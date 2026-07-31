सुनवाई तेजी से हो और दोषियों को मिले सजा

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर दिया गया है। यह निर्णय न्याय व्यवस्था में जनविश्वास को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण पहल है। जब लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर हो, तब न्याय का समयबद्ध…

हरबंश दीक्षित,विधि विशेषज्ञ नीट-यूजी पेपर लीक मामले में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर दिया गया है। यह निर्णय न्याय व्यवस्था में जनविश्वास को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण पहल है। जब लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर हो, तब न्याय का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी होना लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता को नई शक्ति प्रदान करता है। फास्ट ट्रैक अदालतों का मूल दर्शन भी यही है।

भारतीय न्याय व्यवस्था लंबे समय से न्यायिक विलंब की चुनौती का सामना कर रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार, देश की विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जनहित और राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील मामलों के लिए ऐसी न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध हो, जो गति, दक्षता और विश्वसनीयता के साथ कार्य कर सके। फास्ट ट्रैक अदालतों ने इसी आवश्यकता की प्रभावी पूर्ति करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को नई ऊर्जा प्रदान की है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, आर्थिक अपराध तथा परीक्षाओं से जुड़े मामलों में इन अदालतों ने समयबद्ध न्याय की सुदृढ़ कार्यसंस्कृति विकसित की है।

इस व्यवस्था की सफलता का सर्वाधिक उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 2019 में प्रारम्भ की गई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) योजना है। बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से प्रारम्भ हुई इस योजना ने न्यायिक दक्षता का प्रभावशाली प्रतिमान स्थापित किया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, जून 2025 तक देश के 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 700 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थे, जिनमें 392 विशेष पोक्सो न्यायालय शामिल हैं। इन अदालतों ने जून 2025 तक 3.34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया। यह उपलब्धि समयबद्ध न्याय की व्यवहारिक सफलता का सशक्त प्रमाण है।

इन अदालतों की कार्यक्षमता उनके प्रदर्शन से स्पष्ट होती है। जहां सामान्य न्यायालय औसतन प्रति माह लगभग 3.3 मामलों का निस्तारण कर पाते हैं, वहीं एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लगभग 9.5 मामलों का निर्णय करती है। वर्ष 2024 में इन अदालतों में 88,902 नए मामले दर्ज हुए तथा 85,595 मामलों का निस्तारण हुआ, जो लगभग 96 प्रतिशत की निस्तारण दर को दर्शाता है। यह अनुभव स्पष्ट करता है कि पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल और प्रभावी प्रशासनिक सहयोग के साथ न्यायिक व्यवस्था गति तथा गुणवत्ता- दोनों में उल्लेखनीय सुधार कर सकती है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों ने विशेष विश्वास अर्जित किया है। विशेष पोक्सो न्यायालयों ने बाल यौन अपराधों की सुनवाई को अधिक संवेदनशील, त्वरित और प्रभावी बनाया है। समय पर सुनवाई से पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिला है, गवाहों की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है तथा साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनी है। इन उपलब्धियों ने समाज में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और दृढ़ किया है।

इसी पृष्ठभूमि में नीट-यूजी पेपर लीक मामले के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रश्नपत्र लीक शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता, समान अवसर और योग्यता-आधारित चयन प्रणाली पर गंभीर आघात करता है। ऐसे मामलों का समयबद्ध निर्णय ईमानदार विद्यार्थियों के परिश्रम की रक्षा करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुदृढ़ बनाता है तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध प्रभावी वातावरण निर्मित करता है। यदि इस प्रकरण में नियमित सुनवाई सुनिश्चित होती है, तो यह परीक्षा अपराधों के लिए एक अनुकरणीय न्यायिक प्रतिमान बन सकता है।

फास्ट ट्रैक अदालतों की सफलता का आधार केवल त्वरित सुनवाई नहीं, बल्कि संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता है। समयबद्ध विचारण में गवाहों की स्मृति ताजा रहती है, डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुरक्षित रहती है तथा दोषसिद्धि की संभावना भी सुदृढ़ होती है। इससे कानून के प्रति सम्मान, नागरिकों का विश्वास व अपराधों के प्रति निवारक चेतना- तीनों को शक्ति मिलती है और पुलिस, अभियोजन व जांच एजेंसियों में कार्य-संस्कृति भी विकसित होती है।

इन अदालतों की दीर्घकालिक सफलता के लिए न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर सुदृढ़ करना आवश्यक है। ई-कोर्ट प्रणाली, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाएं, न्यायाधीशों की पर्याप्त नियुक्ति तथा अभियोजन तंत्र का सशक्तीकरण इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिन राज्यों में इन आधारभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है, वहां फास्ट ट्रैक अदालतों ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि न्यायिक संस्थाओं की गुणवत्ता में निवेश ही समयबद्ध न्याय की स्थायी आधारशिला है।

परीक्षा अपराधों की रोकथाम के लिए अब अगले चरण के संस्थागत सुधारों की दिशा भी स्पष्ट है। प्रत्येक राज्य में विशेष न्यायालयों की स्थापना, प्रशिक्षित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपलब्धता, निर्धारित समय-सीमा में आरोपपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था तथा दोष-सिद्धि के उपरांत अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति की प्रभावी जब्ती जैसी व्यवस्थाएं इस मॉडल को और अधिक सुदृढ़ बना सकती हैं। न्यायालयों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन जन-विश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

फास्ट ट्रैक अदालतें समयबद्ध न्याय, विधि के शासन और उत्तरदायी लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि इच्छाशक्ति, सक्षम व्यवस्था और पर्याप्त संसाधनों के समन्वय से न्याय को अधिक सुलभ, प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नीट जैसी परीक्षाओं से जुड़े मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय करोड़ों युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को स्थायी आधार प्रदान करेगा।