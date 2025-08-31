रुपया को नया तेवर देने का दौर आया

कभी-कभी मुसीबत भी वरदान साबित होती है। भारत के आर्थिक-राजनीतिक इतिहास में 1991 का विदेशी मुद्रा संकट ऐसी ही एक मुसीबत थी, जिसके दबाव में तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों का वह ऐतिहासिक सिलसिला शुरू किया….

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार कभी-कभी मुसीबत भी वरदान साबित होती है। भारत के आर्थिक-राजनीतिक इतिहास में 1991 का विदेशी मुद्रा संकट ऐसी ही एक मुसीबत थी, जिसके दबाव में तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों का वह ऐतिहासिक सिलसिला शुरू किया, जिसने उद्योग-व्यापार ही नहीं, पूरे देश की तस्वीर बदलकर रख दी।

इसे अभी याद करने का एकमात्र मकसद यह है कि कहीं हम एक बार फिर ऐसी ही मुसीबत से आंखें चार तो नहीं कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ-मार से रुपया लगातार दबाव महसूस कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट रुपये के इस हाल पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। एक तरफ उनका कहना है, भारत और अमेरिका को आखिरकार साथ आना ही होगा, मगर दूसरी तरफ यह पूछने पर कि भारत अगर अपनी मुद्रा (रुपया) को ही दूसरे देशों से व्यापार के लिए रिजर्व करेंसी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तब क्या होगा, तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने इसे मजाक में उड़ा देना ही सही समझा।

हालांकि, यह सवाल बेवजह नहीं था। अमेरिकी टैरिफ के चक्कर में भारत के अनेक उद्योग और व्यापार परेशानी झेल रहे हैं। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और जयपुर जैसे अनेक औद्योगिक शहरों में बड़ी आबादी के कारोबार और रोजगार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शेयर बाजार का हाल दिखा रहा है कि चिंता गहरा रही है। अनुमान है कि टैरिफ की वजह से भारत के कुल निर्यात में करीब 4.5 हजार करोड़ डॉलर की गिरावट आ सकती है, जो अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात का करीब 23 फीसदी हिस्सा अमेरिका जाता है। जेफरीज के क्रिस वुड ने भी अनुमान लगाया है कि टैरिफ की वजह से भारत को 55 से 60 अरब डॉलर का झटका लग सकता है और इसकी तगड़ी चोट बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि रोजगारपरक छोटे व मझोले उद्योगों को भी लगेगी।

मगर यह मानने वालों का भी एक बड़ा तबका है, जिन्हें लगता है कि यह वक्त आपदा में अवसर तलाशने का है, और ऐसा हो गया, तो न सिर्फ यह मुसीबत टल सकती है, बल्कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी मजबूत होकर उभर सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा रास्ता तो यही दिखाया जाता है कि भारत अमेरिका को खुश करने की चिंता त्यागकर अपने उत्पादों के लिए दुनिया के दूसरे बाजारों में जगह बनाने की कोशिशें तेज कर दे। ऐसा हो भी रहा है। भारत ने दुनिया के 40 देशों में अपने निर्यातकों के लिए बाजार बढ़ाने को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इन देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, मेक्सिको, रूस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

इसके साथ ही एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या भारत को अब अनेक देशों के साथ अपना व्यापार डॉलर के बजाय रुपये में करना चाहिए? इसी सवाल का एक अन्य स्वरूप यह है कि क्या ब्रिक्स देशों को अपनी मुद्रा बना लेनी चाहिए, जो डॉलर की तरह एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करेंसी बने और मुद्रा बाजार में अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सके? यह प्रस्ताव कुछ पुराना है और इस पर राष्ट्रपति ट्रंप काफी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि, चीन, रूस और भारत जिस तरह एक-दूसरे से बातचीत बढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसी मुद्रा की संभावना से इनकार करना आसान नहीं होगा। मगर इन तीनों देशों में एक स्थायी गठबंधन बन सके, इसकी राह में शक-शुबहे की कई ऐतिहासिक दीवारें खड़ी हैं, और आगे भी इनके बीच मित्रवत संबंध बरकरार रह पाएंगे, इस पर यकीन करना आसान नहीं है, खासकर भारत और चीन के बीच।

मगर इसके समानांतर यह गुंजाइश लगातार बनी हुई है कि भारत जिन देशों से व्यापार कर रहा है या जिनसे व्यापार बढ़ा रहा है, उनके साथ लेन-देन में रुपये का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी हो रहा है, क्योंकि डॉलर के उतार-चढ़ाव से दोनों ही पक्षों को समय-समय पर फायदा और नुकसान होता रहता है। तो क्या भारत हालात को पलटने की क्षमता रखता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत करेगी? जवाब में सबसे बड़ा तर्क यही है कि जब सामने बड़ी मुसीबत हो, तब उससे निपटने के लिए उतने ही साहस का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है।

निश्चय ही डॉलर, पाउंड या यूरो के मुकाबले रुपये की कीमत चिंताजनक दिख रही है, मगर इस बात से हिम्मत भी मिलनी चाहिए कि पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का रुपया काफी मजबूत स्थिति में है। एक भारतीय रुपये की कीमत श्रीलंका में 3.44 रुपये, नेपाल में 1.60 रुपये, बांग्लादेश में 1.39 टका, पाकिस्तान में 3.22 रुपये होती है। थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में यही रुपया वियतनाम में 300 वियतनामी डोंग, इंडोनेशिया में 184 रुपिया, कंबोडिया में करीब 44 रिएल का हो जाता है।

इन सभी के मुकाबले देखें, तो भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में है। लिहाजा दो देशों के बीच अपनी मुद्रा में व्यापार होने लगे, तो फिर उन पर डॉलर के उतार-चढ़ाव का उतना असर भी नहीं पड़ेगा। ट्रंप के फैसलों की अनिश्चितता से परेशान बहुत से देश और व्यापारी ऐसे विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में, अगर भारत कई देशों से अपनी मुद्रा में व्यापार करने लगे, तो हो सकता है कि अनेक अन्य छोटे देश भी अपने व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करें या कम से कम इसकी कीमत का संदर्भ के लिए इस्तेमाल करें।

भारत के पास इसका अनुभव भी है। परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर जब अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने के समय और अभी हाल में रूस पर पाबंदी के बाद इन देशों से भारत का लेन-देन अपनी मुद्रा में या सामान के बदले सामान के सौदों में हो चुका है। उस अनुभव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीएसटी में भारी कटौती का एलान अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी, टैरिफ का जितना खराब असर हो सकता था, उसकी धार पहले ही काफी कुंद की जा चुकी है। लिहाजा, अभी हमारे पास मौका है और हालात भी अनुकूल हैं। अगर सब कुछ सही रहा, तो यहां से भारत के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।