काश! इस साल युद्धों से मिल जाए मुक्ति

गोपाल कृष्ण गांधी,पूर्व राज्यपाल साल 2025 में शांति को युद्ध ने हड़प लिया। दुनिया सर्वनाश के इतने करीब पहले कभी न आई थी। इजरायल-गाजा, रूस-यूक्रेन, कंबोडिया-थाइलैंड में जंग ने अमन का दमन कर दिया। परमाणु बम के निर्माता ओपेनहाइमर ने गीता के श्लोक को लेकर 1945 में कहा था- मृत्यु: सर्वहरश्चाहम् (मैं वह मृत्यु हूं, जो सबका जीवन हर लेती है)- वह सच में परिणत होते-होते बचा। अमेरिका व रूस, दोनों ने परमाणु ताकत के इस्तेमाल की खुली धमकी दी। परमाणु बम फूटने बाकी थे। दुनिया तबाही की दहलीज पर थी।

हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में युद्ध के खतरों को रोकने के लिए कई कोशिशें की हैं। यह सराहनीय है, लेकिन निरस्त्रीकरण के लिए भारत कुछ कर भी रहा है? हम स्वयं जब परमाणु हथियारों पर निर्भर हैं, तब दूसरों को इस पर अंकुश लगाने को कह सकते हैं क्या? हां, दुनिया हमारी परिस्थिति जानती है। हमारे पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं और हमारे बीच गहरी समस्याएं हैं। फिर भी, अपनी सुरक्षा तैयारी को बनाए रखते हुए हम निरस्त्रीकरण के पक्ष में बहुत कुछ कह-कर सकते हैं।

निरस्त्रीकरण के लिए राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक पुख्ता कार्य-योजना बनाई थी। हालांकि, बात आगे बढ़ी नहीं। अगर आज भारत परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कर दिखाए, तो विश्व को एक बड़ी मिसाल मिलेगी। क्यों न इस पर हम चीन के साथ बात करें और उसे एक द्विपक्षीय समझौता के लिए कहें कि ‘नो फर्स्ट यूज’, यानी पहले हमारी तरफ से हमला नहीं होगा। हां, निरस्त्रीकरण में आज हमारी जनता की वह श्रद्धा नहीं है, जो तब थी। हमारी सरहदी चुनौतियों ने हमें अस्त्र-शस्त्र का पक्षधर बना दिया है। हम विजय चाहते हैं। शांति को बाद में देखा जाएगा। यह ठीक नहीं। देश की सुरक्षा की प्राथमिकता पर कोई बहस नहीं, पर वह भारत भारत नहीं, जो विस्फोटों में सारंग सुने व विध्वंस में मृदंग। हम अपनी सुरक्षा और रक्षा को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, पर हमारी मानसिकता में युद्ध से लगाव हमारा नाश कर देगा।

साल 2025 के अंतिम दिनों में बांग्लादेश में हुए खून-खराबे ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। यह बेहद दुख और चिंता की बात है, क्योंकि वह ‘बदला’ की भयानक परंपरा को उजागर करती है। बदले की भावना एक अतृप्त आग है, जो कभी थमती नहीं। अगर उसको मौका मिले, तो हमें राख कर देगी। जरूरी है कि बांग्लादेश के शासक उसको बढ़ने न दें और उतना ही जरूरी है कि हम भारत में उसको भड़कने न दें। संकल्प करें कि हमें गांधी, बादशाह खान, पटेल, नेहरू, आजाद, सुभाष, आंबेडकर, भगत सिंह की कसम, हम सांप्रदायिक दंगे भड़कने नहीं देंगे! बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार से अलंकृत मोहम्मद यूनुस पर यह जिम्मेदारी आई है कि उस मुल्क के अवाम में नफरत न फैले। अगर नफरत पर लगाम न लगता है वहां, तो उसका अंजाम भयानक होगा, न सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बल्कि अन्य देशों के लिए भी।

हम हैं इस भूमि की उपज, लेकिन हम इस भूमि का उजाड़ भी हैं। हम, यानी मानव जाति। पृथ्वी तप रही है, सूरज की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कारण, हमारे भोग-उपभोग के कारण। औसत तापमान ऐसा चढ़ा है कि समुद्र फूल रहा है, जल-स्तर की वृद्धि से जलवायु पैटर्न बदल रहे हैं। बाढ़, आंधी, चक्रवाती तूफान, मौसमों को उलट रहे हैं। तूफान कब आएंगे, कितने जोर से, यह कोई नहीं कह सकता। चंद घंटों में हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। यह सब मानव जाति की देन हैं। प्रदूषण से हमारी दिल्ली कराह रही है। मुझ जैसे बूढ़ों को, बच्चों को यह हवा डराती है। जान को खतरा है। उद्योगशालाएं ‘एफ्लुएंट्स’, यानी अपशिष्ट धाराएं बहाती आ रही हैं। कार्बन उत्सर्जन सीमा से कहीं अधिक लगातार जारी है। हम कहते हैं, विकसित दुनिया पहले इनको रोके, फिर हमें रोकने को कहें। इस तर्क में दम है, लेकिन तर्क ज्यादा, तथ्य कम। उस तर्क के पीछे उद्योग का स्वार्थ शरण ले रहा है।

कोई भी सरकार समाज के समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकती। क्या हम (मैं और आप) सरकार को इस विषय पर अपना साथ दे रहे हैं- ईंधन, पानी, बिजली के खर्च को कम करने में या कूड़े-कचरे के फैलाव को कम करने में? मैंने कोई संयम नहीं दिखाया है, इसलिए मुझे किसी को भी पर्यावरण की देखभाल या प्रदूषण निवारण पर उपदेश देने का अधिकार नहीं, पर नए साल में कोशिश करने का निर्णय कर सकता हूं कि मैं धरती को उजाड़ने वालों से अलग होकर, उसके संरक्षकों की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश करूंगा, ताकि पर्यावरण-विनाशी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाने का मुझे नैतिक अधिकार मिले। इन कार्रवाइयों की सिर्फ दो मिसालें दे रहा हूं। पहली, प्रगति के नाम पर हिमालय में सड़कों की चौड़ाई, बांधों की गहराई, टनल की खुदाई या नए भवनों के निर्माण का काम पर्यावरण को चोट पहुंचता है और इंसान की जान को खतरे में डालता है। भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हिमालयी भूगर्भ में तनाव-खिंचाव बहुत बढ़ गया है। हमें इस भूकंप के खतरे से घबराना नहीं है, लेकिन सचेत जरूर होना है। इन हिमालयी हकीकत को पहचानना है।

दूसरी मिसाल, हिमालय से बहुत दूर, हमारे दक्षिण में, जहां निकोबार द्वीप के अमूल्य और अनुपम पर्यावरण का विनाश होने को है, उसी ‘प्रगति’ के नाम पर। यह मामूली बात नहीं है। इसको कहा जा सकता है, ‘मैन-मेड एनवायर्नमेंटल डिजास्टर’, यानी मानव-निर्मित पर्यावरणीय आपदा।

ऐसे में, साल 2026 निर्णायक श्रेयकर बन सकता है। क्या वह वैसा होगा, जैसा मुझे विश्वास है? सच पूछिए, तो आज विश्वास को अविश्वास ने डस लिया है, जैसे दिल्ली में श्वास को विषैली हवा ने, सच को झूठ ने, स्नेह को नफरत ने, ईमान को बेईमानी ने। आज का एक परमसत्य है- सबसे बड़ा रुपइया। सब कुछ बिकाऊ है। वफा बिकाऊ है, दिमाग बिकाऊ, दिल बिकाऊ। यहां तक कि कसम भी बिकाऊ है।

फिर भी, कुछ बात है भारतीय जनता में, जो सच को पहचान सकती हो या नहीं, पर झूठ को अवश्य पहचान लेती है। कुछ समय लग सकता है उसको पहचानने में, लेकिन पहचान जरूर लेती है। यह सज्जनता को पहचानती है, इंसानियत के मायने जानती है, जिसके प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री थे, सीएन अन्नादुरई, जय प्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी थे। वह ‘बात’ हमें बचाए रखेगी। मुझे पूरा विश्वास है।