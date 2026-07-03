सरला भट्ट को इंसाफ का इंतजार

जम्मू-कश्मीर पुलिस की नई चार्जशीट से आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान को साफ संदेश चला गया है कि दशकों बाद भी कातिलों को दबोचा जाएगा।

अश्वनी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट का नाम आज अचानक सुर्खियों में क्यों आया है?‌ करीब 36 साल पहले जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के आतंकियों ने 27 वर्षीया सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था और बलात्कार व भारी प्रताड़ना के बाद उनकी हत्या कर डाली थी। सरला के कत्ल का मुकदमा साढ़े तीन दशक पहले दफ्न हो चुका था, मगर उस मामले को अब फिर से खोला गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से इसमें चार्जशीट दायर की गई है। इसके साथ ही वे स्याह दिन हमारे दिमाग में फिर से ताजा हो गए हैं।

सन् 1989 से लेकर आज तक करीब 400 कश्मीरी पंडित आतंकियों की बर्बरता के शिकार हुए हैं, लेकिन एक के भी कातिल को सजा नहीं मिल पाई। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पीड़ित परिवारों को उम्मीद थी कि कातिलों को सजा मिलेगी। कश्मीरी पंडितों का सामाजिक संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’ दो बार अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया कि मारे गए लोगों के मामलों की फिर से जांच कराई जाए, ताकि उनके परिजनों को इंसाफ मिल सके, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं कि काफी समय बीत गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों को विश्वास दिलाने के लिए सरला भट्ट और रिटायर्ड सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू के कत्ल की फाइलें खोलने का काम राज्य की विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपा था।

सरला भट्ट की हत्या के मामले को फिर से खोलना और कोर्ट में 737 पेज के चालान पेश करना जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए कोई मामूली केस नहीं है। यह आतंकवादियों और उनके समर्थकों को साफ संदेश है कि गुनहगार चैन से न रहें, उनका हिसाब होगा, पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिलेगा। घाटी में जब 1989 में आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुईं, तब आतंकवादियों का पहला निशाना कश्मीरी पंडित, पुलिस अधिकारी, मीडिया वाले, राष्ट्रवादी नेता और खुफिया विभाग के कर्मचारी-अधिकारी थे। दहशत फैलाने के लिए अपहरण और हत्या के बाद मृतक पर ‘मुखबिर’ होने का टैग लगा देना आम बात हो गई थी।

श्रीनगर का शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एसकेआईएमएस) शुरुआत में ही आतंकियों की शरण-स्थली बन चुका था। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जख्मी आतंकियों को इस इंस्टीट्यूट में डरा-धमकाकर या कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत से भर्ती किया जाता था। सरला भट्ट भी नर्स के तौर पर इसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में नौकरी करती थीं। अप्रैल, 1990 में जेकेएलएफ का जख्मी मुखिया मोहम्मद यासीन मलिक भी वहां इलाज करवा रहा था, जबकि जम्मू-कश्मीर पुलिस उसे श्रीनगर सिटी में ढूंढ़ने में लगी हुई थी।

आतंकवादियों को यह शक था कि कहीं नर्स सरला ने खुफिया एजेंसी को यासीन मलिक के इंस्टीट्यूट में भर्ती होने की खबर तो नहीं दी। इंस्टीट्यूट के होस्टल से उनके अपहरण और चार दिनों तक यातनाएं देकर मार डालने की वारदात ने पूरे कश्मीर को हिलाकर रख दिया था। जेकेएलएफ के आतंकी शुरू से चाहते थे कि पूरे प्रांत में दहशत कायम हो जाए, ताकि कश्मीरी पंडित घाटी खाली कर दें। कश्मीर में पहली राजनीतिक हत्या पंडित टिका लाल टपलू की हुई। 14 सितंबर, 1989 को श्रीनगर के हबाकदल इलाके में उनका कत्ल हुआ। टपलू बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील थे। वह कश्मीरी पंडितों की आवाज जोर-शोर से उठाते थे।

इसी तरह, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को निशाना बनाया गया। उन्होंने जेकेएलएफ के सह-संस्थापक मकबूल भट को फांसी की सजा सुनाई थी। गंजू को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की इमारत के सामने नवंबर 1989 में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। कई घंटों तक उनका शव सड़क पर पड़ा रहा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कानून के इस रखवाले को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए।

जाहिर है, कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों, पुलिस वालों और कश्मीरी पंडितों के लगातार कत्ल के बाद दहशत का माहौल बन चुका था। घाटी में पंडितों के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए जाते या फिर कश्मीरी भाषा में उनके आगे खुलेआम नारे लगाए जाते- रलिव, गलिव या चलिव, यानी या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या फिर भाग जाओ। एक और नारा लगाया जाता, जिसका अर्थ था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित औरतों को रहने की इजाजत है, मर्दों को नहीं। दरअसल, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर घाटी में जो चार-पांच प्रतिशत कश्मीरी पंडितों की आबादी है, उसको पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाए, जिससे कश्मीर में निजाम-ए-मुस्तफा लाकर घाटी को भारत से अलग करने में आसानी होगी।

देखते-देखते हालात ऐसे बन गए कि हजारों की तादाद में लोग आजादी के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकलने लगे थे। सदियों की एतबार की डोर कमजोर पड़ चुकी थी। लिहाजा, 19-20 जनवरी, 1990 की रात से घाटी के करीब पांच लाख कश्मीरी पंडितों ने ट्रकों, बसों और अपनी गाड़ियों से जम्मू की तरफ पलायन शुरू कर दिया। उसके बाद का पूरा इतिहास सबके सामने है। आतंकवादियों ने लगातार खून-खराबा जारी रखा, ताकि कश्मीरी पंडित वापस घाटी न लौट सकें।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी के हालात अब काफी बदल चुके हैं। एक बार फिर वहां पुलिस और न्यापालिका की पकड़ मजबूत हो गई है। एक वक्त था, जब आतंकवादी खुलेआम हथियार लेकर गांवों-कस्बों में घूमा करते थे। पुलिस, फौज और सुरक्षा बलों पर घातक हमले कर देते थे, अब वे बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चला है कि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ करना अब आसान नहीं रहा। अमरनाथ यात्रा का दर्शन कल से शुरू हो चुका है। जम्मू से लेकर अमरनाथ भवन तक तीर्थयात्री बिना किसी खौफ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे।

बहरहाल, सरला भट्ट और नीलकंठ गंजू के कातिलों को सजा मिलती है या नहीं, यह फैसला तो अदालत ही कर सकती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रशासन की नई सक्रियता और पुलिस की नई चार्जशीट से आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को साफ संदेश चला गया है कि दशकों बाद भी कातिलों को दबोचा जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी।