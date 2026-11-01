खाताधारकों का नुकसान बैंक भरें

पंजाब नेशनल बैंक के ग्रेटर नोएडा स्थित शाखा में अभी जो घोटाला सामने आया है, यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले वर्षों में पीएनबी और दूसरे कई बैंकों में तरह-तरह के घोटाले सामने आ चुके हैं। निस्संदेह, आरबीआई को देखना चाहिए…

अमन अग्रवाल, निदेशक, भारतीय वित्त संस्थान पंजाब नेशनल बैंक के ग्रेटर नोएडा स्थित शाखा में अभी जो घोटाला सामने आया है, यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले वर्षों में पीएनबी और दूसरे कई बैंकों में तरह-तरह के घोटाले सामने आ चुके हैं। निस्संदेह, आरबीआई को देखना चाहिए कि बार-बार ऐसे घोटाले क्यों हो रहे हैं? क्या बैंकों की आंतरिक लेखा-जोखा और जांच-निगरानी प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है या वे आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं या उनके यहां जो अधिकारी-कर्मचारी हैं, वे काम करने में अक्षम हैं?

ग्रेटर नोएडा के पीएनबी घोटाले से सिर्फ इसी बैंक के प्रति लोगों का विश्वास नहीं टूटा है, बल्कि बाकी दूसरे बैंकों के प्रति भी उनका भरोसा कम हुआ है। लोग खाते में जो अपना पैसा रखते हैं, वह उनका बैंक को दिया गया ऋण है, जिस पर बैंक उन्हें ब्याज देता है। ऐसे में, अगर उनके पैसे गायब हो जाएं, चाहे वह अधिकारियों के नाकारेपन से हो, या उनके भ्रष्टाचार की वजह से, तो यह अमानत में खयानत ही है।

पिछले पचास-साठ वर्षों में हमने देखा है कि चाहे बड़े बैंक हों, छोटे बैंक हों या सहकारी बैंक, वहां पर बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूती से काम करता रहा है। उन सभी के कार्यों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत पैनी नजर रखी है। किसी भी निवेशक का पैसा कभी डूबा नहीं। कभी-कभी बैंकों से धनशोधन की शिकायतें भी मिलीं या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आईं, मगर आरबीआई ने बड़े अच्छे तरीके से उनको संभाला। यह काम बैंकों को संभालकर, उनका विलय करके या अन्य तरह की सहायता देकर या अन्य तरीकों से बैंकों की स्थिति नियंत्रित करके किया है।

इससे जिन लोगों का पैसा उन बैंकों में जमा था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आरबीआई जनता के जमा पांच लाख रुपये तक की रक्षा की गारंटी देता है। वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में यह कहा था, पर यह गारंटी तब लागू होती है, जब बैंकों की अपनी प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ जाए या उस पर किसी किस्म की पाबंदियां लग जाएं। यहां भी गबन हुई राशि पीएनबी को देना पड़ेगी, चाहे वह अपने खाते से दे या कहीं और से, यह बैंक की जवाबदेही होती है।

देखने में आया है कि जो समस्या आ रही है, वह इसलिए कि बैंकों के जो अधिकारी हैं, उनकी कोई जवाबदेही निश्चित नहीं की जाती। किंगफिशर का मामला सामने है। जब किंगफिशर को कर्ज दिया गया और उसने कर्ज को वापस नहीं किया, तब उसे दोबारा कर्ज कैसे दे दिया गया? वह भी इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी गई। किंगफिशर पर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जाकर उसके खिलाफ मुकदमे भी लड़ रहे हैं, लेकिन बैंक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जब भी कोई घोटाला होता है, तो संबंधित बैंक के चेयरमैन और निदेशकों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपकी निगरानी-व्यवस्था काम क्यों नहीं कर रही थी? जमाकर्ताओं ने जो पैसे जमा किए हैं, वे सुरक्षित रहें, इसकी जिम्मेदारी बैंक अधिकारियों की है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। सामान्य सुरक्षा प्रणाली के साथ-साथ दोहरी जांच की व्यवस्था भी बैंकों के अंदर लागू की जानी चाहिए। ज्यादातर बैंकों में, जहां बड़ी धनराशियों का अंतरण होता है, दोहरी जांच की व्यवस्था होती है। कुछ सरकारी बैंकों में यह देखा गया है कि बड़े बैंक होने के बावजूद उनमें दोहरी जांच व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए इसे सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है।

पीएनबी के वर्तमान मामले में साफ दिखता है कि अधिकारियों की मिलीभगत है। पहले बैंकों में जब भी बड़ी राशि का अंतरण होता था, तो जमाकर्ता को फोन करके इसकी पुष्टि की जाती थी। क्रेडिट कार्ड से भी बड़ी राशि के अंतरण पर फोन कर पुष्टि की जाती है। पिछले दिनों सरकार ने यह चेक प्रणाली समाप्त कर दी है। मेरे विचार में यह सही फैसला नहीं था। यह प्रणाली रहनी चाहिए थी। ऐसे में, जमाकर्ता में भी सुरक्षा का भाव रहेगा। आरबीआई के दिशा-निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था हो, निवेशकों को कैसे भरोसा दिलाया जाए, पर आरबीआई ने उनके परिचालन का सारा दारोमदार बैंकों पर डाल दिया है। वह परिचालन पर अलग से टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसे घोटाले जब हो जाते हैं, तब आरबीआई एक सार्वभौम नियम या दिशा-निर्देश सभी बैंकों के लिए जारी कर देता है।

बैंकिंग प्रणाली पर आरबीआई और भारत सरकार ने अब तक बहुत अच्छा भरोसा बना रखा है। ऐसे घोटाले से बैंकिंग प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता, पर लोगों को एक झटका जरूर लगता है। ऐसे में, मीडिया की भूमिका बढ़ जाती है। गबन करने वालों की जिम्मेदारी तय कराने के साथ-साथ उसे खाताधारकों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है। कोई दोराय नहीं कि साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्राड, बैंकिंग फर्जीवाड़े की घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कई बार जमाकर्ता को पता नहीं, पर उसके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है। बैंकों द्वारा कई तरह के शुल्क चुपचाप लगा दिए जाते हैं। लोगों को जब तक पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। सरकारी बैंक भी कई बार ऐसे काम करते हैं। निजी-सार्वजनिक बैंकों की इन कारगुजारियों पर आरबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और उनको हिदायत देनी चाहिए कि वे जर्माकर्ताओं के पैसों के साथ कोई खिलवाड़ न करें।

बहरहाल, घोटालों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश बहुत अहम हैं। पहली बात तो वे बैंक के अधिकरी-कर्मचारी हैं, जो ऐसी गड़बड़ियां कर रहे हैं। बैंक तक पहुंच उन्हीं की है, किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं। अगर बैंक के आंतरिक हिस्से तक किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच होती है, तब भी बैंक के कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखा गया है कि सरकारी बैंक ऐसे मामले में आरोपियों पर तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। हमने विजय माल्या के केस में भी यह देखा है। जरूरी है कि दोषी सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के नुकसान की भरपायी बैंक द्वारा ही करने के आदेश को कठोरता से लागू करने की जरूरत है, ताकि पूरे बैंकिग प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जा सके।