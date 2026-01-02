दूषित जल की आपूर्ति से हमें भी दुख हुआ

संक्षेप: श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि मुझे और मेरे साथियों को भी इस बात या प्रदूषित जल संबंधी शिकायत का दुख है। अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति को तकलीफ होती है…

सुशीला नायर,तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि मुझे और मेरे साथियों को भी इस बात या प्रदूषित जल संबंधी शिकायत का दुख है। अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो हमको दुख होता है और हम चाहते हैं कि किसी को तकलीफ न हो।

पानी के कारण और अन्य कारणों से जो बीमारियां इस मुल्क में सदियों से जनता की जान लेती रही हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, उतनी दिन और रात हम कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। कहीं-कहीं उसमें असफलता भी हुई है। उस असफलता के लिए हमको दुख है। लेकिन उस असफलता को लेकर जब ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जैसे किसी ने कुछ किया ही न हो, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। लेकिन अधिकार है माननीय सदस्यों का, जो चाहे सो कहें, गालियां भी दे सकते हैं और जो डांट-डपट मुनासिब समझें, वह भी कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति ईश्वर की तरफ से बनी हो या किसी की तरफ से, यह सच है कि यह पानी का कष्ट हमारे नागरिकों को हुआ है, कई सालों से हुआ है, कभी पानी की कमी के कारण हुआ है, कभी पानी में दोष आ जाने के कारण हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इस वक्त पानी में जो दोष पाया गया है, अगर 1955 का एक हादसा न हो गया होता, तो हम आज शायद किसी को पानी उबालने के लिए भी न कह रहे होते।...

हम ज्यादा क्लोरीन डालकर पानी जनता को दे रहे हैं। इसमें कोई कारण नहीं है, यह मानने के लिए कि इस पानी को पीने से चारों तरफ भय का वातावरण हो जाना चाहिए, जैसे कि कहा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही था, तो आपने पानी उबालने के लिए क्यों कहा? हमने पहले ही दिन से जो पानी उबालने के लिए कहा था, वह दोहरी सुरक्षा के बयान से कहा था। पानी ऐसा भी नहीं है कि जिससे घबराने की कोई बात हो, लेकिन यहां कोई कह रहा है कि हम नहा नहीं सकते, कोई कह रहा है कि हम इससे कुल्ला नहीं कर सकते।

कोई-कोई डॉक्टर भी माननीय सदस्यों की तरह भड़क सकते हैं। भड़कने का अधिकार माननीय सदस्यों को है, डॉक्टरों को नहीं है, यह बात नहीं है। यह स्वतंत्र देश है। उन्होंने भी कुछ भड़ककर कह दिया होगा, लेकिन वैज्ञानिक सच क्या है? यही मैं निवेदन करने की कोशिश कर रही हूं। ...बीमारों की संख्या नहीं बढ़ी है। यही एक खुशी की बात है, संतोषजनक बात है। चाहे हमारे भाई श्री फ्रैंक एंथनी इसको बाजीगरी कहें, यह उनकी मर्जी है, लेकिन यह संख्या किसी की बनाई हुई नहीं है। वह कहते हैं कि उनके कुत्ते भी हमारे अस्पतालों में नहीं जाते हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि उनके कुत्तों के इलाज के लिए तो हमारे अस्पतालों में आम तौर पर कुछ प्रबंध नहीं किया गया है, उनके लिए तो वेटरनरी अस्पताल होते हैं। लेकिन जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें हर रोज हजारों, लाखों लोग जा रहे हैं और मेरे पास उनके महीने-दर-महीने और साल-दर-साल के आंकड़े मौजूद हैं...। दूषित जल से जुड़े तुलनात्मक आंकड़े अगस्त और सितंबर के महीनों में बढ़ जाते हैं। ...पिछले साल बड़ी मेहनत की गई और पानी का इतना अच्छा क्लोरिनेशन किया कि कुल 67 मामले हुए और उनमें दो लोगों की मृत्यु हुई। इस साल भी अगस्त में इस दूषित जल प्रकरण से बहुत पहले 104 मामले दर्ज हुए और तीन मौतें हुईं।

अब मैं सितंबर महीने के आंकड़े आपके सामने रखती हूं। सन् 1961 के सितंबर में 61 मामले आए, 1962 के सितंबर में 44, 1963 के सितंबर में 37 और 1964 के सितंबर में 40 मामले सामने आए, तो उनमें कोई विशेष बढ़ोतरी हुई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री कामथ ने कहा कि ये सरकारी आंकड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सड़कों पर या अपने घरों में मरे हैं, उनके आंकड़े इनमें नहीं हैं। मैं बता दूं कि ऐसे मामलों में सड़क पर कोई नहीं मरता। ...अगर कोई डॉक्टर भी किसी को देखता है, तो उसको इसकी खबर देनी होती है। अगर यह भी मान लिया जाए कि कुछ अंडर रिपोर्टिंग है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसी साल में यह अंडर रिपोर्टिंग हुई हो। मैंने आपके सामने 1961, 1962, 1963 और 1964 के आंकड़े रख दिए हैं और इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है।...

इसी प्रकार मैं अर्ज कर दूं कि ‘इन-फैक्टिव हेपेटाइटिस’ कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जो इस साल हुई हो...। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि यह केवल पानी की वजह से ही हुई हो, यह बात भी नहीं है। इस मुल्क में हम लोगों की आदत भी बहुत ज्यादा साफ-सुथरी नहीं हैं। आप जानते हैं कि यहां किस तरह से खुली खाने की चीजें बिकती हैं, जिन पर मक्खियां बैठती हैं, जिनमें धूल पड़ती है, इनसे भी चीजों में संक्रमण होता है।...

अगर मुझ पर आप स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी डालते हैं, तो मैं आपका उसमें सहयोग मांगती हूं कि जो चीज स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करनी आवश्यक है, उसमें आप मेरा हाथ मजबूत करें और उसमें आप पीछे से मेरी चुटिया को न खींचने लगें। अब अगर मैं आगे बढूं, तो पीछे से मुझे खींच लें और अगर आगे नहीं बढ़ती हूं, तो फिर मुझे चाबुक लगाएं। यह एक बड़ी आफत की बात है।

...अगर आप सब रचनात्मक टीका-टिप्पणी करें, सकारात्मक आलोचना करें और सुझाव दें, तो मैं उसका स्वागत करती हूं, लेकिन खाली ‘इमोशन’ से तो काम चलने वाला नहीं है।... आपके सुझाव अगर अच्छे होंगे, तो उन पर निश्चित ही काम किया जाएगा।

श्रीमन्, मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहती हूं। मेरा तो इतना ही कहना है कि इस वक्त जो जल-दूषण हुआ, उसमें किसी मनुष्य का हाथ था या नहीं, कहा जा सकता है। यह बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि खाली सदन को खुश करने के लिए मैं कह दूं कि ... किन्हीं अफसरों को मुअत्तिल कर दो या सस्पेंड कर दो, तो यह चीज मैं नहीं करने वाली हूं, क्योंकि वह अन्याय की बात होगी...।