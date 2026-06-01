विवाह संस्था पर बना रहे विश्वास
मानव इतिहास की सबसे दीर्घजीवी और सभी धर्मों में पवित्रतम मानी जाने वाली संस्था ‘विवाह’ काफी हद तक जुआ बन गई है। हमारे देश में अधिकांश विवाह माता-पिता या परिवारीजन तय करते हैं और इनमें होने वाले पति-पत्नी की भूमिका न्यूनतम होती है…
विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी
मानव इतिहास की सबसे दीर्घजीवी और सभी धर्मों में पवित्रतम मानी जाने वाली संस्था ‘विवाह’ काफी हद तक जुआ बन गई है। हमारे देश में अधिकांश विवाह माता-पिता या परिवारीजन तय करते हैं और इनमें होने वाले पति-पत्नी की भूमिका न्यूनतम होती है, इसलिए उनके सफल या असफल होने की जिम्मेदारी से वे कुछ हद तक बच सकते हैं, पर अब यह वाक्य उन संबंधों के बारे में भी प्रासंगिक हो गया है, जो किसी लड़की व लड़के के मध्य उपजे प्रेम और लंबी या छोटी कोर्टशिप का परिणाम होते हैं।
भोपाल में शो-बिज से जुड़ी ट्विशा शर्मा की हत्या/आत्महत्या की हालिया वारदात के चलते भारतीय विवाह संस्था से जुड़ी यौनिकता, एक विषाक्त रिश्ते को भी प्राणपण से बचाने की मध्यवर्गीय कामना, दांपत्य में परिवारीजनों की दखलंदाजी या वंशबेलि की वृद्धि में स्त्री की मुख्य जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर विमर्श शुरू हो गया है।
हमारे देश में हर साल सैकड़ों की तादाद में प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की तरह ही ट्विशा शर्मा की मृत्यु की पटकथा भी लिखी गई थी। अनगिनत अन्य मामलों की तरह इसमें भी हत्या और आत्महत्या के बीच बारीक सी विभाजन रेखा है। एक डेटिंग एप पर मिले समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा की दिसंबर 2025 में शादी हुई। पेशे से वकील समर्थ एक अवकाश प्राप्त जिला जज का पुत्र है और ट्विशा एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। विवाह के सिर्फ पांच महीने बाद 12 मई, 2026 को ट्विशा शर्मा अपनी ससुराल में एक फंदे से लटकी पाई गई। उसकी मृत्यु को ससुराली आत्महत्या और मायके वाले हत्या साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
ट्विशा के परिवार वालों ने पति और सास पर दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। जैसी कि आशंका थी, ट्विशा के परिजन थाने व पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और एक ताकतवर परिवार के खिलाफ तीन दिन बाद 15 मई को वे एफआईआर लिखा सके। उसमें भी पुलिस ने उनकी जुबानी नहीं, अपनी मनमर्जी की रिपोर्ट दर्ज की। रिटायर्ड जज सास चंद घंटों में जमानत पर रिहाई पा गई और आरोपी पति को भागने का पूरा अवसर दिया गया। मृतका का एक भाई भारतीय सेना में मेजर है, उसकी भागदौड़ से रिटायर्ड सैन्य कर्मियों का संगठन सक्रिय हुआ, साथ में राष्ट्रीय व सोशल मीडिया ने कई दिनों तक इस मामले को गर्म रखा, तब जाकर पीड़ित परिवार की मांग के अनुरूप दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, सास की जमानत रद्द हो सकी, विवेचना सीबीआई को सौंप दी गई और फरार पति को दूसरे जिले में समर्पण करना पड़ा।
