ढाका को हमारी चिंताएं समझनी होंगी
फरवरी 2026 में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया और चीन को चुना। पहले वह मलेशिया गए, इसके बाद वह चीन पहुंचे। रहमान का यह चयन तीन राजनीतिक परिस्थितियों…
संजय कुमार भारद्वाज,प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली
फरवरी 2026 में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया और चीन को चुना। पहले वह मलेशिया गए, इसके बाद वह चीन पहुंचे। रहमान का यह चयन तीन राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा है। पहली, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन; दूसरी, मुखर भारत-विरोधी भावनाएं; और तीसरी, अवामी लीग की राजनीति से खुद को अलग दिखाने की परंपरागत नीति।
सत्तारूढ़ बीएनपी की विदेश नीति पहले से इस्लामी जगत व चीन के करीब रही है। भारत सरकार ने फरवरी में ही प्रधानमंत्री रहमान को नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन बीजिंग को प्राथमिकता देना यह संकेत है कि बीएनपी अपनी परंपरागत विदेश नीति को जारी रखना चाहती है। खासकर शेख हसीना के बाद, जब दोनों देशों के संबंध अवश्विास, उभरते द्विपक्षीय मुद्दे और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुजर रहे हैं।
दरअसल, शेख हसीना सरकार के विरुद्ध आंदोलन और सत्ता-परिवर्तन के बाद भारत को लेकर बांग्लादेश में माहौल बदला हुआ है। ऐसे में, तारिक रहमान पर यह दबाव है कि वह खुद को शेख हसीना की राजनीति से अलग दिखाएं। जमात-ए-इस्लामी और दूसरे मजहबी समूहों का दबाव भी बीएनपी सरकार पर है। अतः इन ताकतों को संतुलित करने की चुनौती भी है। बीएनपी ने अपनी ‘सॉफ्ट इस्लामपरस्ती’ की नीति पर मुहर लगाने के लिए सबसे पहले मुस्लिम-बहुल देश मलेशिया को चुना। बीएनपी की विदेश नीति उनके पिता जियाउर रहमान के दौर से ही इस्लामी दुनिया के करीब रही है।
सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधारने की कोई ठोस पृष्ठभूमि तैयार हुई है? रिश्ते सामान्य करने के लिए दिसंबर 2025 में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी का पत्र उन्हें सौंपा था। उस पत्र में रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी अप्रैल में भारत आए।
दोनों देशों के बीच चार बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला, भारत ने करीब दो साल बाद 28 जून, 2026 से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया है। पहले ही दिन करीब 1.4 लाख आवेदन आए। मेडिकल और आपात वीजा सेवाएं पहले से जारी हैं। दूसरा मुद्दा व्यापार प्रतिबंधों का है। यूनुस प्रशासन के दौरान संबंधों में आए तनाव के बाद व्यापारिक रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ी तथा भारत ने सख्ती भी दिखाई थी। अब दोनों देश बातचीत के जरिये हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा गंगा जल-संधि (1996) इस साल दिसंबर में समाप्त हो रही है और इसके नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चौथा, तीस्ता जल-बंटवारा समझौता भी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।
हमारे लिए चिंता बांग्लादेश में बीजिंग की बढ़ती दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के पास सिलहट हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, सुंदरवन से जुड़ा मोंगला बंदरगाह का आधुनिकीकरण- ये सभी परियोजनाएं बीजिंग की रणनीतिक रुचि के केंद्र हैं। मोंगला बंदरगाह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की राजनीति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत चीन की किसी भी दीर्घकालिक बंदरगाह उपस्थिति को केवल व्यापारिक निवेश के रूप में नहीं देखता।
मोंगला बंदरगाह को लेकर भारत और चीन, दोनों की रणनीतिक रुचि रही है। भारत पहले इस क्षेत्र में एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करना चाहता था और साल 2024 में उसे मोंगला पोर्ट के एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार भी मिले थे, लेकिन अब रहमान सरकार ने उसी क्षेत्र में चीन समर्थित आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के नजरिये से अत्यंत संवेदनशील हैं।
चीन पहले से बांग्लादेश में पद्मा सेतु रेल लिंक, पायरा ताप विद्युत परियोजना, कर्णफुली टनल (बंगबंधु टनल), दाशेरकांदी सीवेज परियोजना और विभिन्न बंदरगाह व ऊर्जा परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा चुका है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) को लेकर संवेदनशील है। करीब 21 किलोमीटर चौड़ा यह भूभाग हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। सवाल तत्काल सैन्य टकराव का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दबाव और निगरानी क्षमता बढ़ने का है। भारत नहीं चाहता कि उसके पूर्वोत्तर के आसपास चीन को ऐसी भू-रणनीतिक पकड़ मिले, जिसका भविष्य में सामरिक रूप में इस्तेमाल हो सके।
चीन पहले भी तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन परियोजना के लिए ढाका को लगभग एक अरब डॉलर के वित्तीय सहयोग की पेशकश कर चुका है। प्रधानमंत्री रहमान की हालिया चीन यात्रा में दोनों पक्षों के बीच तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे का विवाद लंबे समय से लंबित रहा है। इसी लंबे गतिरोध ने चीन के लिए अवसर पैदा किया। यदि ढाका इस परियोजना में चीन को प्रमुख भागीदार बनाता है, तो यह केवल जल-प्रबंधन सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है।
भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, पानी, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा व कनेक्टिविटी को लेकर गहरी निर्भरता है। इसलिए बांग्लादेश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नई दिल्ली संबंधों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर बांग्लादेश की नई राजनीति पर टिकी हुई है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने इंतजार और बातचीत की नीति अपनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को ढाका में नया उच्चायुक्त बनाने का संदेश यही है कि भारत रिश्तों को संभालना चाहता है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से रहा है।
जाहिर है, ढाका को भारत की रणनीतिक चिंताओं का ध्यान रखना होगा। दोनों देशों की सकारात्मक सोच ही रिश्तों में मजबूती लाएगी। बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र से दूर रखने में ही आर्थिक-राजनीतिक-रणनीतिक स्थायित्व छिपा है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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