Hindi Newsओपिनियन Hindustan Opinion Column 01 November 2025
मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए

Fri, 31 Oct 2025 10:15 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
अटल बिहारी वाजपेयी,वरिष्ठ सांसद, भाजपा

अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो माननीय सदस्यों को उत्तेजित कर रहे हैं। एक तो हाल में जो चुनाव हुए हैं और उनमें सत्ता पक्ष को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, उससे यह मांग उठना स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष जनादेश खो चुका है और उसे नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए।

दूसरा प्रश्न बिहार के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नए-नए लोकतंत्रवादी देश हमारे यहां आ रहे हैं। चुनाव में मतदान का वही स्थान है, जो हृदय की धड़कन का है। मतदान स्वतंत्र हों, मतदान निष्पक्ष हों, 18 साल का मतदाता अपनी तकदीर का, देश की तकदीर का फैसला स्वयं करे, यह हमारे संविधान निर्माताओं की, कानून निर्माताओं की मंशा थी। अनेक प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में और वहां सत्ता पक्ष हारा। कहीं भी यह आरोप नहीं लगा कि चुनाव में धांधली हो रही है, बूथों पर कब्जा हो रहा है, अफसरों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी निष्ठा से खिलवाड़ किया जा रहा है, मतदाता को डराया जा रहा है। यह शिकायत कहीं नहीं हुई और यह देश के लिए सौभाग्य की बात है, लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है...।

मणिपुर में भी जहां धमकी दी गई थी, हमारे कार्यकर्ता को गोली से उड़ा दिया गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए और उन्होंने लोकतंत्र में अपनी निष्ठा रखी। केवल बिहार का मामला क्यों उठ रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं? बिहार में क्यों आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं? स्वतंत्र चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस संबंध में प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। राजनीतिक दलों के मन में डर क्यों है? बिहार के मामले में चुनाव आयोग भी आवश्यकता से अधिक सक्रिय क्यों है? मैं नहीं मानता कि बिहार की सरकार के साथ और चुनाव आयोग के साथ कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता है। ...

मैं सात दिन बिहार में घूमकर आया हूं। बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, यही पता नहीं लगता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। अजीब हालत है, मगर चुनाव एक मौका दे देता है हमें स्थिति को देखने का, इस दृष्टि से अच्छा है। ...अब हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता, मैं तो शेषन का शाब्दिक अर्थ यह समझता हूं, शेष न, अशेष। कहीं तो शेष होना चाहिए। लेकिन एक और पहलू है, जो जरा गंभीर है। बिहार की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ...अब सवाल है कि क्या विधानसभा समाप्त होने के बाद उस विधानसभा से निकली हुई, उस विधानसभा पर निर्भर, उस विधानसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार चल सकती है? उत्तर है कि कामचलाऊ सरकार चल सकती है। दो-चार दिन की बात हो, तो चल सकती है। अब यह दो-चार दिन की बात नहीं है। यह पूरा महीना चलने की बात है। फिर अगर वह कामचलाऊ हो, दखल न दे, हस्तक्षेप न करे, नाम के लिए बनी रहे, शासन अपने ढर्रे से चलता रहे, तो ठीक है। लेकिन बिहार की सरकार पहले भी जिस तरह से आचरण कर रही थी और विधानसभा भंग होने के बाद जिस तरह से आचरण करेगी, उससे बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कामना करना नितांत असंभव है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह सवाल सभी जगह पर नहीं है। अन्य प्रदेशों में चुनाव हो गए, कहीं इस तरह से नहीं हुआ। कहीं बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं की आशंकाएं प्रकट नहीं की गईं।... यह ठीक है कि बिहार में इसका एक इतिहास है, लेकिन इतिहास बदला जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सारे देश को लाना चाहिए और लाना पड़ेगा।...

हर प्रदेश में, जिनमें बिहार भी शामिल है, चुनाव शांति से हों, कर्मचारी निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन करें, बूथों पर कब्जे की घटनाएं न हों, मतदान ठीक हों।

मुख्य चुनाव आयुक्त का यह उत्तरदायित्व है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय से किसी को शिकायत है, तो सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले दिए हुए हैं, लेकिन सलाह लें कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो दावा करती है कि उसने जनता से विश्वास प्राप्त किया है। वह जनता के हित के लिए काम करती रही है, वह फिर से दुबारा चुनाव में आने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर धांधलियां करके प्रदेश का वातावरण विषाक्त क्यों करे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह शिकायत केवल बिहार में क्यों आ रही है, यह बिहार वाले बताएं?

अभी बिहार में जहां एक दिन मतदान हुआ, वहां आशा की जाती थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यहां मतदान का प्रबंध करेंगे। आप वहां के समाचार पत्रों की रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के फैक्स देख लीजिए। अभी-अभी हमारे कम्युनस्टि पार्टी के मित्र, जो बात कह रहे थे, हम उनके शब्दों को उद्धृत नहीं करना चाहते हैं कि जहां-जहां मतदान हुआ, वहां धांधली हो रही थी। विशेष प्रकार के मतदाताओं को वोट डालने दिए गए, अन्य प्रकार के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए गए। जो केन्द्रीय सुरक्षा बल था, वह दुकानों की रक्षा कर रहा था, सड़कों पर पहरा दे रहा था और मतदान केन्द्र के भीतर गड़बड़ हो रही थी। जिले के अधिकारियों ने, जिले के एसपी ने खुले रूप से, गलत ढंग से चुनाव होने दिया और मतदान होने दिया। ...चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष को कौन चुनौती दे रहा है। चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष का स्थान लेने के लिए तैयारी कौन कर रहा है।

मैंने एक निवेदन यह किया कि केंद्र सरकार बिहार के राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट मंगाए। केंद्र सरकार अपने सूत्रों से भी रिपोर्ट मंगा सकती है कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। सत्ता में जब कामचलाऊ सरकार नहीं थी, तब भी सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती थी। अब इस सरकार का कोई स्टेक नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उसके चलते मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस राज्य सरकार को भी जाने दीजिए, विधानसभा को भी जाने दीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बिहार में तत्काल विधानसभा चुनाव होने चाहिए और मुक्त व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)