मई-जून की तपती दोपहरी में, जब आसमान से एक बूंद नहीं गिरती, तब भी गंगा, कावेरी या गोदावरी का बहते रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। नदियों को बारहमासी बनाए रखने वाली ताकत धरती के भीतर जमा…

पंकज चतुर्वेदी,वरिष्ठ पत्रकार

मई-जून की तपती दोपहरी में, जब आसमान से एक बूंद नहीं गिरती, तब भी गंगा, कावेरी या गोदावरी का बहते रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। नदियों को बारहमासी बनाए रखने वाली ताकत धरती के भीतर जमा वह पानी है, जो धीरे-धीरे रिसकर नदियों में आता रहता है। जल-विज्ञान में इसे आधार प्रवाह, यानी ‘बेसफ्लो’ कहते हैं। बारिश का पानी बाढ़ की तरह आता है और निकल जाता है, पर सूखे मौसम में नदी का पेट यही आधार प्रवाह भरता है। अब इसी सहारे के कमजोर पड़ने की खबर है।

आईआईटी, गांधीनगर के राजेश सिंह, हिरेन सोलंकी और विमल मिश्रा का एक अध्ययन ‘अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन’ की पत्रिका वाटर रिसोर्सेज रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसमें सन् 1961 से साल 2021 तक, यानी साठ साल के दौरान देश की 18 प्रमुख नदी घाटियों के 227 निगरानी केंद्रों का विश्लेषण किया गया है। मुश्किल यह है कि आधार प्रवाह को सीधे-सीधे मापने का कोई यंत्र नहीं है, क्योंकि नदी के बहाव में बारिश और भूजल, दोनों के पानी का मिला-जुला रूप होता है। वैज्ञानिकों ने उन दिनों के बहाव को आधार बनाया, जब बारिश या बाढ़ का कोई असर नहीं होता। फिर उसे पहले से प्रचलित नौ विधियों और मौसम के आंकड़ों के साथ मशीन लर्निंग से जोड़ा। इन अध्येताओं का दावा है कि यह तरीका पुरानी विधियों से ज्यादा सटीक है।

इस अध्ययन के नतीजे असहज करने वाले हैं। लगभग 30 फीसदी केंद्रों पर आधार प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट मिली, जबकि केवल आठ प्रतिशत केंद्रों पर बढ़ोतरी पाई गई, यानी घटने वाले केंद्र बढ़ने वालों से करीब तीन गुना हैं। ज्यादातर घाटियों का औसत रुझान गिरावट का है। साबरमती, कावेरी, दक्षिणी तटीय नदियों और पेन्नार में गिरावट सबसे ज्यादा है। ये वे नदियां हैं, जिनमें प्रतिवर्ग किलोमीटर बहाव पहले से सबसे कम रहा है। जो पहले से प्यासी थीं, उन पर मार भी सबसे ज्यादा पड़ी है।

सबसे चौंकाने वाली बात गंगा और ब्रह्मपुत्र को लेकर है। इनके बहाव का 70 फीसदी से अधिक हिस्सा आमतौर पर आधार प्रवाह से आता है, इसीलिए इन्हें जल-समृद्ध माना जाता रहा है। चिंतित करने वाली बात यह है कि गंगा के लगभग सभी केंद्रों पर आधार प्रवाह घटने का रुझान मिला है, और ब्रह्मपुत्र में भी कई केंद्रों पर। जिन मैदानों की रेतीली परतें भूजल का विशाल भंडार थीं और नदी को साल भर प्रवाहित रखती थीं, वहां यह भंडार छीज रहा है। शोध पत्र में उन अध्ययनों का भी जिक्र है, जो गंगा के हालिया सूखेपन को सदियों में अभूतपूर्व बताते हैं और भूजल के अत्यधिक दोहन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, शोधकर्ताओं ने साफ-साफ कहा है कि उनका अध्ययन गिरावट के कारणों को सिद्ध नहीं करता। भूजल-दोहन, भूमि उपयोग में बदलाव, जलाशयों का संचालन और जलवायु परिवर्तन संभावित कारण हैं, जिनको अन्य शोधों का समर्थन तो है, पर इनको अभी परिकल्पना ही माना जाए। फिर भी रुझान की दिशा इतनी स्पष्ट है कि उसे नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना होगा।

गौरतलब है, हमारी सालाना बारिश का लगभग 85 फीसदी हिस्सा तीन महीनों में बरसकर तेजी से समुद्र में चला जाता है। बाकी नौ महीने नदियों को वही पानी चलाता है, जो धरती ने सहेजा हो। इसलिए पहली जरूरत भूजल पुनर्भरण की है। तालाब, झील, बावड़ी और कुंड जैसी परंपरागत संरचनाओं को बचाना होगा, नदियों के कछार और किनारे के जंगलों को सहेजना होगा, और रेत-खनन तथा कब्जे पर सख्ती करनी होगी। दूसरी जरूरत भूजल दोहन पर नियंत्रण की है। जहां खेती का पानी जमीन से खिंचता है, वहां कम पानी वाली सिंचाई और इलाके के जल-संतुलन के अनुरूप फसल-चक्र अपनाना होगा। तीसरी बात, नदी को केवल ऊपर बहती धारा नहीं, धरती के भीतर के जल-तंत्र से जुड़ी जीवित इकाई मानकर नीतियां बनानी होंगी।

जब सदानीरा नदियों के पारंपरिक मार्ग सिकुड़ रहे हैं, उनकी गहराई घट रही है और भीतर से मिलने वाला सहारा छीज रहा है, तब वे न अच्छे मानसून को संभाल पाती हैं, न सूखे को झेल पाती हैं। वे बारिश में उफनकर गांव-बस्ती-खेत में तबाही मचाती हैं और फिर पूरे साल हम पानी के लिए तरसते हैं।