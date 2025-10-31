Hindustan Hindi News
Hindustan Opinion Column 01 November 2025
बिहार में ही क्यों चल रहे चुनाव सुधार के प्रयोग

बिहार में ही क्यों चल रहे चुनाव सुधार के प्रयोग

संक्षेप: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में रखना चाहता हूं कि यह बात तय होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी। क्या वह निरंतर एक प्रक्रिया बन जाएगी या उसकी कोई सीमा होगी? जनता दल का सवाल छोड़ दीजिए…

Fri, 31 Oct 2025
शरद यादव,वरिष्ठ सांसद, तत्कालीन जनता दल

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में रखना चाहता हूं कि यह बात तय होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी। क्या वह निरंतर एक प्रक्रिया बन जाएगी या उसकी कोई सीमा होगी? जनता दल का सवाल छोड़ दीजिए, इसमें सवाल सिर्फ समय सीमा का है। जो सांविधानिक संस्थाएं हैं, जिनकी मर्यादा की हम बात करते हैं, उनमें भी यह है कि सब लोग देश की लोकशाही को ठीक से चलाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब जगह यह बात चली हुई है कि चुनावों में सुधार होना चाहिए। हम सब सुधार के काम में कई वर्षों से लगे हैं। ...लोकतंत्र कोई ऐबस्ट्रैक्ट चीज नहीं है, उसकी आवाज पार्टी के जरिए ही आती है। मैं सोचता हूं कि जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं, क्या कारण है कि उनमें से अकेले जनता दल के बूते पर 95 फीसदी सुधार के कार्यक्रम हुए हैं।... मैं सोच रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को तीन महीने से हमने चुनाव के कार्यों में लगा रखा है। देश में चुनाव कितनी मशक्कत की चीज है, उससे सब लोग वाकिफ हैं।...

कभी किसी मौके पर भी किसी सरकार के बाबत यह नहीं कहा गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन यही जनता दल की सरकार है, मैं सरकार के हक, पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक स्वर में बहुत-सी पार्टियों ने, बहुत से साथियों ने यह मांग की कि वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अब जो 28 तारीख तक चुनाव की तारीख बढ़ी है, इससे यह मुकम्मल हो गया कि राष्ट्रपति शासन के बगैर अब काम नहीं चलेगा।

चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव की तारीख घोषित करने से पहले देख ले कि मेरे पास निष्पक्ष और वक्त के अनुसार, चुनाव कराने की सब तैयारी है या नहीं। यह नहीं कि चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं और घोषित होने के बाद, मान लीजिए कि बिहार में पूरे नौ करोड़ लोगों में जनता दल के समर्थन में जो जनता है, वह बड़ी अन्यायी है, लेकिन जो जनता दल के खिलाफ जनता है, वह तो न्यायिक है, उसे चार या पांच महीने तक लगातार तंग और तबाह करने का काम यदि किसी सांविधानिक संस्था के जरिये हो, तो यह सदन सर्वोच्च सदन है और वह भी उन लोगों द्वारा हो, जो सुधार का ढोल लिए हुए हैं, ढोल पीट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सुधार के पहले ही यह लोकसभा बन गई थी। इस देश में कई चुनाव हुए हैं और पांचवीं बार तो मैं ही इस संसद में हूं, हमने कई चुनाव लड़े हैं। इस देश को पूरी दुनिया में और विश्व में बदनाम करने की बात है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। यह ऐसा देश है कि जिस देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसके खिलाफ भी यहां केस दायर होता है और उसके खिलाफ फैसला हो जाता है, आपातकाल जैसी चीज को बहुत से लोग फर्क कर देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार मुख्यधारा में है। राष्ट्रीय आंदोलन में इतना बड़ा योगदान बिहार के लोगों का है और बिहार के मामले को चारों तरफ जिस बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है...। लोग वोट डालना चाहते हैं, 70 लाख लोग देश के दूसरे हिस्सों से बिहार में वोट डालने के लिए आए थे। मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं कि 70 लाख लोग, जो बाहर काम करते थे, वह वापस चले गए। जो वहां चुनाव में वोट डालने गए थे, वह वापस लौटे हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं यह चोट है कि हम इस देश में ठीक-ठाक नागरिक नहीं हैं। बिहार में पिछले तीन महीने से चुनाव की प्रक्रिया ही चली हुई है, वहां की जनता को तंग किया जा रहा है। ...बिहार के नौ करोड़ लोगों को जिस तरह से बार-बार तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, इस बात पर हमारा सदन कुछ न बोले, हमारा सदन मौन रहे और आप कहें कि बोलिए, लेकिन बोलने के बाद भी इसमें कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सुबह से सदन में जो काम कर रहे थे, उसकी इच्छा हमारी कतई नहीं रहती है, मगर वह अपना ही काम था, जिसे हम कर रहे थे। आपने कहा, निवेदन किया कि सदन को चलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, तो हम सदन में आए, पर इस आशा, विश्वास से आए हैं कि बिहार में जो नौ करोड़ लोग हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, नहीं होगा, हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हारेंगे या क्या होगा, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन नौ करोड़ लोगों को, जो निरपराध हैं, वहां के लोग अपना वोट डालकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वह सरकार गर्भ में है, मैं नहीं कहता कि वह सरकार कौन-सी बनेगी, लेकिन उन तमाम लोगों को अपमानित करने का भी हक किसी को हासिल नहीं है।

चुनाव आयुक्त ने एक बार भी, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो सबसे बड़ी संस्था है, एक बार भी पूरे देश के जितने राजनीतिक दल हैं, एक बार भी उनसे बात करने की बात की हो, तो मुझे बताइए? जितनी तारीखें बढ़ाई गई हैं, इन सारी तारीखों को एकतरफा लोग लिखते हैं और वह अपने कमरे में बैठकर फैसला करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल अछूत चीज नहीं हैं। हम सार्वजनिक जीवन के बीच रात-दिन रहने वाले लोग हैं। हम लोगों की समस्याओं को सुनने वाले लोग हैं। बातचीत न करना और अपने तरीके से वहां चुनाव रोक देना ठीक नहीं है। अगर हम अपनी जुबान से यह कह देंगे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, तो बिहार बारूद के ढेर की तरह हो जाएगा। फिर स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी और हम उसे वापस लाने की स्थिति में नहीं होंगे। आप बिहार को इतनी दूर तक मत ले जाइए और इतना दीवार तक नहीं सटाइए कि स्थिति खराब होती चली जाए। गरीब लोगों के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि हमें वोट देने से व्यवस्थावादी लोग रोक रहे हैं और बरी कर रहे हैं। ऐसी भावना वहां की जनता के भीतर मत जाने दीजिए। इसके चलते राष्ट्र का नुकसान होगा। एक आदमी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही सक्षम क्यों न हो, लोकतंत्र के चलते केवल उसकी बात नहीं मानी जा सकती है। सब लोगों के सहयोग और समर्थन से ही देश चलता है। ...

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)