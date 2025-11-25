अपनी कमियों को दूर कर प्रदूषण से बचे दिल्ली

संक्षेप: हर सर्दी में दिल्ली की सांसें जहरीले स्मॉग से घुटते लगती हैं। हालांकि, यह महज मौसमी संकट नहीं है, बल्कि दिल्ली की ढांचागत कमियों का संकेत भी है। तमाम मंत्रालयों, लाखों लोगों और गाड़ियों से भरा यह शहर पर्यावरण व सेहत की कीमत चुकाए बिना…

गौरव वल्लभ,अर्थशास्त्री व भाजपा नेता हर सर्दी में दिल्ली की सांसें जहरीले स्मॉग से घुटते लगती हैं। हालांकि, यह महज मौसमी संकट नहीं है, बल्कि दिल्ली की ढांचागत कमियों का संकेत भी है। तमाम मंत्रालयों, लाखों लोगों और गाड़ियों से भरा यह शहर पर्यावरण व सेहत की कीमत चुकाए बिना भारी आर्थिक गतिविधियों को बनाए नहीं रख सकता। लिहाजा, इस समस्या का निदान सिस्टम में सुधार करने, सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने, शासकीय बंटवारे और शहरी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित करने में छिपा है।

सबसे पहले चर्चा परिवहन की। निस्संदेह, दिल्ली तेजी से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। अगले महीने तक 90 फीसदी सार्वजनिक सीएनजी बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। 2027 तक म्युनिसिपल कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। 2027 तक नए वाहनों की खरीद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 95 फीसदी तक करना दिल्ली का लक्ष्य है, जिसे 2030 तक 98 प्रतिशत करने की योजना है। हालांकि, साल 2024 में 25 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 14 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। आगामी ईवी नीति 2.0 में अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के नए दोपहिया व तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रोत्साहन बढ़ाने और बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर भी जोर दिया गया है।

यहां जाम से मुक्ति बहुत जरूरी है। चूंकि तमाम शासकीय गतिविधियों का यह केंद्र है, इसलिए भीड़भाड़ वाली सड़कों, घरों के अभाव, घटते संसाधनों व जहरीले प्रदूषण से हमारी राजधानी लड़ रही है। जाहिर है, दिल्ली के शासन का भूगोल बदलना होगा। जिन मंत्रालयों और संस्थानों को संसद के बिल्कुल पास रहने की जरूरत नहीं है, उनको बुंदेलखंड, राजस्थान, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर के इलाकों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। इन शहरों को डिजिटल कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट के जरिये दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए। सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, पूसा जैसे संस्थान भी दिल्ली के बाहर से काम कर सकते हैं। इस विकेंद्रीकरण से समावेशिता, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यहां तक कि दिल्ली के लगभग दो लाख केंद्रीय कर्मियों में से कुछ को दूसरी जगह ले जाने से भी प्रदूषण के घनत्व और उत्सर्जन में कमी आ सकती है। मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले नए शहर प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे।

दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में भी संतुलन लाना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां के व्यावसायिक केंद्र प्रदूषण की समस्या को जटिल बना देते हैं। सदर बाजार और खारी बावली जैसे थोक बाजार यातायात बाधित करते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं। भागीरथ पैलेस होलसेल इलेक्ट्रिक मार्केट को हाल ही में सोनीपत स्थानांतरित किया गया है, जिससे भीड़ कम हुई है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। लॉजिस्टिक्स और टैक्स इंसेंटिव को बढ़ाकर अधिक से अधिक बाजार एनसीआर के सुदूर इलाकों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिससे दिल्ली पर दबाव कम होगा और पूरे क्षेत्र में संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

ट्रैफिक कम करने के लिए ‘स्मार्ट वर्क वीक’ बनाना उचित होगा। चूंकि सोमवार को ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए शनिवार की जगह सोमवार को हफ्ते की छुट्टी करने और आधे सरकारी दफ्तरों के लिए शनिवार को कामकाजी दिन बनाने से सड़कों पर दबाव कम हो सकता है। बढ़े हुए घंटों के साथ चार दिन के कामकाजी सप्ताह पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑफिस शुरू होने का समय दो घंटे पहले (आठ बजे से) करने से भी ट्रैफिक का दबाव बांटा जा सकता है।

दिल्ली को विकेंद्रीकृत करने का मतलब राजधानी का रुतबा कम करना नहीं है। यह संघीय व्यवस्था में संतुलन साधने जैसा होगा। दिल्ली देश का दिल बनी रहेगी, पर उसे अपने शासन को अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण पर बोझ कम होगा, बल्कि ज्ञान व आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र बनेंगे। यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘प्रतिस्पर्द्धी-सहकारी संघवाद’ की संकल्पना के भी अनुकूल है।