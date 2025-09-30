भारत की राह में रोड़े न बिछाए अमेरिका

ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर भी इतना ही सीमा-शुल्क लगाने का एलान किया है…

फ्रैंक एफ इस्लाम,अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर भी इतना ही सीमा-शुल्क लगाने का एलान किया है। इससे पहले वह एच-1बी वीजा शुल्क में 1,00,000 डॉलर की भारी-भरकम वृद्धि करने का एलान कर चुके हैं, जिससे सिलिकॉन वैली अब भी उबर नहीं पाई है।

अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अब तक सार्वजनिक तौर पर इस शुल्क-वृद्धि को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वे शायद डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि राष्ट्रपति रचनात्मक असहमति को भी जंग का एलान मानते हैं। अलबत्ता, कुछ लोगों ने इस कदम की सराहना की है और इसे अमेरिकी रोजगार की रक्षा और प्रशासन के एजेंडे के अनुरूप बताया है।

हालांकि, परदे के पीछे लगातार पैरवी चल रही है। कॉरपोरेट कानूनी टीमें और उद्योग जगत के समूह ट्रंप प्रशासन को मनाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। इस प्रयास के कुछ नतीजे भी सामने आए हैं। जैसे- शुक्रवार की शाम को व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि यह शुल्क नए और मौजूदा, दोनों तरह के वीजा पर लागू होगा, जिससे एच-1बी वीजाधारकों में घबराहट फैल गई थी। मगर रविवार तक ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया कि नया शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजाधारकों पर नहीं।

एच-1बी कार्यक्रम की आलोचना दो वजहों से की जाती रही है। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि कंपनियां इस कार्यक्रम का खुलेआम दुरुपयोग करती हैं और लक्षित प्रतिभाओं की पहचान, पोषण या विकास करने के बजाय वे इसका इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए करती हैं। उनका यह भी आरोप है कि इससे अमेरिकी कामगारों के वेतन में कटौती की जाती है और उनके हाथों से काम छिन जाता है।

अमेरिकी अधिकारी शुल्क-वृद्धि संबंधी इस घोषणा को एच-1बी वीजा सुधार की दिशा में पहला कदम बता रहे हैं। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि श्रम विभाग प्रचलित वेतन स्तरों में संशोधन करेगा, साथ ही इस कार्यक्रम को ‘उन्नत’ भी बनाएगा, ताकि अति-योग्य विदेशी कामगार ही अमेरिका आ सकें।

‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) एच-1बी लॉटरी की नई व्यवस्था बनाने में भी जुट गया है, जिसमें कम वेतन वाले आवेदकों की तुलना में अधिक वेतन वाले और उच्च कुशल आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुमकिन है, टेक-कंपनियां, जो वैश्विक प्रतिभाओं पर बहुत निर्भर हैं, इन उपायों का विरोध करेंगी, जबकि आलोचक इस अवसर का लाभ उठाकर और अधिक कटौती की मांग करेंगे।

कुछ राजनेता पहले से ही वैश्विक प्रतिभाओं पर और अधिक प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं। आयोवा के सीनेटर चक ग्रासली ने, जो लंबे समय से एच-1बी के आलोचक रहे हैं, अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले विदेशी छात्रों के लिए काम करने संबंधी व्यवस्था को खत्म करने की मांग डीएचएस से की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि इन छात्रों से देश को ‘तकनीकी और कॉरपोरेट जासूसी’ का खतरा हो सकता है।

अगर वीजा कार्यक्रम पर और नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इसका भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत से ज्यादा कोई दूसरा देश एच-1बी वीजा पर निर्भर नहीं है और हर साल जितने वीजा-आवेदन स्वीकृत होते हैं, उनमें से 70 फीसदी से अधिक हिस्सा भारतीयों का ही होता है। इस कार्यक्रम ने भारत की आर्थिक प्रगति को तीन महत्वपूर्ण तरीकों से आकार दिया है।

पहला, इसने सीधे तौर पर भारतीय आईटी उद्योग को नए पंख दिए हैं और इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय आउटसोर्सिंग दिग्गज कंपनियां लंबे समय से एच-1बी वीजा कार्यक्रम का सर्वाधिक उपयोग करती रही हैं। अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों के निरंतर आगमन ने देश में 300 अरब डॉलर के आईटी सेवा उद्योग को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं।

दूसरा, इसने देश के खजाने को भरा है। एक अनुमान के अनुसार, 1990 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से लगभग 20 लाख भारतीयों को एच-1बी वीजा मिला है। आज, अमेरिका से भारतीय कामगार हर साल करीब 30 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भारत भेजते हैं, जिससे न सिर्फ उनके परिवारों का भरण-पोषण होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

तीसरा, एच-1 बी वीजा ने अमेरिका में भारतवंशी अमेरिकी समुदाय के विस्तार में काफी मदद की है, जो आज एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। उनका आर्थिक और बौद्धिक योगदान वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक सेतु की तरह है, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंध अधिक मजबूत हुए हैं।

फिर, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका खुद एच-1बी वीजा का बड़ा लाभार्थी रहा है, और इसने सिलिकॉन वैली के प्रतिभा भंडार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेमीकंडक्टर से लेकर सोशल मीडिया तक, अमेरिका के कई प्रतिष्ठित नवाचारों के पीछे किसी न किसी भारतीय इंजीनियर का हाथ रहा है। जाहिर है, 1,00,000 डॉलर की शुल्क-वृद्धि और प्रतिबंधों से इस प्रतिभा-भंडार के प्रभावित होने का खतरा है।

जेपी मॉर्गन चेज की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस शुल्क के कारण एच-1 बी वीजा आवेदनों में हर महीने 5,500 की कमी आ सकती है। यह विदेशी छात्रों को भी अमेरिका में शिक्षा पाने से हतोत्साहित कर सकता है, जिसके कारण अमेरिकी कंपनियों के सामने प्रतिभाओं की कमी हो सकती है।

अमेरिका के लिए यह नीति उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कमजोर कर सकती है। तकनीकी अधिकारी मूक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि विदेशी कामगारों को काम पर रखना महंगा हुआ, तो कंपनियों में भारत या अन्य देशों में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) शुरू करने का चलन बढ़ सकता है, जिससे उच्च-मूल्य वाले काम अमेरिका में रोजगार पैदा करने के बजाय विदेश स्थानांतरित हो जाएंगे।

भारत के लिए यह घोषणा ‘दोहरी मार’ है। आर्थिक रूप से यह उसके सबसे बड़े निर्यात बाजार को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि कूटनीतिक रूप से इससे अमेरिका के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा होने का खतरा है। जाहिर है, यह सब ऐसे समय में होगा, जब चीन का मुकाबला करने और तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित रखने के एक प्रमुख साझेदार के रूप में वाशिंगटन नई दिल्ली की ओर देख रहा है।