भारत-जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची वैसे तो ‘भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन’ के लिए तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आई हैं, मगर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में उनके इस दौरे की खास अहमियत है…

शशांक ,पूर्व विदेश सचिव जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची वैसे तो ‘भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन’ के लिए तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आई हैं, मगर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में उनके इस दौरे की खास अहमियत है और यह बात दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के एक-दूसरे के प्रति आत्मीय संबोधन से भी ध्वनित होती है। ताकाइची ने कहा भी है कि भारत-जापान संबंध एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

भारत और जापान के सभ्यतागत संबंध बहुत पुराने हैं। कई भारतीय देवी-देवताओं की वहां आज भी पूजा होती है। हालांकि, दूसरे विश्व-युद्ध के बाद से लेकर शीत युद्ध के अंत तक एक लंबा अंतराल ऐसा रहा, जब हमारे संबंधों पर धूल की मोटी परत जमी रही। दरअसल, एशिया में जापान पहला देश है, जिसने पश्चिमी औद्योगिक क्रांति का गहन अध्ययन किया और उसे अपनाया। इससे उसकी तरक्की का लोहा पूरे एशिया ने माना। 1904-05 के रूस-जापान युद्ध में जापानी साम्राज्य ने रूस की विशाल सेना को शिकस्त देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तब एशिया के सभी मुल्क बड़े खुश हुए कि जापान ने यूरोप के अहंकार को तोड़ दिया। जापान उस वक्त एशिया की पहचान बनकर उभरा था।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए परमाणु हमले के बाद जापान पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में आ गया। शीत युद्ध के दौरान उसकी यही सोच रही कि भारत कम्युनिस्ट सोवियत संघ का मित्र है और पश्चिमी उदार लोकतंत्रों की बात नहीं मानता। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नई दिल्ली ने अमेरिका और पश्चिम में रूढ़ इस धारणा को तोड़ने और उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए काफी प्रयास किया। खुद रूस उस समय पश्चिमपरस्त नीतियां अपनाने लगा था। इसलिए भारत ने भी नई नीतियां अपनाईं।

मुझे याद है, सन् 1994 से 1999 तक जब मैं कोरिया में राजदूत था, अमेरिका की दिलचस्पी चीन में बढ़ चली थी और उससे प्रभावित कोरिया व जापान भी अपने निवेश के लिए बीजिंग का ही रुख कर रहे थे। तब नई दिल्ली ने महसूस किया कि यदि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ नहीं सुधरे, तो जापान व कोरिया जैसे देश भी हमारी ओर सकारात्मक रुख नहीं अपना पाएंगे। 1990 के दशक में कोरिया जब भारत में आया, तो जापान को महसूस हुआ कि अमेरिका के मित्र देश भी भारत में अपनी प्रौद्योगिकी व निवेश ला रहे हैं, तब उसने भी एक नई शुरुआत की।

जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का कार्यकाल भारत-जापान संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने ही एशिया की दोनों बड़ी सभ्यताओं के रिश्तों पर जमी धूल को साफ करने में विशेष दिलचस्पी दिखाई। आबे एक दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने यह देख लिया था कि आगे चलकर चीन विस्तारवादी नीतियां अपना सकता है, लिहाजा भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। हमने भी दक्षिण-पूर्व एशिया से अपने द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया, इसमें खास तौर से सिंगापुर का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद हमने पूर्वी एशिया में अपने संबंधों को विस्तार दिया और उसमें जापान एक महत्वपूर्ण साझीदार देश के रूप में उभरा।

भारत-जापान संबंध के लिहाज से मौजूदा समय इसलिए अधिक अहम है कि पश्चिम एशिया के संकट ने इन दोनों देशों, बल्कि तमाम एशियाई देशों को खासा नुकसान पहुंचाया है। इसके मूल में राष्ट्रपति ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति है, जिसके तहत वाशिंगटन दुनिया के तमाम तेल संसाधनों को नियंत्रित करना चाहता है। इस बात को अमेरिका के एशियाई मित्र देश भी अब बखूबी समझ रहे हैं कि इससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है।

इस बीच एक अन्य घटनाक्रम ने भी एशिया के देशों को चौकन्ना कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मई के बीजिंग दौरे से एशियाई देशों में यह आशंका गहरी हो गई है कि ये दोनों मिलकर जी-2 ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिसमें एशिया के देशों की मुख्तारी चीन को सौंपी जाएगी और अमेरिका पश्चिमी देशों पर अपना दबदबा रखेगा। ऐसे में, एशियाई देशों के राजनीतिक नेतृत्व ने समझ लिया है कि उन्हें ऐसी किसी सूरत का मुकाबला कैसे करना है? प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से ही जापान को काफी प्रोत्साहित करते रहे हैं कि वह भारत में अपना निवेश बढ़ाए। जापान ने काफी निवेश किए भी हैं। मेट्रो के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना इसकी नजीर है। इसमें उसने काफी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण किया है। जाहिर है, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से भारतीय पेशेवरों को काफी लाभ होगा, बल्कि जापान ने 50 हजार युवा भारतीय पेशेवरों को अपने यहां बुलाने का वादा भी किया है।

जापान को यह मालूम है कि भारत के पास एक विशाल बाजार है और उसे व कोरिया को यह भी इत्मीनान हो चुका है कि अगर भारत में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाए, तो भारतीय उसे काफी अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। मैंने जापान व कोरिया की कंपनियों का अध्ययन किया, तो दोनों जगह पाया कि उनका यही आकलन था, भारतीय चीन या किसी अन्य देश के लोगों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से आत्मसात करते हैं। जापान ने अब अगले दस साल में भारत में छह लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य घोषित किया है, जो काफी महत्वपूर्ण कदम है।

यह सुखद है कि प्रधानमंत्री ताकाइची के इस दौरे में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर दस्तखत हुए हैं। हम जानते हैं कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में जापान काफी उन्नत देश है। आने वाले समय में हमें जापान की विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हित साझा हैं। इनको मालूम है कि यहां यदि आपूर्ति शृंखला बनती है, तो इससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा और इस क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का माहौल बनाने में दोनों साथ आ सकते हैं। पहले हमने अमेरिका को इस क्षेत्र में आगे किया था कि वह हमें इसमें मदद करेगा, मगर उसका रुख भरोसेमंद नहीं रहा, इसलिए एशियाई देशों को लग गया है कि हमें आपस में ही मिलकर आगे चलना है। इसलिए अगर जापान के साथ भविष्य में हमारा सप्लाई चेन संबंध कायम हुआ, तो यह सबसे महत्वपूर्ण सहयोग होगा। जापान में भारत के लिए आदर का भाव है, जो पश्चिम में नदारद है। यह बात हमें उसका स्वाभाविक मित्र बनाता है।