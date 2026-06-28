विवाह संस्था को बचाने के लिए आगे आए समाज
जब कोई संबंध भावना के स्तर पर खत्म हो चुका हो, तब उससे सम्मान के साथ बाहर निकलने का साहस समाज प्रदान करे।
ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री
पहले सोनम और अब सिया- मीडिया में छाई ये खबरें सभी को स्तब्ध कर रही हैं। ऐसा लगातार क्यों हो रहा है? यह प्रश्न बार-बार मन में कौंध रहा है। यदि वह किसी और के प्रेम में थी, तो फिर उसने इस विवाह के लिए सहमति ही क्यों दी? वह मंगनी से इनकार भी तो कर सकती थी? आखिर क्यों किसी माता-पिता से उनका बेटा इस प्रकार छीन लिया गया? ये वे अनुत्तरित प्रश्न हैं, जिनका उत्तर खोज पाना सरल नहीं दिखता। हर कोई उस सोच और मन:स्थिति को समझना चाहता है, जिसने सोनम, सिया या मुस्कान को यह विश्वास दिलाया कि जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान संवाद, असहमति या अलगाव में नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा देने में निहित है।
स्त्री हिंसा और उससे जुड़ी सामाजिक हकीकत पर हम प्रायः विमर्श करने से बचते रहे हैं। जब कभी किसी महिला की संलिप्तता किसी जघन्य अपराध में सामने आती है, उसे अपवाद मानकर भुला दिया जाता है। बीते दशकों में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने उस धारणा को गंभीर चुनौती दी है, जो हिंसक व्यवहार व अपराध को मुख्यतः पुरुष व्यवहार से जोड़ती रही है। यह विषय गौर करने योग्य है, क्योंकि किसी सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए उसके उन पक्षों पर भी चर्चा जरूरी होती है, जिनकी उपेक्षा लंबे समय तक होती रही हो।
पैट्रीशिया पियर्सन ने अपनी किताब व्हेन शी वाज बैड : वायलेंट वूमेन ऐंड द मिथ ऑफ इनोसेंस में इसी प्रश्न को केंद्र में रखा है। स्त्री की हिंसा के विविध रूपों का विश्लेषण करते हुए वह लिखती हैं, हमारी संस्कृति महिलाओं की आक्रामकता की अंतर्निहित क्षमता को स्वीकार करने से इनकार करती रही है। उनके अनुसार, हिंसा को समझने, उसके कारणों को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के लिए महिला आक्रामकता के बारे में प्रचलित धारणाओं की समीक्षा आवश्यक है। जब तक समाज महिलाओं को केवल पीड़िता या नैतिक रूप से श्रेष्ठ प्राणी के रूप में देखता रहेगा, वह महिला की हिंसा और उससे जुड़ी सामाजिक वास्तविकताओं को समग्रता में समझ नहीं पाएगा।
किसी भी समाज की व्यवस्थागत संरचना को बनाए रखने में विवाह संस्था एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभाती है। इसीलिए इसके विभिन्न आयामों पर निरंतर शोध किए जाते हैं व पुस्तकें लिखी जाती रही हैं। विवाह की चर्चा होते ही विवाहेतर संबंधों पर विचार अनिवार्य हो जाता है, पर इसके साथ एक गंभीर मिथक जुड़ा हुआ है। साहित्य, सिनेमा व सामाजिक विमर्श में विवाहेतर संबंधों को प्रायः पुरुष व्यवहार से जोड़कर देखा गया है। नतीजतन, स्त्रियों की भूमिका पर या तो कम चर्चा हुई है अथवा उसे अपवाद मानकर टाल दिया गया।
बड़ा सवाल है, सोनम, मुस्कान या सिया के मन में क्या एक क्षण के लिए भी यह प्रश्न नहीं कौंधा होगा कि आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, डिजिटल साक्ष्य और निरंतर विकसित होती पुलिस विवेचना के युग में ऐसे अपराधों को लंबे समय तक छिपाए रखना अत्यंत कठिन है? क्या उन्हें यह आभास नहीं था कि सत्य अंततः सामने आ सकता है? यदि ऐसा था, तो फिर इतना बड़ा जोखिम लेने के पीछे कौन-सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य कर रही थी? विवाह संस्था किसी भी सभ्य समाज के लिए अपरिहार्य है, पर उतना ही आवश्यक यह भी है कि जब कोई संबंध भावनात्मक रूप से खत्म हो चुका हो, तब उससे सम्मानजनक व वैधानिक रूप से बाहर निकलने का साहस भी समाज प्रदान करे। यदि संबंध-विच्छेद की अपेक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाएगा; यदि विवाह को हर परिस्थिति में निभाने का दबाव अंतिम विकल्प बना रहेगा, तो इसके दुष्परिणाम समाज को भी भुगतने पड़ेंगे।
इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि अपराध का कोई औचित्य सिद्ध किया जा रहा है, बल्कि यह समझना है कि स्वस्थ समाज केवल अपराधियों को दंड देकर नहीं बनता, बल्कि वह उन सामाजिक परिस्थितियों की भी पहचान करता है, जो कभी-कभी व्यक्तियों को विनाशकारी निर्णय की ओर धकेल देती हैं। यदि समाज ने समय रहते इन प्रश्नों पर गंभीर आत्ममंथन नहीं किया, तो पुणे और इंदौर जैसी त्रासदियां घटती रहेंगी।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)
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