ सुधार के संकेत उस वक्त मिले थे, जब भारत में ईरान के राजदूत ने 13 अप्रैल को पत्रकारों को बताया था कि तेहरान का भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने यह भी बताया था कि इस जलमार्ग से गुजरने के लिए किसी भी भारतीय जहाज से कोई शुल्क नहीं लिया गया है।

यह राहत 18 अप्रैल को उस समय खत्म होती दिखी, जब ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने होर्मुज से गुजर रहे दो भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी की। इससे माना गया कि ईरान में नेतृत्व के स्तर पर एक राय नहीं है। लिहाजा, मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि ईरान के तमाम सत्ता-केंद्रों की पहचान की जाए और उनसे संपर्क बनाया जाए, ताकि भारतीय टैंकरों के प्रति एक समन्वित नीति बनाई जा सके। हालांकि, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल।

इसी बीच, दिल्ली-एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों का असंतोष भड़क उठा, जो 13 अप्रैल को हिंसक हो गया था। उसी शाम मार्च महीने की महंगाई दर जारी हुई थी, जो 3.4 प्रतिशत थी। फरवरी (3.2 फीसदी) की तुलना में इसमें बहुत मामूली वृद्धि हुई थी। हालांकि, इसमें मार्च में घरेलू गैस की कीमतों में हुई वृद्धि को शामिल नहीं किया गया था।

यह सही है कि घरेलू गैस के दाम 60 रुपये बढ़ाए गए थे और एनसीआर में इसकी कीमत बढ़कर 913 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है, लेकिन फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिक आमतौर पर प्रवासी होते हैं, उनके पास पंजीकृत कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए, इस मूल्य-वृद्धि के बाद अनौपचारिक बाजार में दो या पांच किलो के सिलेंडर अधिक कीमत में भरे जाने लगे। ये श्रमिक इन्हीं सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं।

नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे व्यवस्थित तरीके से आंका जाता है, पर जब अनौपचारिक बाजार में घरेलू गैस की कीमत पांच गुना या उससे अधिक बढ़ जाती है, तो आधिकारिक महंगाई दर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिनके पास ईंधन नहीं होता है, वे उन्हीं दुकानों, ठेले वालों के भरोसे रहते हैं, जो इन रिफिल किए जाने वाले सिलेंडरों से खाना पकाते हैं। दिल्ली में मुझे सड़क किनारे एक ऐसा ही ठेला वाला मिला, जो 20 रुपये में दोपहर का खाना खिला रहा था, लेकिन पहले की तरह पूरे कुलचे देने के बजाय वह आधा कुलचा ही दे रहा था। ऐसे में, मजदूरों की जेब और पेट, दोनों पर सिलेंडर संकट की मार पड़ रही है।

हमारे देश में औद्योगिक श्रमिकों के वेतन का निर्धारण राज्य स्तर पर होता है। हाल ही में, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के महीनों के आंदोलनों के बाद 1 अप्रैल, 2026 से न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि की। इस वेतन-वृद्धि ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा के कामगारों के मन में अपने कम वेतन को लेकर नाराजगी पैदा की। यह सब ऐसे समय में हुआ, जब कच्चे माल और परिवहन लागत पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल के अनुरूप वेतन-वृद्धि की घोषणा जरूर की है, लेकिन कामगारों को आशंका है कि यह वृद्धि शायद ही लागू हो सकेगी, खासकर ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए श्रमिकों के मामले में।

साल 2025 के आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में लगभग आधे श्रमिकों को हर माह अधिकतम 15,000 रुपये मिलते हैं। यदि वे किसी ठेकेदार के जरिये काम कर रहे होते हैं, तो इसमें से भी उसका कमीशन कट जाता है। अनौपचारिक बस्तियों में 100 वर्गफीट के एक छोटे कमरे का मासिक किराया अमूमन 5,000 रुपये (यूटिलिटी खर्चों को छोड़कर) होता है। इसलिए वे कम से कम 18,000 से 20,000 रुपये वेतन मांगते हैं, लेकिन पीएलएफएस, 2025 के आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में 25 फीसदी वेतनभोगी कर्मियों को ही 20 हजार रुपये मासिक मिल पाते हैं।

मजदूरों के मौजूदा असंतोष का बड़ा केंद्र नोएडा है। वहां की कपड़ा और होजरी फैक्टरियों में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं काम के घंटे कम करने (जो अभी 12 घंटे बताए जाते हैं) और इस्तेमाल लायक टॉयलेट की सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं। इन फैक्टरियों में मजदूरों की जिस कमी की बात कही जा रही थी, शायद उसी वजह से काम के घंटे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। मजदूरों की यह कमी खुद इस बात का संकेत है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद काफी मजदूर वापस अपने गांव-घरों की ओर लौट गए हैं। गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने उनके लिए हालात को और अधिक प्रतिकूल बना दिया।

इस सूरतेहाल में श्रमिकों का वेतन बढ़ना जरूरी है। इससे उनकी सेहत और उत्पादकता में भी सुधार होगा। साल 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की कालजयी कृति एन इन्क्वायरी इंटु द नेचर ऐंड काॅजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस की 250वीं वर्षगांठ मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी राष्ट्र की संपदा का वास्तविक स्रोत उसकी उत्पादकता को बताया गया है।

हालांकि, कृषि उत्पादों की तरह देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के लिए भी बफर स्टॉक बनाकर मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बनाने पर विचार किया जा रहा है, पर दोनों में अंतर यह है कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति तो घरेलू नीतियों से प्रभावित होती है, ईंधन की आपूर्ति नहीं। बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वर्ष और अगले वर्ष, दोनों में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। लिहाजा, हमारा दायित्व है कि मुद्रा कोष की इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हम अपने औद्योगिक श्रमबल के जीवन-स्तर, कामकाज के माहौल और उत्पादकता में सुधार के कदम उठाएं।