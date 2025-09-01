hindustan opinion column 02 September 2025 फिर पास आने लगे भारत और चीन, Blog Hindi News - Hindustan
अरविंद गुप्ता,पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे थे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत कहीं अधिक अहम साबित हुई है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के पारस्परिक संबंध आगे बढ़ेंगे, बल्कि वैश्विक व क्षेत्रीय हालात पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा।

वास्तव में, भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने का काम पिछले साल अक्तूबर में ही शुरू हो गया था, जब कजान में दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके बाद विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई। इन बैठकों में मुख्य रूप से सीमा पर तनाव, भारत-चीन व्यापार असंतुलन, हवाई सेवा व वीजा सेवा की पुनर्बहाली, द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही। तियानजिन शीर्ष स्तर पर इन्हीं मुद्दों पर विचार साझा करने का मंच बना, जिसके सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं।

मौजूदा वैश्विक हालात के लिहाज से भी यह मुलाकात खासा अहम थी। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आर्थिक समीकरण तेजी से बदले हैं। इसका असर भारत और अमेरिका के संबंध पर भी पड़ा है। ऐसे में, पूरी दुनिया की नजर इस पर थी कि भारत और चीन जैसी दो बड़ी आर्थिक ताकतें अपने विवादों को किनारे करके किस गर्मजोशी के साथ बातचीत की मेज पर बैठती हैं। मोदी और जिनपिंग ने निराश नहीं किया। बैठक के बाद भारत और चीन की तरफ से जो अलग-अलग बयान आए हैं, उनसे यही लग रहा है कि संबंधों का नया दौर अब शुरू होने वाला है।

यह सही है कि इस मुलाकात के बाद कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं किया गया, लेकिन जो बातें कही गईं, उनमें काफी कुछ समानता थी। मसलन, दोनों देशों ने इसका स्वागत किया कि आपसी संबंध अब सुधरने लगे हैं। उन्होंने इस पर भी रजामंदी जताई कि गलवान झड़प के बाद सीमा पर पैदा हुए तनाव को खत्म करने में सफलता मिली है और वहां शांति व स्थिरता आई है। यह स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप की नीति और सीमा पर सुधरते हालात ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध-सुधार के आधार बने हैं।

हालांकि, अब भी कई ऐसे मसले हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं। पहला, आपसी विश्वास बहाली के उपाय जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा विश्वास नहीं जम सका है। दूसरा, सीमा पर शांति व स्थिरता तो बहाल हो गई, मगर असली मुद्दा सीमा-विवाद का समाधान है। सीमा समझौते अब हो जाने चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व विशेष प्रतिनिधि के स्तर पर जो बातचीत चल रही है, उसे अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए।

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता एक ‘बीमा पॉलिसी’ है, जो द्विपक्षीय संबंध में सुधार के लिए जरूरी है, जबकि चीन सीमा विवाद को अपेक्षाकृत कम तवज्जो देते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वकालत कर रहा है। विचारों का यह अंतर बताता है कि चीन जहां आपसी रिश्ते को तत्काल गति देना चाहता है, वहीं नई दिल्ली फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ाने की इच्छुक है। ‘डिफरेंस’ (मतभेद) को ‘डिस्प्यूट’ (विवाद) का रूप न देने की बात भी कही गई, साथ ही चीन ने भारत की इस सोच पर हामी भरी कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तीन ‘म्यूचुअल्स’ की जरूरत है- म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, यानी आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता।

इस मुलाकात से यह संदेश भी निकला है कि दोनों देश एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों एक-दूसरे के यहां निवेश बढ़ाने को भी तैयार हुए हैं। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों देशों में विश्वास बहाल हो गया है। यह काफी कुछ सीमा के हालात और विशेष प्रतिनिधियों की आपसी बातचीत पर निर्भर करेगा। चूंकि अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारे पास है, जिसका अगला सम्मेलन भारत में होगा, लिहाजा मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है, जिसका मतलब है कि अगले साल फिर से दोनों शासनाध्यक्षों की बैठक होगी, जहां से इस बदलते रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है।

दोनों देशों के संबंध में एक पहलू पाकिस्तान भी है। बेशक, जो बयान जारी किए गए हैं, उसमें उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आतंकवाद पर ठीक-ठाक बातचीत हुई है। चूंकि, दोनों देश यह चाहते हैं कि किसी तीसरे देश के नजरिये से आपसी संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए, इसलिए भारत की जहां यह सोच होगी कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को चीन दरगुजर करे, तो उसी तरह बीजिंग की भी मंशा यही रही होगी कि पाकिस्तान-चीन रिश्ते का असर भारत-चीन संबंध पर न पड़े। हालांकि, चीन के साथ रिश्तों में सुधार का दीर्घकालिक लाभ हमें जरूर होगा, पर इतिहास को देखते हुए लगता यही है कि सुधार की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होने वाली है, जिसमें कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का नजरिया साफ-साफ रखा। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, जो तीन स्तंभ पर आधारित है- सुरक्षा, संपर्क और अवसर। उन्होंने ‘कनेक्टिविटी’ पर भी जोर दिया और चाबहार बंदरगाह व अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) को आगे बढ़ाने की बात कही। हालांकि, उनका सबसे जरूरी संदेश आतंकवाद को लेकर था और उन्होंने सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे दहशतगर्दी के मसले पर दोहरा मापदंड न अपनाएं। उल्लेखनीय है कि एससीओ चार्टर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से शामिल किया गया है।

हालांकि, मोदी-जिनपिंग मुलाकात जैसी अहम बैठक मोदी-पुतिन के बीच भी हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने अपने पुराने संबंध याद किए। इसमें भारत ने फिर से जोर देकर कहा कि यूक्रेन युद्ध का समाधान वार्ताओं से ही निकलेगा। अच्छी बात है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं। रूस के साथ हमारा पुराना नाता है। अगर यह रिश्ता और मजबूत होता है, तो ब्रिक्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह संगठन मौजूदा वक्त में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। यहां वह तस्वीर खासा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और जिसमें वह जिनपिंग व पुतिन के साथ हिल-मिल रहे हैं। यह संकेत है कि रूस, चीन और भारत मिलकर आने वाले दिनों में विश्व व्यवस्था को नई दिशा देने के इच्छुक हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

