परमाणु बिजली नहीं, अक्षय ऊर्जा में ही सुरक्षित भविष्य

संक्षेप: नाम लंबा है- ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऐंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।’ संक्षेप में- शांति। गुरुवार को संसद में जो सांसद इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें ‘शांत’ रहने को कहा गया। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने

पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार नाम लंबा है- ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऐंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।’ संक्षेप में- शांति। गुरुवार को संसद में जो सांसद इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें ‘शांत’ रहने को कहा गया। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने शांति मंत्र के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया, तो कुछ ने 18 जुलाई, 2005 को अमेरिका से परमाणु समझौते को रेखांकित किया, जिसकी वजह से परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चली आ रही अमेरिकी रोक हटी। फिर भी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह के दौर में हुआ 123 करार पूर्णतः लागू नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्षतिपूर्ति के ढीले-ढाले प्रावधान थे। परमाणु दायित्व कानूनों में बंधना भारत को मंजूर नहीं था। भारत परमाणु संयत्रों में इस्तेमाल ईंधन पर पूरा हक चाहता था। अमेरिकी दबाव से हम मुक्त न थे। भारतीय संसद से पारित ‘शांति’ विधेयक अमेरिकी बाधा-बंधन से दूर है।

परमाणु ऊर्जा के पक्ष की बात करें, तो यह कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है। यह विश्वसनीय है और उद्योग के अवसर व रोजगार सृजित करता है। इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है और इसका ऊर्जा घनत्व भी उच्च है, लेकिन इसकी कमियों पर भी गौर कीजिए। इसमें पानी की अत्यधिक खपत होती है और रेडियोधर्मिता जैसी परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चुनौती परमाणु कचरे का प्रबंधन है। साल 2023 में अपने आखिरी विद्युत केंद्र बंद करने के बावजूद जर्मनी अभी भी 27,000 क्यूबिक मीटर रेडियोएक्टिव कचरे को स्टोर करने के लिए स्थायी जगह ढूंढ़ रहा है। यह स्थिति किसी भी परमाणु ऊर्जा वाले देश की ‘स्टोरेज’ व ‘ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी’ के बारे में जरूरी सवाल उठाती है। जर्मनी में तो नाभिकीय कचरे के निष्पादन के लिए 23.6 बिलियन यूरो का एक कोष बना हुआ है। क्या भारत ऐसा कर पाएगा?

परमाणु संयंत्र में दुर्घटना और उसका विनाशकारी असर एक बड़ा सवाल है। हम ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते कि सड़क दुर्घटना के डर से गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या? हम भोपाल गैस कांड के साक्षी हैं। हम फुकुशिमा, चेर्नोबिल और पेंसिल्वेनिया की थ्री माइल आइलैंड जैसी भयावह घटनाओं से आंख मूंद नहीं सकते। ‘शांति विधेयक’ का कमजोर पक्ष यह है कि अगर किसी परमाणु बिजली ऑपरेटर की लापरवाही से विनाश होता है, तो प्रभावित समुदाय कोर्ट में शिकायत नहीं करवा सकता।

भारत में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा किया जाता है। इस समय भारत के सात राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है। भारत अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का मात्र 3.1 प्रतिशत परमाणु संयंत्रों से हासिल करता है। सरकार ने हाल में जानकारी दी है कि 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। यहां सवाल है कि जर्मनी जैसा विकसित देश क्यों परमाणु ऊर्जा से दूर हो गया? मार्च 2025 में जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेम्के ने इसकी वजह दोहराई थी कि ‘परमाणु ऊर्जा के खतरे आखिर में बेकाबू होते हैं, इसीलिए इसे हटाने से हमारा देश ज्यादा सुरक्षित व परमाणु कचरे से बचता है।’

परमाणु ऊर्जा संयंत्र 31 देशों में हैं। अमेरिका में 94 परमाणु बिजलीघर हैं। बावजूद इसके, वहां परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है, जबकि प्राकृतिक गैस का हिस्सा 40 फीसदी से अधिक है, इसके बाद अक्षय ऊर्जा (23 प्रतिशत) व कोयले (16 फीसदी) का स्थान रहा है। फ्रांस में 55 और चीन में 58 परमाणु बिजलीघर हैं। भारत, दुनिया का चौथा पवन ऊर्जा निर्माता व तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। हम अपने संसाधनों के दोहन में जुट जाएं, तो नंबर एक बन सकते हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य बिजली क्षमता को 2,100 गीगावाट करना है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 100 गीगावाट है। यदि यह सही है, तो अन्य स्रोतों से उत्पादित 2,000 गीगावाट विद्युत के आगे कुछ भी नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, फिलहाल भारत की 50.07 प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा से आता है। इससे जान-माल, प्रदूषण और रेडिएशन का कोई जोखिम नहीं है। हमें इसी दिशा में बढ़ना चाहिए।