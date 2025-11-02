अति-गरीबी से केरल की मुक्ति का राज

संक्षेप: देश के दक्षिणी राज्य केरल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अत्यधिक गरीबी को मिटाने में सफलता अर्जित की है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री पी विजयन ने बाकायदा राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में इसका एलान किया…

टीकाराम मीना,पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, केरल

एक लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में केरल का इतिहास शुरू से काफी अच्छा रहा है। इसकी एक वजह तो यह रही कि वहां 1957 में ही कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी और वामपंथी सरकारों की दिलचस्पी हमेशा से गरीबोन्मुख योजनाओं में अधिक रही है, क्योंकि उनका वोटबैंक भी वही तबका होता है। फिर उन्होंने साक्षरता पर भी बहुत जोर दिया। करीब साढ़े तीन दशक पहले जब मैं वहां सब-कलक्टर था, तभी साक्षरता अभियान शुरू हुआ था और यह बेहद कामयाब रहा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि राज्य के लोगों में काफी जागरूकता आई। वे सरकारी योजनाओं और अपने अधिकारों को लेकर अधिक सजग हुए।

केरल में गरीबी दूर करने को लेकर सिर्फ भाषण नहीं दिए गए, बल्कि इसे लेकर गंभीर चिंतन हुआ और कारगर योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में काफी ईमानदारी बरती गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुदुंबश्री योजना। सन् 1998 में नायनार के नेतृत्व वाली ‘एलडीएफ सरकार’ ने इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ महिलाओं का सशक्तीकरण करना था। योजना की शुरुआत तो वाम मोर्चा सरकार ने की, मगर दो-ढाई साल बाद ही सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आ गई। उत्तर भारत का कोई प्रदेश होता, तो यह योजना संकीर्ण सियासी सोच का शिकार हो जाती, मगर एके एंटोनी सरकार ने इसे कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कुदुंबश्री एक ‘क्लस्टर स्कीम’ थी। इसके तहत किसी भी क्षेत्र की 25-30 महिलाएं मिलकर एक समूह गठित कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती थीं और इसके लिए कर्ज ले सकती थीं। खासकर ग्रामीण केरल में यह योजना काफी सफल रही। अति-गरीबी के अंत का ठोस आधार बनना शुरू हो गया। वैसे भी, केरल में शुरू से गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वालों की संख्या कम रही है। इस सदी की शुरुआत में जब देश में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या करीब 36 फीसदी थी, तब केरल में यह महज 11 प्रतिशत थी।

नीति आयोग ने पिछले साल राज्यवार बहुआयामी गरीबी की एक रिपोर्ट जारी की थी, जो 2021 के एमपीआई आंकड़ों पर आधारित थी। इसके मुताबिक, बिहार के करीब 52 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे, तो झारखंड के लगभग 42 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 38 फीसदी के आस-पास लोग इस रेखा के नीचे थे। केरल में तब महज 0.71 प्रतिशत अति-गरीब रह गए थे। जाहिर है, उसके पास बहुत छोटा लक्ष्य रह बचा था। मगर इससे उसकी कामयाबी का महत्व कम नहीं हो जाता।

केरल की तरक्की से सीखने लायक बहुत कुछ है। उसकी बहुआयामी सफलता में पंचायती राज संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। नरसिंह राव सरकार ने संविधान के 73वें-74वें संशोधन के जरिये सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायतों व नगरपालिकाओं के स्वशासन को सांविधानिक दर्जा देने का काम किया था। जब ये विधेयक पारित हुए थे, तब सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को विधायकों और सांसदों के चंगुल से आजाद करवाया जाए। ये धन के लिए उन पर निर्भर न रहें। इनकी आत्मनिर्भरता के लिए तीन चीजों- ‘फंड’, ‘फंक्शनरीज’ और ‘फंक्शन’ को काफी महत्व दिया गया था। इन कानूनों के तहत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए थे।

मगर तमाम राज्यों ने जहां इस दिशा में सिर्फ जुबानी खर्च ज्यादा किए, वहीं केरल ने इनको इनकी पूरी भावना के साथ लागू किया। उसकी पंचायतों व नगरपालिकाओं को पूरे 29 विषयों के अधिकार हस्तांतरित हुए। केरल ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके बजट की 40 प्रतिशत राशि पंचायतों को सीधे आवंटित हों। सरकारी अधिकारियों का एक कैडर भी उनके लिए बनाया गया। दूसरे सूबों ने यह प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।

केरल में प्रत्येक पंचायत के पास एक-दो इंजीनियर होते हैं, जो उसकी तकनीकी जरूरत वाली योजनाएं बनाते हैं, जिनको ‘स्थानीय विकास योजना’ कहते हैं। इन पर ग्रामसभा में बहस होती है और प्राथमिकता के आधार पर वही इनके लिए धन मंजूर करती है। पंचायतों को अपनी किसी सिंचाई योजना या भवन निर्माण के लिए विधायक-सांसद के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ही नहीं आती। बाकी राज्यों में सांसद विकास निधि और विधायक विकास निधि से धन पाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि उनके पीछे-पीछे भागते रहते हैं। पंचायतें वहां स्वायत्त नहीं हो सकीं। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

बाकी प्रदेशों का एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि पंचायतों में कार्य-क्षमता-निर्माण का काम नहीं हो पाता, क्योंकि पंचायतकर्मियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में, महिलाएं सरपंच तो बन जाती हैं, मगर उनको नियम-कानून का पता ही नहीं होता। प्रशिक्षण के अभाव में जान ही नहीं पातीं कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं? केरल के अपने कार्यकाल के दौरान मैंने दो साल में पंचायतकर्मियों के 1,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए थे। सबसे खास बात यह है कि केरल में स्थानीय लोगों की सहभागिता काफी होती है। भले ही कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का हो या कांग्रेसी विचारधारा का, ग्रामसभा में लोग झगड़ते नहीं। वहां पंचायतें अवकाश प्राप्त स्थानीय पेशेवरों व कुशल लोगों का एक ‘रिसोर्स ग्रुप’ बनाती हैं और स्थानीय विकास योजना को तैयार करने में उनकी मदद लेती हैं। केरल में भ्रष्टाचार अन्य सूबों के मुकाबले न्यूनतम है।

केंद्र सरकार ने भी नीति आयोग की निगरानी में 2018 से देश के सबसे गरीब व पिछड़े 112 जिलों में एक ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ की शुरुआत की है। इसके तहत इन जिलों से अति-गरीबी के उन्मूलन का इरादा है। मगर जब तक किसी स्वतंत्र संगठन से मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा, तब तक सही प्रगति की सटीक जानकारी नहीं मिल सकेगी। अगर सरकारी अधिकारी ही प्रगति रिपोर्ट देते रहेंगे, तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रहेगी। केरल में यह होता है। इसको ‘क्रिटिकल अप्रेजल’ कहते हैं। केंद्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर, केरल की यह उपलब्धि अन्य राज्यों को आईना दिखा रही है- नीतियों के ईमानदार क्रियान्वयन से गरीबी को शिकस्त दी जा सकती है ।