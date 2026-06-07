प्रकृति संतुलन बनाने के लिए हमारा इंतजार नहीं करेगी

प्रकृति को अपनी व्यवस्था बचाए रखने की चिंता है, जिससे उसकी पृथ्वी बची रहे; मनुष्य के साथ नहीं, तो मनुष्य के बिना ही सही।

राणा प्रताप सिंह, मानद निदेशक, सीएसएई समुद्री तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ही हवा के रुख के अनुकूल गर्म और ठंडे पानी के बदले बहाव ने इस वर्ष जलवायु जनित आपदाओं को तेज कर दिया है। गर्मी के और भयानक होने की आशंका है। आपने गौर किया होगा, अप्रैल के आखिरी दिनों में कई इलाके गर्म हो गए थे, पर मई शुरू होते ही बारिश आ गई और तैयार फसलें खराब हो गईं। कई क्षेत्रों में तेज आंधी ने भी खूब उत्पात मचाया। हालांकि, जल्द ही तापमान फिर से 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लगा। बिजली की मांग और आपूर्ति का असंतुलन अलग से। जाहिर है, त्राहि-त्राहि मचनी थी। गर्मी बढ़ते ही पंखे, कूलर और एसी चलने लगे। थोड़े दिन ही सही, इस साल सर्दी भी खूब पड़ी। बारिश का तो अब कोई हिसाब ही नहीं रहा। इस बार सुपर अल नीनो और ला नीना जैसी प्राकृतिक घटनाओं की भी आशंका बन रही हैं।

प्रश्न है, ऐसे में लोग क्या करें? घरों में छिपे रहें, एसी चलाएं और पानी पीते रहें। जिनके पास ये सब नहीं हैं, वे क्या करें? आजकल हर ओर लंबी-चौड़ी फर्राटेदार सड़कें बन रहीं हैं। नए शहर और बाजार बसाए जा रहे हैं। बहुमंजिली इमारतें लोगों से ठसाठस भरी रहती हैं। पहाड़, समुद्र, शहर, धर्मस्थान सालों भर पर्यटकों से भरे रहने लगे हैं। साफ है, लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो यात्राएं करेंगे ही और सुविधाएं भी चाहेंगे। रिंग रोड बनते ही शहरों के बाहरी हिस्सों में अनियोजित विस्तार होने लगता है। राजधानियों के चारों ओर औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

तेज आर्थिक विकास, नए निवेश, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समृद्धि के लिए इन आधारभूत संरचनाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े शहरों में गर्मी के ऐसे द्वीप बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें दिन तो तपते ही हैं, अब रातें भी बहुत गर्म बनी रहती हैं। शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल दिन भर तेज धूप व गर्मी सोखते हैं और रात में उत्सर्जित करते हैं। पुराने विशाल पेड़ों और हरियाली की कमी से वातावरण में ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, जबकि सांसों से, गाड़ियों से, घरों से, बाजारों से और कारखानों से निकलने वाला कार्बन निरंतर बढ़ता जा रहा है।

पौधे लगाना और उसे बड़ा करना विकास का सबसे सस्ता सौदा है। सरकारों के पास वन, बागवानी और पर्यावरण संरक्षण के अनेक विभाग हैं, बजट है और योजनाएं भी हैं। पर, हम नहीं जान पाते कि पानी और पेड़ कम क्यों होते जा रहे हैं? इन पर अक्सर छोटे-बड़े समारोह होते रहते हैं। पौधरोपण के वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते आंकड़ों के दावे होते रहते हैं, पर न ऑक्सीजन बढ़ रही है, न गर्मी घट रही है। गर्मी में धूप की तल्खी बढ़ रही है और जाड़े में धुंध का घनत्व। बड़े और विशाल पेड़ कटते हैं और झील, तालाब व नदियों में गाद, कचरे भर जाते हैं या उन पर कब्जा हो जा रहा है। सड़कें हैं, पर उनके किनारे पेड़ नहीं हैं। पार्क, कॉलोनियां सब वृक्ष-विहीन हैं। नदियों के किनारे बाजार बस गए, बहुमंजिली इमारतों की पंक्तियां खड़ी हो गईं, उद्योग लग गए, पर पेड़ नहीं लगे।

पेड़ कटता है, तो कितने तरह के जंतुओं और वनस्पतियों का घर उजड़ जाता, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं। कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, पर उसके अवशोषीकरण में साल-दर-साल कमी आ रही है। विकास का मतलब एक सुखी, संपन्न और समावेशी समाज का बनना है, जिसमें एकाधिकार, वर्चस्व, संघर्ष, घृणा, हिंसा और भ्रष्टाचार न हो, बल्कि प्रेम, सद्भावना, सहयोग और शांति हो। यह सब हो कैसे, इस पर कोई विमर्श और संवाद नहीं हो रहा है।

पेड़ अपना स्वरूप गढ़ने में दशकों लगाते हैं, लेकिन कंक्रीट के निर्माणों के लिए उनको तत्काल काटकर बेच दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी-तंत्र अपना संतुलन बनाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करेगा। वहां न कोई राजनीति है, न भ्रष्टाचार और न ही विरोधाभास। प्रकृति करोड़ों वर्षों में विकसित हुई व्यवस्था है, जिसकी सूक्ष्मता तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया है। प्रकृति को मनुष्य की नहीं, बल्कि अपनी व्यवस्था बचाए रखने की चिंता है, जिससे उसकी जननी पृथ्वी बची रहे; मनुष्य के साथ नहीं, तो मनुष्य के बिना ही सही।