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कॉक्रोच ने नौजवानों को ठग लिया

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भले ही दुनिया भर में संचार क्रांति का असर पड़ रहा हो, मगर आभासी और वास्तविक स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर होता है। यदि ऐसा न होता, तो विगत 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित किए गए प्रदर्शन में 

कॉक्रोच ने नौजवानों को ठग लिया

भले ही दुनिया भर में संचार क्रांति का असर पड़ रहा हो, मगर आभासी और वास्तविक स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर होता है। यदि ऐसा न होता, तो विगत 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित किए गए प्रदर्शन में पर्याप्त भीड़ जुटती और आंदोलन का बड़ा स्वरूप सरकार को गंभीर निर्णय लेने के लिए विवश करता। निश्चय ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु जन-साधारण को भ्रमित करने की अनुमति नहीं देता है। वस्तुस्थिति यह है कि इस धरने-प्रदर्शन का फ्लॉप होना यह बताता है कि इस मिशन का समर्थन करने वाले निराश व हताश राजनीतिक दलों के मनसूबे सफल नहीं हो सकते। विदेशी धरती से भारत की व्यवस्था को ध्वस्त करने के प्रयासों को यहां की अधिसंख्य जनता स्वीकार नहीं करती, भले ही अराजक शक्तियां कितने ही मुखौटे बदलकर आएं। अराजक तत्वों के मनसूबे विफल होने पर यह समझना चाहिए कि भारत का नागरिक आभासी दुनिया की कुत्सित चालों को समझ चुका है। उसे किसी भी तरह दुष्प्रचार से भ्रमित नहीं किया जा सकता।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ के ड्रामे का फ्लॉप होना सिर्फ एक आंदोलन की विफलता नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों पर हुआ एक क्रूर कुठाराघात है। रोजगार, पेपर लीक और करियर की सुरक्षा को लेकर नौजवानों के दिल में जो जायज दर्द और जनाक्रोश था, उसे इन स्वार्थी और भड़काऊ तत्वों ने अपने डिजिटल एजेंडे का मोहरा बना लिया। युवाओं की जिंदगी से जुड़े बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को ‘कॉक्रोच’ जैसे मजाकिया नाम के पीछे छिपाकर उनकी गरिमा को पूरी तरह धूल में मिला दिया गया। शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर जायज जनाक्रोश ने देश में सरकार को घेरने की एक पूरी भूमिका तैयार कर ली थी और वास्तव में सरकार भी कहीं न कहीं इन मुद्दों पर बैकफुट पर थी, जिसे इन स्वार्थी तत्वों ने दिशाहीन कर दिया। सोशल मीडिया पर ‘क्रांति’ का झुनझुना थमाकर युवाओं को गुमराह करने वाले ये स्वघोषित नेता अंत में खोखले साबित हुए। नतीजा यह हुआ कि वास्तविक विमर्श का बेड़ा गर्क हो गया और देश का ईमानदार युवा एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अपनी पब्लिसिटी और देश-विरोधी मंसूबों के लिए युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने वालेे अवसरवादियों पर वाकई लानत है।

अभिषेक पाण्डेय, टिप्पणीकार

युवाओं के असंतोष को मिली आवाज

दिल्ली का जंतर-मंतर लंबे समय से आंदोलनों का केंद्र रहा है। 6 जून, 2026 को यहां एक अलग प्रदर्शन हुआ। हजारों युवा ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ के बैनर तले जुटे। उनकी मांग थी कि शिक्षा-व्यवस्था सुधरे और जवाबदेही तय हो। पहली नजर में इसका नाम अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा संदेश है। यह सिर्फ एक संगठन नहीं है। यह युवाओं के बढ़ते असंतोष की आवाज है। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी ने युवाओं को परेशान किया है। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं। ऐसे में, जब परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं, तो उनका भरोसा टूटता है। उनकी यही निराशा सड़कों पर दिख रही है।

इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। इससे पता चलता है कि आज का युवा सिर्फ वोटर नहीं रहना चाहता। वह अपनी बात सीधे व्यवस्था तक पहुंचाना चाहता है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का तरीका भी अलग था। युवाओं के हाथ में तिरंगा था। किताबें थीं। चेहरे पर कॉक्रोच मास्क थे। यह विरोध का प्रतीक था। उनका संदेश साफ था। शिक्षा, अवसर और सम्मान उनका अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को फूल भी दिए। इससे आंदोलन का शांतिपूर्ण स्वरूप दिखा। आंदोलन की सफलता भीड़ से नहीं मापी जा सकती। असली सवाल यह है कि क्या इससे नीतियां बदलेंगी? शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं बड़ी हैं। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भर्ती में समयबद्धता, शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर गंभीर सुधार जरूरी है।

यह आंदोलन एक और सवाल उठाता है। क्या पारंपरिक राजनीतिक दल युवाओं की आकांक्षाओं को समझ पा रहे हैं? यदि बड़ी संख्या में युवा नए मंचों की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह व्यवस्था के लिए चेतावनी है। इतिहास बताता है कि जब युवाओं और व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ती है, तब नए आंदोलन जन्म लेते हैं। हालांकि, सिर्फ विरोध काफी नहीं होता। किसी भी आंदोलन को ठोस सुझाव और व्यावहारिक समाधान देने होते हैं। यही उसकी असली परीक्षा होती है। कॉक्रोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिर भी, इतना साफ है कि इसने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है। यह बहस शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही से जुड़ी है। सरकार, राजनीतिक दलों और समाज को इसे गंभीरता से सुनना चाहिए। जंतर-मंतर का प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। यह उस पीढ़ी की आवाज है, जो अवसर चाहती है। सम्मान चाहती है। जवाबदेही भी चाहती है।

पुनीत उपाध्याय, शिक्षाविद

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