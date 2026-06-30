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भारत-अमेरिका समझौते की अड़चनें

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भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है, सिर्फ एक प्रतिशत बातचीत बाकी है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि इस बाबत दोनों में अब…

भारत-अमेरिका समझौते की अड़चनें

अश्वनी महाजन,अर्थशास्त्री

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है, सिर्फ एक प्रतिशत बातचीत बाकी है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि इस बाबत दोनों में अब भी गतिरोध बना हुआ है।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर), जो समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कई दिनों से भारत में थे, इस काम को अंजाम तक पहुंचाए बिना वापस अमेरिका लौट चुके हैं। यह बात मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है, फरवरी में भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के मसौदे यानी ‘फ्रेमवर्क’ पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय पक्ष द्वारा जो बातें रखी गई थीं, अमेरिकी प्रशासन द्वारा उनके उलट बयानबाजी के कारण भारी असमंजस की स्थिति बन गई थी। विपक्षी दलों और मीडिया द्वारा सरकार को कठघरे में खड़ा किया जा रहा था।

सबसे पहली बात यह थी कि अमेरिकी पक्ष बारंबार कहे जा रहा था कि भारत ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया है, जबकि मसौदे में इसका जिक्र तक नहीं था। इसके अलावा अमेरिकी यह दावा भी कर रहे थे कि भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि अगले पांच वर्षों में वह अमेरिका से 500 अरब डॉलर के साजो-सामान खरीदेगा, जबकि मसौदे में 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का केवल इरादा व्यक्त किया गया था। इसके अलावा कृषि उत्पादों के आयात के संदर्भ में भी मसौदे से इतर कई बातों का जिक्र अमेरिकी पक्ष कर रहा था। राजनयिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए हर बात का खंडन करना भारत सरकार के लिए उचित नहीं होता, हालांकि सरकार द्वारा समय-समय पर अपना पक्ष दोहराया जाता रहा। फिर भी, यह आलोचना होती रही कि भारत सरकार देशहित के खिलाफ अमेरिका के समक्ष झुक रही है।

भारत व अमेरिका ने जब मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे मनमर्जी के टैरिफ को असांविधानिक घोषित कर दिया। इसलिए व्यापार विशेषज्ञों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के आलोक में भारत-अमेरिका व्यापार मसौदे पर सहमति का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब फरवरी में दोनों देशों ने व्यापार समझौते के लिए अंतरिम रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए थे, तब स्थिति यह थी कि भारत पर टैरिफ का बोझ घटकर लगभग 18 प्रतिशत होने की उम्मीद थी, जबकि कई प्रतिस्पर्द्धी देशों को अपेक्षाकृत ज्यादा टैरिफ दरों का सामना करना पड़ता। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों को फायदा मिलता। इसलिए इस संबंध में दोबारा वार्ता करना जरूरी हो जाता है।

यह तर्क काफी प्रभावशाली लगता है। इससे भारत के सामने एक सवाल यह है कि जिन फायदों की पक्की गारंटी अमेरिका अब नहीं दे सकता, उस पर भरोसा कैसे किया जाए? भारत के नजरिये से विचार करें, तो प्रस्तावित व्यापार समझौता एक संतुलित व्यापार समझौते के बजाय एकतरफा मार्केट-एक्सेस व्यवस्था जैसा ज्यादा लग रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग तैयार है, मगर इस पर हस्ताक्षर तब तक नहीं हो सकते, जब तक भारत को अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ नहीं होगा।

परिणामस्वरूप, फरवरी की रूपरेखा के पीछे का आर्थिक आधार बदल गया है। जिन मान्यताओं के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई थी, वे अब सही नहीं हैं। इसलिए, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार शर्तों पर फिर से बातचीत नहीं की जाती, तब तक अंतरिम समझौते के लिए बनी पिछली रूपरेखा को बेकार माना जा सकता है, क्योंकि इससे भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए थे। इनमें कृषि बाजार तक पहुंच, डेयरी आयात, ऑटोमोबाइल व औद्योगिक सामानों पर टैरिफ में कटौती, डिजिटल व्यापार व डाटा गवर्नेंस, बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे, पेशेवरों की आवाजाही और वीजा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका चाहता है, भारत ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, स्वास्थ्य उपकरणों और शराब पर टैरिफ कम करे। भारत इन पर टैरिफ कम न करने पर अड़ा हुआ है। इसके दो कारण हैं- एक तो कृषि और डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों की आजीविका का सवाल है और दूसरा कारण रणनीतिक औद्योगिक विकास से जुड़ा है।

डेयरी के मामले में एक मुद्दा मवेशियों को मांसाहार और ‘नॉनवेज दूध’, यानी मांसाहारी दूध का भी है। सांस्कृतिक-धार्मिक कारणों से भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। डिजिटल व्यापार और डाटा गवर्नेंस से जुड़े नियम भी समझौते में रुकावट डालने वाले अहम कारण हैं। भारत डाटा को एक रणनीतिक संसाधन मानता है और भविष्य में नीति-निर्माण से संबंधित अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका ‘डाटा लोकलाइजेशन’ (डाटा को देश में ही रखने) की शर्तों का विरोध करता है। सवाल है कि डिजिटल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत इस बात के लिए कैसे तैयार हो सकता है?

अमेरिका चाहता है कि उसके फार्मास्युटिकल और टेक्नोलॉजी उद्योग के हित में भारत उन्हें मजबूत पेटेंट सुरक्षा दे, जबकि भारत दवाओं की सस्ती उपलब्धता बनाए रखना चाहता और अपने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए पेटेंट कानूनों में लचीलेपन का हामी है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी प्रशासन लगातार अपने वीजा और इमीग्रेशन कानूनों को पहले से अधिक कठोर करता जा रहा है, जिससे भारत सरकार ही नहीं, भारतीय जनता में भी भारी रोष है। इन मुद्दों का लेशमात्र भी जिक्र व्यापार समझौते के मसौदे में नहीं था।

अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस से तेल खरीदने की सूरत में भारत पर फिर से टैरिफ लगाने, तो कभी भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अनुमति देने जैसी बयानबाजी की जाती रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि रूस से तेल खरीदना या न खरीदना अमेरिका की मर्जी पर निर्भर है। वास्तविकता यह है कि इस साल अभी तक रूस से तेल की खरीद पिछले वर्ष की इसी अवधि से कहीं अधिक है और जून माह में रूस से प्रतिदिन 25.5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, जो केवल रिकॉर्ड ही नहीं, भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा है। रूस से तेल आयात के कारण भारत को फायदा हो रहा है। ऐसे में, अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने की शर्तें भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अड़चन बन रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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