उपरोक्त विवरण सिर्फ याददाश्त के लिए हैं, मुख्य मुद्दे तो उन संदर्भों से जुड़े हैं, जिनका जिक्र भारत में विवाह नामक संस्था के सिलसिले में किया गया है। एक कारुणिक पहेली अक्सर बुझाई जाती है- किस बेटी को देखकर मां-बाप को कम दुख होता है- तलाक लेकर उनके पास लौट आने वाली या ससुराल से अर्थी पर लेटकर श्मशान घाट जाने वाली? ट्विशा शर्मा ने अपनी मां से ससुराल में हो रही प्रताड़ना और पति की उपेक्षा का जिक्र किया था और हर बार उसे यही सलाह दी गई कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक-दो बार वह अपने माता-पिता के घर गई भी, तो उसे समझा-बुझाकर वापस उसी विषाक्त रिश्ते में भेज दिया गया। ट्विशा के पिता ने एक न्यूज चैनल पर बड़ी सहज सी स्वीकारोक्ति की कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की तरह उनकी भी कामना थी कि बेटी अपने ससुराल में ‘एडजस्ट’ करके रहे।
ट्विशा शर्मा और उसकी मां के बीच वाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान होता रहा, जिनमें समर्थ की नशे की आदतों और गुस्सैल मिजाज का उल्लेख खूब हुआ और उत्तर में सलाह दी जाती रही कि उसे धैर्य के साथ ससुरालियों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए; समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरी संदेश में भी मां से आकर इस नर्क से निकालकर ले जाने की अपील की गई थी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अंत में मां-बाप जब तक आए, ट्विशा को सफेद चादर में लपेटकर पोस्टमार्टम सेंटर पहुंचाया जा चुका था।
ट्विशा और समर्थ की डेढ़-दो साला कोर्टशिप, विवाह व आत्महत्या की दुखांत गाथा आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच चलने वाले उस संघर्ष को रेखांकित करती है, जो भारतीय परिवारों में अदृश्य रूप से मौजूद रहता है। ट्विशा की सास एक अवकाश प्राप्त जिला जज और बाहरी आवरण में आधुनिक महिला है। वह अपने बेटे के स्वयं चयनित अंतरजातीय जीवनसाथी को घर में स्वीकार तो करती है, पर इस बात से दुखी है कि उसे मंत्र नहीं याद या वह बिना पति व सास की इजाजत के घर से बाहर चली जाती है।
समर्थ को शिकायत है कि ट्विशा मोबाइल पर अपनी मां से बहुत बात करती है। यौनिक शुचिता के तहत मां-बेटे को संदेह है कि ट्विशा के पेट में पलने वाले बच्चे का पिता कोई और है, पर गिरिबाला सिंह को वंश-बेलि की भी चिंता है, इसलिए वह ट्विशा की गर्भ गिराने की जिद का विरोध करती हैं। समर्थ के परिजन ट्विशा पर और ट्विशा के मां-बाप समर्थ पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाते हैं। किसके आरोप सही हैं, इस सच्चाई को जाने बिना यह तो कहा ही जा सकता है कि उनका दांपत्य एक विषैले रिश्ते में तब्दील हो चुका था और यदि इसे समय रहते समाप्त कर दिया जाता, तो दोनों परिवार उस यंत्रणा से बच ही सकते थे, जिससे वे आज गुजर रहे हैं।
ट्विशा की गाथा को एक अपराध-कथा के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। अपराध शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह समझना जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है कि कैसे ताकतवर लोगों के सामने पुलिस और न्यायपालिका असहाय हो जाती हैं, पर इससे ज्यादा यह एक गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकता है। इस अध्ययन में भारतीय समाज में यौनिकता की धारणा, विवाह संस्था की अनुल्लंघनता और पितृ सत्तात्मकता पर बात होनी चाहिए। उन कारणों की भी पड़ताल होनी चाहिए, जिनमें एक स्त्री किसी ‘टॉक्सिक रिलेशनशिप’ को बचाए रखने का बोझ अपने कंधों पर लिए तिल-तिलकर जीती या मरती है। इस अध्ययन से शायद हमारे सांसदों को ऐसे संबंधों को बिना व्यय और समय-साध्य कानूनी पचड़ों के समाप्त करने में सहायक कानून बनाने की सुध आए।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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