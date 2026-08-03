कावेरी जल के लिए फिर तेज तनातनी

इस साल मानसून के कमजोर रहने से तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाओं पर फिर से तलवारें खिंच गई हैं। दोनों राज्य कावेरी जल बंटवारे को लेकर फिर आमने-सामने हैं। यह पानी खेती, पेयजल और मवेशियों के लिए बहुत जरूरी है…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार इस साल मानसून के कमजोर रहने से तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमाओं पर फिर से तलवारें खिंच गई हैं। दोनों राज्य कावेरी जल बंटवारे को लेकर फिर आमने-सामने हैं। यह पानी खेती, पेयजल और मवेशियों के लिए बहुत जरूरी है। यह विवाद सदियों पुराना है और कावेरी के जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में पानी की कमी होने पर अक्सर उभर आता है। इस बार मेकेदातु बांध के निर्माण ने आग में घी का काम किया है। मौजूदा विवाद की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए सवालों के जवाब से हुई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 26 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर मेकेदातु में बांध बनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इससे तमिलनाडु में हंगामा मच गया। राज्य सरकार ने केंद्र को बताया कि कर्नाटक कोई भी एकतरफा कदम नहीं उठा सकता। इसके बाद, संसद में दो अन्य सवालों के जवाब में सरकार ने तमिलनाडु और वहां के किसानों को भरोसा दिलाया कि उनसे भी सलाह-मशविरा किया जाएगा। इस बीच, वन मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि उसने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि बांध बनने से जंगल का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा।

इसी दौरान, कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्लूआरसी) ने कावेरी समझौते के तहत कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह 29 जुलाई से 15 दिनों तक बिलिगुंड्लु में रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़े। बिलिगुंड्लु तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले में दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित अंतरराज्यीय जलमापन केंद्र है। कर्नाटक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि कावेरी जलाशयों के कैचमेंट एरिया में केवल 54 प्रतिशत पानी है। इस साल सामान्य से 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है। तमिलनाडु में ‘कुरुवई’ या कम समय में तैयार होने वाली धान की फसल सूख गई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। जब विवाद काफी बढ़ गया, तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इस टकराव के असर को कम करने की कोशिश की। दोनों को पद संभाले हुए अभी आठ हफ्ते भी नहीं हुए हैं। इस संकट ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी कर्नाटक और केरल में सत्ता में है और तमिलनाडु में टीवीके के साथ सत्ता में हिस्सेदार है। एक अनोखी पहल के तहत, विजय ने बेंगलुरु में शिवकुमार से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवकुमार ने ‘हालात प्रतिकूल’ बताकर विजय से यह प्रस्तावित बैठक रद्द करवा दी।

तमिलनाडु में खेती की परंपरा बहुत विकसित रही हैं, इसलिए वहां कर्नाटक की तुलना में खेती का रकबा (इलाका) बहुत बड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार, तमिलनाडु के डेल्टा इलाके में चोल काल, यानी दूसरी सदी से ही जमीन की सिंचाई शुरू हो गई थी (2000 साल से पहले से), जबकि कर्नाटक में सिंचाई की शुरुआत सिर्फ 300 साल पहले हुई। 1924 में मैसूर और मद्रास रियासतों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि कर्नाटक (ऊपरी बहाव वाला राज्य) को अपनी जमीन पर बांध बनाने से पहले तमिलनाडु (निचले बहाव वाला राज्य) से मंजूरी लेनी होगी। 1950 के दशक तक इस समझौते का पालन किया गया, लेकिन उसके बाद कर्नाटक के जोशीले मुख्यमंत्री देवराज अर्स के आने से हालात बदल गए। उन्होंने सभी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। केंद्र की सलाह को भी नहीं माना और बांध बनाना शुरू कर दिया। तमिलनाडु ने इसके खिलाफ अपील की और लंबे कानूनी विवाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को अपना फैसला सुनाया। इसमें कर्नाटक को 234.25 टीएमसी फीट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को 404.25 टीएमसी फीट (प्रत्येक को) और केरल को 30 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया गया, जिसे नियामक संस्था लागू करती है। मानसून के विफल रहने पर जल-बंटवारे का भी प्रावधान है।

कावेरी: ए लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट के लेखक टी रामकृष्णन का मानना ​​है कि कर्नाटक अपने तईं मेकेदातु बांध नहीं बना सकता, क्योंकि कावेरी ट्रिब्यूनल की धारा 11 और 13 कहती है कि ऊपरी और निचले बहाव वाले राज्यों के बीच ‘आपसी सहमति’ होनी चाहिए। एक और व्याख्या यह है कि राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की शर्तों को पूरा किए बिना कर्नाटक कोई नई परियोजना शुरू नहीं कर सकता। पूरा विवाद पानी की उपलब्धता को लेकर है। कावेरी बेसिन में जल की जरूरत वहां उपलब्ध जल से कई गुना ज्यादा है। इसलिए, समझौतों का पालन करना बहुत जरूरी है। सामान्य मानसून वाले साल में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि राज्यों के बीच बांटने के लिए काफी पानी होता है। संकट तभी आता है, जब मानसून कमजोर होता है।

ऊपरी राज्य कर्नाटक को इस बात की शिकायत है कि भले ही पानी उसके इलाके से निकलता है, लेकिन वह इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। जानकारों के मुताबिक, यह शिकायत 1924 के उस समझौते से जुड़ी है, जिसमें मैसूर के राजा ने बांध बनाने के लिए तमिलनाडु से मंजूरी लेने पर सहमति जताई थी। दूसरी ओर, तमिलनाडु की चिंता यह है कि कर्नाटक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करके पानी के बहाव को रोक सकता है या कम कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर उसकी खेती प्रभावित होगी। कर्नाटक का कहना है कि मेकेदातु में बांध बनाने का मकसद बेंगलुरु के लिए पीने का पानी सुरक्षित करना है। यह बांध शहर से 100 किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु को चिंता है कि यह उसकी खेती के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह उसकी सीमा से सिर्फ पांच किलोमीटर दूर है और इसे नदी के निचले हिस्से में बनाने का प्रस्ताव है, जिससे पानी का बहाव और कम हो जाएगा।

दोनों राज्यों के बीच निश्चित रूप से भरोसे की कमी है। कर्नाटक को बेंगलुरु के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की चिंता है और वह अपनी सिंचाई वाली जमीन का दायरा बढ़ाने की भी इच्छा रखता है। नीचे की तरफ स्थित होने के कारण तमिलनाडु की अपनी चिंता है। उसे शक है कि कर्नाटक अलग-अलग समझौतों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को शायद पूरा न करे। अच्छी खबर यह है कि विवाद के बीच पिछले दो दिनों में कावेरी कैचमेंट एरिया में बारिश हुई, जिसके चलते कर्नाटक ने रविवार को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। अगर अगले आठ से दस दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही, तो यह समस्या तब तक के लिए खत्म हो सकती है, जब तक कि अगला मानसून फिर कमजोर न पड़ जाए।