एआई के रचनात्मक उपयोग से सबको होगा फायदा

इस साल की शुरुआत में कोलंबिया में एक दिलचस्प घटना घटी। वहां की सर्वोच्च अदालत ने एक अपील इसीलिए खारिज कर दी, क्योंकि उसके मुताबिक, याचिका में महज सात फीसदी सामग्री ही इंसान द्वारा लिखी गई थी…

राहुल मथान,साइबर विशेषज्ञ इस साल की शुरुआत में कोलंबिया में एक दिलचस्प घटना घटी। वहां की सर्वोच्च अदालत ने एक अपील इसीलिए खारिज कर दी, क्योंकि उसके मुताबिक, याचिका में महज सात फीसदी सामग्री ही इंसान द्वारा लिखी गई थी। एआई डिटेक्टर ‘विंस्टन’ से इसका पता चला, इसलिए (कुछ अन्य वजहों से भी) अदालत ने इसे वैध तरीके से तैयार याचिका मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, इस वाकये के कुछ समय बाद वकील इमैनुएल एलेसियो वेलास्केज ने अदालत के उसी फैसले की जांच इसी एआई डिटेक्टर से कराई, तो हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि डिटेक्टर ने उस फैसले का भी 93 फीसदी हिस्सा एआई-रचित बताया।

इन दिनों दस्तावेज तैयार करने में एआई के इस्तेमाल को जांचने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर में एक व्यक्ति ने ‘पैंग्राम’ टूल की रिपोर्ट पोस्ट करते हुए बताया कि थेलीसिन ओरेलियन का उपन्यास एआई की मदद से लिखा गया है, जिसके बाद बुकर की तरह प्रतिष्ठित फ्रांस के गोनकोर्ट पुरस्कार की जूरी ने उस उपन्यास को अपनी सूची से बाहर कर दिया। इसी तरह, शोधकर्ता लिंच झांग ने जब पोप लियो चौदहवें के ‘एआई के दौर में मनुष्य की स्थिति’ पर लिखे धर्मपत्र मैग्निफिका ह्यूमेनिटास की जांच पैंग्राम से कराई, तो कुछ पैराग्राफ को एआई-निर्मित बताए जाने से चर्चा का केंद्र इस धर्मपत्र का संदेश नहीं, बल्कि यह सवाल बन गया कि आखिर इसे लिखा किसने है? एआई अब इतना बेहतर लेखन करने लगा है कि कई बार उसकी रचित सामग्री और हमारे लिखे पाठ में फर्क करना असंभव हो जाता है। यही वजह है, एआई रचित लेखों की पहचान करने वाले टूल का सहारा अधिक लिया जाने लगा है। नतीजतन, अब हम इस बात से ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कोई सामग्री कैसे तैयार हुई, जबकि हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि उस लेखन में खास बात क्या है?

पाठक मुझसे अक्सर यह पूछते रहते हैं कि मुझे अपने लेख के विचार कहां से मिलते हैं? मैं शोध में कितना समय लगाता हूं और हर हफ्ते लेख लिखने के लिए समय कैसे निकाल पाता हूं? अगर मैं कहूं कि यह सब आसान है, तो झूठ होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रकाशन की ‘डेडलाइन’ करीब आ रही होती थी और मुझे कोई विचार नहीं सूझता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन जितनी मदद मुझे एआई से मिली, वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। मेरे हर लेख की शुरुआत किसी ऐसे विचार से होती है, जिसे मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में सुना, या कोई पॉडकास्ट सुनते समय मेरे दिमाग में कौंधा। आजकल, जैसे ही कोई नया विचार आता है, मैं उसे अपने ‘जर्मिनेशन बेंच’ में दर्ज कर लेता हूं। यह एक ऐसा ‘आइडिया-स्टोर’ है, जिसे एआई संभालता है। यहां हर नए विचार को तब तक विकसित किया जाता है, जब तक कि वह एक पूरा लेख बनने लायक न हो जाए। जब ​​लिखने का समय आता है, तब एआई जर्मिनेशन बेंच को स्कैन करके कोई उपयुक्त विचार ढूंढ़ता है। बिल्कुल नया या कोई ऐसा विचार, जो मेरी पिछली बातों को आगे बढ़ाता हो या किसी ऐसे मुद्दे से जुड़ा हो, जिस पर मैंने अभी तक कुछ न लिखा हो।

इसके बाद एआई तर्कों पर रिसर्च करता है, तथ्यों की पुष्टि करता है और उन सभी दावों के स्रोत खोजता है, जिनका मैं लेख में इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसके बाद वह मसौदा तैयार करना शुरू करता है। इसलिए हमें तकनीक के अनिवार्य विकास का विरोध करने के बजाय इसके साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। हमें इसमें पूरी तरह से रम जाना चाहिए, ताकि इससे मिलने वाले नए अवसरों का हम लाभ उठा सकें।

एआई वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके ही यह लेख लिखा गया है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इसने सबसे जरूरी ‘टेस्ट’ पास कर लिया, यानी आखिर तक आपका ध्यान बनाए रखा। आपमें से कुछ लोग शायद इसे किसी एआई डिटेक्टर से गुजारकर देखना चाहें कि इसका कितना हिस्सा एआई द्वारा रचित है। अगर आपको यह लेख रोचक लगा, तो क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है कि इसे एआई ने पांच प्रतिशत लिखा है या 95 फीसदी?