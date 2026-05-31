ताकि सबकी थाली में आए शुद्ध भोजन

भारत में लोग अक्सर चीन का मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो में बताया जाता है कि वहां लोग चमगादड़ खाते हैं, सांप और कीड़े खाते हैं, जबकि हम अपने खाने को शुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि, शायद ही हमने कभी सोचा है…

राजीव शुक्ला, संसद सदस्य भारत में लोग अक्सर चीन का मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो में बताया जाता है कि वहां लोग चमगादड़ खाते हैं, सांप और कीड़े खाते हैं, जबकि हम अपने खाने को शुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि, शायद ही हमने कभी सोचा है कि हमारी अपनी थाली में क्या बचा है? हम जिस दूध को हर सुबह बच्चों को पिला रहे हैं, वह कितना असली है और जिस पनीर को प्रोटीन समझकर खा रहे हैं, उसमें कितना दूध है और कितना केमिकल? जिस घी को हम परंपरा कहते हैं, उसमें कितना जानवर का फैट और कितना सिंथेटिक तेल मिल चुका है। सवाल यह नहीं कि कौन क्या खा रहा है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हम सच में शुद्ध खाना खा रहे हैं?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता देश है। साल 2023-24 में देश में लगभग 23.1 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो पूरी दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। देश में प्रतिदिन प्रति-व्यक्ति औसतन 471 ग्राम दूध उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मांग इतनी विशाल है और आपूर्ति इतनी व्यवस्थित दिखाई जाती है, तो फिर हर कुछ महीनों पर नकली दूध, नकली पनीर और मिलावटी घी की फैक्टरियां क्यों पकड़ी जाती हैं?

जब बाजार में उत्पादन मांग से कम हो, तब ईमानदारी सबसे पहले खत्म होती है। दूध में पानी मिलाया जाता है, ताकि मात्रा बढ़ सके। फिर पानी छिपाने के लिए यूरिया डाला जाता है, ताकि प्रोटीन टेस्ट पास हो जाए। कई जगह तो डिटर्जेंट मिलाया जाता है, ताकि झाग बने और दूध गाढ़ा लगे। स्टार्च, ग्लूकोज और सिंथेटिक फैट मिलाकर ऐसा तरल तैयार किया जाता है, जो दिखने में दूध लगता है, पर शरीर में जाकर वह धीरे-धीरे जहर का काम करता है। एक हालिया बड़े सर्वे में लगभग 70 प्रतिशत दूध के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे थे और उनमें डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और फॉर्मेलिन जैसे तत्व पाए गए थे।

साल 2018 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 6,432 नमूनों की जांच की और सरकार ने कहा था कि केवल 12 नमूने इतने खतरनाक थे कि उन्हें असुरक्षित कहा जा सके। हालांकि, उसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 41 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे दुग्ध-पट्टी में भी हालात चिंताजनक हैं। साल 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में जांचे गए लगभग 22 प्रतिशत दूध और दुग्ध उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। हाल ही में पंजाब में चलाए गए एक जांच अभियान में दूध के 204 नमूनों में से 68 नमूने फेल पाए गए।

पनीर आज देश के हर शहर, हर ढाबे और हरेक रेस्तरां में बिक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतना दूध आ कहां से रहा है? अगर उत्पादन और वास्तविक खपत के बीच के आंकड़ों पर गौर करें, तो कई बार यह अंतर समझ से बाहर लगता है। यही वजह है कि नकली पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ा है। स्टार्च, वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और केमिकल मिलाकर ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है, जो देखने में पनीर लगता है, मगर पोषण के नाम पर धोखा होता है। साल 2025 में पंजाब में डेयरी उत्पादों की जांच में पनीर सबसे ज्यादा मिलावटी उत्पाद पाया गया।

त्योहारों के समय यह संकट और भयावह हो जाता है। त्योहारों और शादी के मौसम में मिठाइयों की मांग अचानक कई गुना बढ़ जाती है। सवाल यही है कि जितना दूध देश में वास्तविक रूप से उपलब्ध है, उससे कहीं ज्यादा मिठाइयां बाजार में आखिर कैसे भर जाती हैं? हर गली, हर दुकान और हर अस्थायी स्टॉल पर टनों में मावा, खोया, पनीर व मिठाइयां बिकती दिखाई देती हैं। कई बार खाद्य विभाग की छापेमारी में सिंथेटिक मावा, यूरिया मिला दूध, डिटर्जेंट से बना खोया और वनस्पति घी से तैयार नकली मिठाइयां पकड़ी जाती हैं। कई मिठाइयों में तो असली दूध से ज्यादा स्टार्च, रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक फ्लेवर व केमिकल पाए जाते हैं।

यह सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक और नैतिक संकट से जुड़ा मसला भी है। एक गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए दूध खरीदता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह पोषण दे रहा है। एक मां पनीर बनाकर खुश होती है कि इससे उसके बच्चे को ताकत मिलेगी, किंतु यदि वह भोजन मिलावटी हो, तो गरीब आदमी बीमारी खरीद रहा है और उसे पता भी नहीं। खेत धीरे-धीरे रसायनों के हवाले कर दिए गए हैं। फल जल्दी बड़े दिखें, इसलिए उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। केले, आम कार्बाइड से पकाए जाते हैं। मसालों में रंग मिलाए जाते हैं। शहद तक नकली निकलता है। बाजार में बिकने वाली हर चीज अब शक पैदा करती है।

विडंबना देखिए, हम फिटनेस और स्वास्थ्य के नाम पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली पीढ़ी हैं। जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, डाइट चार्ट बना रहे हैं, मगर जिस मूल भोजन पर शरीर खड़ा होता है, वही शुद्ध नहीं है। यही कारण है कि कम उम्र में हार्मोनल समस्याएं, पेट की बीमारियां, फैटी लिवर, किडनी की दिक्कतें और कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

इसी साल आंध्र प्रदेश में कथित रूप से दूषित दूध पीने से 13 लोगों की मौत तक हो गई और जांच में जहरीले रसायनों की आशंका जताई गई। दिल्ली में 1,500 किलो नकली घी बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी गई। कानपुर में 14,000 लीटर मिलावटी तेल और नकली घी जब्त किए गए। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये उस व्यवस्था का आईना हैं, जहां मुनाफा इंसान की सेहत से बड़ा हो चुका है। दुखद है, भारत जैसे देश में, जहां अन्न को देवता कहा जाता है, वहीं पर भोजन सबसे बड़ा व्यापारिक धोखा बनता जा रहा है। पहले लोग भूख से डरते थे, अब लोग खाते हुए डरने लगे हैं। पहले चिंता होती थी कि खाना मिलेगा या नहीं, अब चिंता यह है कि जो मिल रहा है, वह कितना सुरक्षित है?

हमें चीन पर हंसने से पहले शायद अपनी थाली में झांक लेना चाहिए। हम जो खा रहे हैं, वह सच में भोजन है भी या नहीं? ऐसे में, सरकार का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे मानकों को सुधारकर उनको सख्ती से लागू करना चाहिए।