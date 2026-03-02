हर भारतीय को बचाने की प्रतिबद्धता

ईरान-इजरायल जंग में भारत का कूटनीतिक कदम संतुलित ही कहा जाएगा। वास्तव में, 2014-15 के बाद से हमने अपने रिश्ते को ‘डी-हायफनेट’ किया है। इसका मतलब है, हम तमाम देशों से द्विपक्षीय संबंध बनाने लगे हैं, पर वह एक-दूसरे के अधीन नहीं है…

अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजदूत, जॉर्डन ईरान-इजरायल जंग में भारत का कूटनीतिक कदम संतुलित ही कहा जाएगा। वास्तव में, 2014-15 के बाद से हमने अपने रिश्ते को ‘डी-हायफनेट’ किया है। इसका मतलब है, हम तमाम देशों से द्विपक्षीय संबंध बनाने लगे हैं, पर वह एक-दूसरे के अधीन नहीं है। मसलन, हमारे रिश्ते यदि इजरायल के साथ हैं, तो ईरान के साथ भी हैं और उन दोनों की आपसी दुश्मनी से हमारा संबंध प्रभावित नहीं हो रहा। मध्यपूर्व में तो हमने कई ‘रणनीतिक साझेदारियां’ की हैं, जिनमें इजरायल, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र जैसे सभी देश शामिल हैं। अभी चूंकि हमारे तीनों ‘स्ट्रैटिजिक साझेदार’ (ईरान, इजरायल व अमेरिका, जो हमारा ‘ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिब स्ट्रैटिजिक पार्टनर’ है), जंग में उलझे हुए हैं, इसलिए हमारा किसी एक देश की तरफदारी न करना ही उचित है।

ऐसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम 70-80 फीसदी ऊर्जा संसाधन के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं और करीब एक करोड़ प्रवासी भारतीय वहां बसते हैं, जो लगभग 45 अरब डॉलर राशि ‘रेमिटेंस’ के रूप में वहां से भारत भेजते हैं। ऐसे में, किसी एक का पक्ष लेना प्रवासी भारतीयों को वहां प्रभावित कर सकता है, इसलिए भारत सोच-समझकर कदम उठा रहा है।

इस युद्ध की निंदा करते हुए जो बयान जारी किया गया है, उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली, ‘संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान’ होना चाहिए, और दूसरी- इस जंग का कूटनीतिक समाधान निकलना चाहिए। जब हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की वकालत करते हैं, तो उसका महत्व दोनों पक्षों के लिए है। अमेरिका और इजरायल ने निस्संदेह ईरान की संप्रभुता पर चोट की है, पर जवाब में ईरान ने खाड़ी के तमाम देशों पर जो मिसाइलें दागीं, उसका अर्थ है कि तेहरान ने भी इन देशों की संप्रभुता का हनन किया है। हमारा मत स्पष्ट है, हम दोनों पक्षों से रुकने को कह रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया के देशों के संपर्क में हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दोबारा बातचीत की है।

बहरहाल, जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, यह जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही। ऊर्जा संकट तो कुछ दिन तक हम झेल सकते हैं, क्योंकि लगभग 45 दिनों का भंडार अपने पास है। हां, इसकी कीमत कुछ बढ़ सकती है, पर सबसे बड़ी दिक्कत प्रवासी भारतीयों को बचाने की होगी। अभी तो लक्षित हमले हो रहे हैं, पर इन हमलों का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान का शीर्ष नेतृत्व करीब-करीब खत्म हो चुका है। लिहाजा, संघर्ष में शामिल तमाम देशों के साथ हमारे ताल्लुकात लगातार बने रहने चाहिए, ताकि वहां फंसे भारतीयों की हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने यहां फंसे तमाम प्रवासियों के खान-पान और मुफ्त में ठहरने की सुविधा सुनिश्चित की है, जिसकी भारत सरकार ने उचित ही सराहना की है।

अब संभव हो, तो हमें अपने ‘विशेष दूत’ इन देशों में भेजने चाहिए, खास तौर से ईरान और इजरायल में। इतना ही नहीं, यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। इस बारे में बयान दूसरे देशों में जाकर दिए जा सकते हैं। पश्चिम एशिया की लड़ाई भारत के खास हितों पर असरंदाज होती है, इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को लेकर नई दिल्ली लगातार प्रयत्नशील रही है। बावजूद इसके कभी-कभी स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, जैसी कि अभी दिख रही हैं।

फिलहाल लग यही रहा है कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जाएंगे। रविवार की रात सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होने की भी खबर है। हालांकि, निजी अनुभव के आधार पर कहूं, तो सभी भारतीयों को इन देशों से निकालना काफी कठिन हो सकता है। मुझे साल 2011 के वे दिन अब भी याद हैं, जब लीबिया में क्रांति हो रही थी और मैं वहां अपनी सेवा दे रहा था। उस वक्त 17 से 18 हजार प्रवासी भारतीय फंसे हुए थे, जिनकी निकासी हवाई मार्ग से और पड़ोसी देश के माध्यम से हो सकी। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि मुअम्मर गद्दाफी की सरकार थी। हालांकि, एक कटु सत्य यह भी है कि लोग आसानी से निकलना नहीं चाहते, जिनकी अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। एक कारण मैं बताना चाहूंगा।

जब हम लीबिया से भारतीयों की सुरक्षित निकासी में लगे थे, तब गद्दाफी के जन्मस्थान सिरते में कहा गया कि जो यहां रुकेगा, उनकी तनख्वाह तीन गुना तक कर दी जाएगी। नतीजतन, महज सात भारतीयों को ही हम उस स्थान से वापस ला सके, जबकि आंकड़ों के मुताबिक वहां करीब 1,000 भारतवंशी रह रहे थे।

जाहिर है, युद्धरत क्षेत्रों से लोगों को बहुत आसानी से नहीं निकाला जा सकता। फिर, इस बार तो प्रवासी भारतीयों की संख्या भी अधिक है और देश भी कई हैं। अकेले संयुक्त अरब अमीरात में 40 लाख के करीब भारतवंशी रहते हैं। ईरान में 10 हजार, इजरायल में लगभग एक लाख, बहरीन में तीन लाख, इराक व जॉर्डन में 17-17 हजार, कुवैत में 10 लाख, सऊदी अरब में 25 लाख और कतर में नौ लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं। युद्ध के बीच में इनको निकालने में मुश्किलें पेश आएंगी, इसलिए इस जंग का रुकना आवश्यक है। हां, कुछ लोगों को मिस्र होकर निकालने के प्रयास किए जा सकते हैं, पर चूंकि हवाई सेवा पूरी तरह से ठप है और समुद्री मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए यह भी कोई आसान काम नहीं होगा।

हालांकि, सच यह भी है कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे वहां की सरकार पर घरेलू दबाव बढ़ जाता है। फिर, यह युद्ध तो अमेरिकी कानून के हिसाब से भी न्यायसंगत नहीं है। अमेरिकी सरकार को किसी भी युद्ध में उतरने से पहले कांग्रेस (संसद) की अनुमति लेनी होती है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ‘ऑपरेशन’ बताया है, ‘युद्ध’ नहीं, पर जिस तरह से इसमें अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर आने लगी है, उससे उनकी पेशानी पर बल पड़ सकते हैं। हालांकि, यह जब तक नहीं होता, तब तक हमारे लिए हालात प्रतिकूल ही हैं। फिर भी, हर भारतीय जान को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।