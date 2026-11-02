हर तरह के प्रदूषण से लड़ना जरूरी

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचारार्थ थी। इस मामले में ग्रीन पटाखे जैसी किसी अमूर्त सी चीज के पक्ष में फैसला आ चुका है। शीर्ष अदालत ने पटाखे चलाने के लिए 7 और 8 नवंबर को…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचारार्थ थी। इस मामले में ग्रीन पटाखे जैसी किसी अमूर्त सी चीज के पक्ष में फैसला आ चुका है। शीर्ष अदालत ने पटाखे चलाने के लिए 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 और शाम 8 से 10 बजे की एक समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इसका कितना पालन हुआ, यह तो बाद में पता चलेगा। लोग अब अपनी सुविधा के अनुसार इस फैसले की व्याख्या करेंगे। फलस्वरूप, नागरिक रात भर पटाखों के शोर और धुएं के बीच जीवित रहने को अभिशप्त होंगे।

नवंबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली और आस-पास के इलाकों में एक खास तरह की चिंता छाने लगती है। मीडिया और सार्वजनिक बहसों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ‘प्रदूषण’ हो जाता है। यही वह समय है, जब हल्की सर्दियां शुरू होती हैं और हवा भारी होने लगती है। फलस्वरूप, कार्बन के बारीक तत्व ऊपर नहीं जा पाते। हर साल इसी समय पटाखों और दीयों का त्योहार (दीपावली) भी पड़ता है। ध्वनि और वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत होने के कारण पटाखों पर रोक लगाने की मांग होने लगती है, जिसके खिलाफ कई लोग तर्क देते हैं कि पटाखे उनकी धार्मिक आजादी से जुड़े हैं। दीपावली आते-आते आसमान धुंधलाने लगता है और हवा तेजाबी होती जाती है। कोढ़ मे खाज बन जाती है खेतों में पराली, जिसके निस्तारण का सबसे आसान तरीका किसानों की समझ से उसे खेत में ही जला देना है।

इसके साथ ही शुरू होता है, पूर्व में सत्ता पर काबिज और वर्तमान में विरोधी या पूर्व में विपक्ष में बैठे और आज के सत्ताधारी दलों द्वारा एक-दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला, जिसमें यदि बयान देने वाले के नाम पर चिप्पी चिपका दी जाए, तो वक्ताओं की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। इस साल भी यही सब हो रहा है।

अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि साफ हवा, पानी और शोर-शराबे से मुक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। त्योहार मनाने की सनातनी परंपरा में कहीं भी कान-फाड़ू वाद्ययंत्रों या धुआं पैदा करने वाले पटाखों के इस्तेमाल का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह तो हाल के वर्षों में हुआ है कि शोर मचाने वाले डीजे हमारी धार्मिक जुलूसों का अंग बनते गए हैं। शोर पैदा करने की उनकी क्षमता साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। सरकार अगर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि धार्मिक यात्राओं के दौरान डीजे को नियंत्रित न किया जा सके।

इसी तरह, किसी भी प्राचीन धार्मिक परंपरा में हमें पटाखों का जिक्र नहीं मिलेगा। ये तो मध्ययुग में बारूद से हमारे परिचय के बाद ही त्योहारों का अंग बने हैं। इसलिए सार्वजनिक विमर्शों में दिए जाने वाले तर्क कि इन पर प्रतिबंध लगाना किसी वर्ग की धार्मिक आजादी पर रोक होगी, मायने नहीं रखती। नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण देना सरकारों की जिम्मेदारी है और अप्रिय फैसलों को अदालतों के हवाले करने की प्रवृत्ति को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

भारतीय समाज में किसी भी तरह के प्रदूषण को लेकर जबर्दस्त विरोधाभास दिखता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझना दिलचस्प होगा। नदियों को हमारे वाङ्मय में सबसे पवित्र स्थान दिया गया है। वे हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक संबल हैं, लेकिन दुनिया भर में उन्हें सबसे ज्यादा गंदा हम ही रखते हैं। जहां अन्यत्र किसी स्विमिंग पूल में भी घुसने के पहले नहाने की अपेक्षा की जाती है, हम अपने तन और कपड़ों की सारी गंदगी लिए दिए अपनी नदियों में कूद पड़ते हैं। उसके किनारे मल-मूत्र त्यागने में हमें कुछ भी शर्मिंदगी नहीं होती। स्वाभाविक है, नदियों के किनारे बसे सारे शहरों का सीवर उन्हीं में गिरता है।

मैं अपने शहर की यमुना में सफेद झाग के थक्कों को अक्सर देखता हूं। ये बेतहाशा प्रदूषित होते जल के द्योतक हैं। इसके बाद भी आप किसी पुल पर स्कूटर या कार खड़ी करके किनारे लगी जालियों से पूजा की बची हुई सामग्रियां नदी में फेंकते उन भक्तों को देख सकते हैं, जो नदियों की पवित्रता के मंत्र जरूर पढ़ते हैं, पर उनको प्रदूषित न करने का संकल्प नहीं ले पाते। हम किसी भी जीव-जंतु की लावारिश लाश नदी में बहाते समय यह नहीं सोच पाते कि यही पानी हमारे शहरों के पीने के काम आता है।

नागरिकों के मन में यह विचार भरना ही होगा कि नदियां हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं और वे हमारे शहरों का कूड़ा-कचरा बहाने के लिए नहीं बनी हैं। कई दशकों पहले गंगा को स्वच्छ बनाने की एक योजना ‘गंगा एक्शन प्लान’ नाम से शुरू हुई थी, आज भी कई योजनाएं चल रही हैं और इन पर अरबों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इनके चलते गंगा का जल हरिद्वार से गंगासागर तक पीने योग्य हो गया है। देश की दूसरी प्रमुख नदियों को लेकर भी यही स्थिति है। दरअसल, नदियां तभी स्वच्छ होंगी, जब साफ-सफाई को लेकर हमारे मन में मूल्यों के स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन होगा। सरकारी योजनाएं तो महज उत्प्रेरक का काम कर सकती हैं।

हमारे बेतहाशा बढ़ते और अनियंत्रित शहरीकरण का एक दुष्परिणाम उनमें दिखने वाले कूड़े-कचरे के पहाड़ हैं। दुनिया के बहुत सारे विकसित मुल्कों में ये बिजली, जैविक खाद या दूसरी उपयोगी वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। उन्हें लेकर हमारी सोच कुछ तो बदली है, पर अभी भी रफ्तार बहुत धीमी है। देश की राजधानी दिल्ली में ही तीन विशालकाय पहाड़ हमारी शुरुआती उपेक्षा और अब जागने के बाद कछुए की चाल से उनसे निपटने के हमारे प्रयासों के रूप में दिखते हैं।

अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन को 1896 में अपनी भारत यात्रा के दौरान रेलवे पटरियों या खुले में शौच करते भारतीय नागरिकों को देखकर बेहद अजीब लगा। उनके लिए यह स्तब्धकारी था कि पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण में इसे एक सामान्य दैनिक क्रिया माना जाता था और इसे लेकर भारतीय मन में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मुझे मार्क ट्वेन सिर्फ इसलिए याद आ रहे हैं कि हम समझ सकें कि स्वच्छता को लेकर हमारे पारंपरिक मूल्य किस कदर गहरे पैठे हुए थे कि उनको झिंझोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करके सरकारी स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना पड़ा।