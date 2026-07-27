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डोनाल्ड ट्रंप के लिए मध्यावधि चुनाव इतने अहम क्यों

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वसंत से लेकर गर्मियों के अंत तक अमेरिकी राजनीति प्राइमरी चुनाव में डूबी रहती है। मध्यावधि चुनाव वाले साल में तो इन चुनावों का मकसद कुछ अलग ही होता है। मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की पहली रायशुमारी होती है…

American entrepreneur and philanthropist
Frank F. Islam

फ्रैंक एफ इस्लाम,अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी

वसंत से लेकर गर्मियों के अंत तक अमेरिकी राजनीति प्राइमरी चुनाव में डूबी रहती है। मध्यावधि चुनाव वाले साल में तो इन चुनावों का मकसद कुछ अलग ही होता है। मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की पहली रायशुमारी होती है। यह जवाबदेही तय करने का समय होता है। अगले एक महीने में तमाम राज्यों में प्राइमरी चुनाव पूरे हो जाएंगे और नवंबर में होने वाले मतदान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। चूंकि कई राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है, इसलिए अमेरिका के सियासी मिजाज के शुरुआती संकेत भी मिलने लगे हैं।

बेशक, अलग-अलग राज्यों में नतीजे चौंकाने वाले आए हैं, पर एक बड़ी बात यह उभरकर सामने आई है कि अमेरिका आधुनिक इतिहास के सबसे अहम मध्यावधि चुनाव का गवाह बनने जा रहा है। रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा और जो बाइडन ने देखा है कि कैसे मतदाताओं ने मध्यावधि चुनावों का इस्तेमाल उनके शासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने या रोकने के लिए किया। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की परीक्षा है। अंतर बस इतना है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अलग रहा है। ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति, बड़े एजेंडे पर काम करते हुए भी जनमत को लेकर संवेदनशील रहे, पर ट्रंप ने इसके उलट छवि बनाई है। वह आलोचनाओं को नजरंदाज करते हैं और विपक्ष को लोकतंत्र का अहम हिस्सा मानने के बजाय ऐसी बाधा मानते हैं, जिससे पार पाना जरूरी है।

चुनावों में मुद्दे कई हैं। इमिग्रेशन से जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके कारण नागरिक अधिकार समूहों ने कानूनी जंग शुरू कर दी है। प्रशासन को छोटा रखने की कोशिश में कई संघीय कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर देना, फंडिंग में कटौती, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ट्रंप परिवार के बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी कारोबार जैसे मुद्दे मतदाताओं को उद्वेलित कर रहे हैं। हालांकि, इतिहास हमें बताता है कि अमेरिकी मतदाता अंतत: घर-परिवार से जुड़े मुद्दों पर ही वोट डालते हैं, जैसे- महंगाई, रोजगार, वेतन, पेट्रोल-डीजल की कीमतें, घर का बजट आदि। साल 2024 में, बतौर उम्मीदवार ट्रंप ने महंगाई कम करने और आर्थिक स्थिरता का वायदा किया था, पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और वैश्विक तेल बाजार में आई उथल-पुथल से बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से दुनिया भर में ईंधन के दाम चढ़ गए हैं, जिससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे अमेरिकियों पर दबाव और अधिक बढ़ गया है।

अभी निचले सदन में रिपब्लिकन पार्टी के पास जादुई आंकड़े से कुछ ही अधिक सीटें हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव में मुकाबला कड़ा हो सकता है। कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिनिधि सभा की 18 सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिनमें से 14 सीटें रिपब्लिकन के पास हैं। ऐसे में, नवंबर के चुनाव बताएंगे कि सदन में नियंत्रण किस पार्टी के पास रहेगा। सीनेट की स्थिति कहीं अधिक जटिल दिखती है। यहां डेमोक्रेट्स की सीटें दांव पर हैं, साथ ही उन्हें कांटे के मुकाबले वाले राज्यों में भी अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। ऊपरी सदन पर किसका नियंत्रण होगा, यह प्रतिनिधि सभा की तुलना में कम निश्चित है, पर चुनावों के नतीजे सत्ता संतुलन जरूर बदल सकते हैं। यदि डेमोक्रेट्स किसी भी एक सदन, विशेषकर प्रतिनिधि सभा पर कब्जा कर लेते हैं, तो इससे वाशिंगटन की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। यह नियंत्रण विपक्ष को सम्मन जारी करने का अधिकार वापस दिला देगा, जिससे कार्यकारी आदेशों की जांच करने, प्रशासन की नीतियों की समीक्षा करने और संघीय सरकार की निगरानी की शक्ति उसे मिल जाएगी।

यही कारण है कि आने वाले चुनावों से सिर्फ यह तय नहीं होगा कि कांग्रेस पर किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा, बल्कि इसका भी पता चलेगा कि क्या मतदाता राष्ट्रपति को अपने एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ‘ज्यादा छूट’ देना पसंद करेंगे? रही बात अनिवासी भारतीयों की, तो प्राइमरी चुनावों में उनका राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हां, इलिनोइस में राजा कृष्णमूर्ति की हार से भारतवंशियों को कुछ निराशा जरूर हुई है, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी में एक उभरता सितारा माना जा रहा था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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