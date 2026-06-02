बदलाव और बदला से गुजरता बंगाल

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ‘बदला नहीं बदलाव’ का नारा दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली उसकी सरकार के शुरुआती 25 दिनों के कार्यकाल के दौरान ‘बदला’ भी नजर आ रहा है…

प्रभाकर मणि तिवारी,वरिष्ठ पत्रकार पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ‘बदला नहीं बदलाव’ का नारा दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली उसकी सरकार के शुरुआती 25 दिनों के कार्यकाल के दौरान ‘बदला’ भी नजर आ रहा है और ‘बदलाव’ भी। भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी और कई नेताओं के साथ विभिन्न हिस्सों में हुई मारपीट को ‘बदले’ के तौर पर देखा जा रहा है, तो असंतोष और बगावत से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस की परिस्थिति को बदलाव के तौर पर।

बदलाव की यह झलक शुभेंदु मंत्रिमंडल के विस्तार में भी नजर आती है। सोमवार को भाजपा के जिन 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें पूर्व पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर से लेकर घरेलू सहायिका तक शामिल हैं। पार्टी ने इस विस्तार में राज्य के तमाम इलाकों और समाज के तमाम वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। इसके अलावा, चुनावी संकल्प-पत्र के वायदों के मुताबिक, महिलाओं को तीन हजार मासिक देने वाली अन्नपूर्णा योजना और सरकारी बसों में उनकी मुफ्त यात्रा के फैसले पहली जून से ही लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने साल 2024 में सुर्खियां बटोरने वाले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांड की नए सिरे से जांच कराने का भी फैसला किया है। भाजपा ने आरजी कर पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो चुनाव तो जीत गई हैं, लेकिन उनको फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है।

हालांकि, चुनाव नतीजों के बाद राज्य भर में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़-फोड़ व आगजनी हुई और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक हलकों में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा के आरोप लगाने वाली पार्टी सत्ता में आने के बाद खुद उसी राह पर क्यों चल पड़ी है?

वैसे, यह हिंसा अभी तृणमूल की चिंता का विषय नहीं है। यहां चुनावी हिंसा का दशकों पुराना इतिहास रहा है। दिक्कत यह है कि लगातार पंद्रह साल तक राज करने वाली यह पार्टी सत्ता हाथ से निकलते ही बिखरती हुई नजर आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी के नेताओं में इस्तीफे देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह थमता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसे नेताओं में नगरपालिका और पंचायत स्तर के नेताओं के साथ ही शांतनु सेन जैसे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हैं। इसके साथ ही बागी नेताओं की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है।

यही नहीं, ममता बनर्जी ने पार्टी की भावी रणनीति व आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए अपने आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में महज 19 विधायक ही वहां पहुंचे। नतीजतन बैठक रद्द करनी पड़ी। ममता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए धरने का अपना पारंपरिक हथियार भी अपनाया है। पार्टी को एकजुट रखने की कवायद के तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लंबे बयान दिए हैं।

इस बीच, पार्टी फर्जी हस्ताक्षर घोटाले में भी फंस गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले तृणमूल विधायकों के पत्र में कथित तौर पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप है। कई विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध होने और उपस्थित न होने के बावजूद पत्र में उनके नाम होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है।

जाहिर है, फिलहाल ममता अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती से जूझ रही हैं। किसी दौर में उन्होंने अकेले अपने बूते कांग्रेस से नाता तोड़कर नई पार्टी बनाई थी और सिंगूर व नंदीग्राम जैसे आंदोलनों की लहर पर सवार होकर महज तेरह साल के भीतर ही वाम मोर्चा का 34 साल से जमा-जमाया राज छीन लिया था, किंतु अब सत्ता हाथ से निकलते ही उनके सामने पार्टी को एकजुट रखने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दलील है कि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार में रहते जो कुछ बोया था, उसकी ही फसल काट रही है। अब उसकी हिंसा व भ्रष्टाचार से त्रस्त आम लोग उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं।

भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद उसके पहले पच्चीस दिनों के दौरान बंगाल की जमीनी परिस्थिति में कितना बदलाव आया है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी ने अपने कुछ चुनावी वायदों को लागू किया है और कुछ को लागू करने की दिशा में पहल की है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका अभियान भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और उनसे करोड़ों की रकम बरामद की गई है। फिलहाल, सरकार अपने वायदों को लागू करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के सांसदों से मारपीट जैसी घटनाएं उसे कठघरे में खड़ा कर रही हैं, इसलिए हिंसा रोकना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक-तिहाई से भी ज्यादा विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं, पर अभी पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने पर आम लोगों में गलत संदेश जा सकता है। पहले दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर आगे कोई फैसला किया जाएगा।

बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें, तो यहां सरकारें बहुत जल्दी नहीं बदलतीं। इतना ही नहीं, इतिहास यह भी कहता है कि कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले विपक्ष की जड़ें साफ करने में जुट जाती है। पहले वाम मोर्चा ने कांग्रेस के साथ ऐसा किया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सीपीएम व कांग्रेस राजनीतिक हाशिये पर पहुंच गईं। लिहाजा, अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा या जूझारू राजनेता रहीं ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहेंगी? फिलहाल कोई इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता।