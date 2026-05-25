तमिल राजनीतिक दलों में उलटफेर का दौर

विजय के सत्तासीन होने के बाद दोनों मुख्य खेमों में जो भगदड़ की स्थिति दिख रही है, उससे तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प हो उठी है।

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय सरकार को बने अभी मुश्किल से दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन उसने दो दशक पुराने द्रमुक गठबंधन को तोड़कर रख दिया है, वहीं 54 साल पुरानी अन्नाद्रमुक पार्टी विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर दो फाड़ हो गई। इस उथल-पुथल के बीच फंसी भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल चुपचाप बैठे हैं और विजय सरकार पर हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।

द्रमुक गठबंधन के सभी पुराने सहयोगी तेजी से विजय की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम, यानी टीवीके की ओर झुकने लगे हैं। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि कहीं द्रमुक अकेला न पड़ जाए। एम के स्टालिन और उनकी पार्टी के लिए यह घटनाक्रम बेहद दुखद है। पराजय के बाद द्रमुक गठबंधन छोड़ने वाली पहली पार्टी कांग्रेस थी। जब चुनाव नतीजे टीवीके के पक्ष में आए, तब राज्य कांग्रेस के नौजवान नेताओं ने कोई मौका नहीं गंवाया और अपना फैसला हाईकमान तक पहुंचा दिया। उन्होंने हाईकमान को मजबूर किया कि वह टीवीके गठबंधन में शामिल होने और कैबिनेट का हिस्सा बनने को लेकर असमंजस त्याग दे। कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टियों व आईयूएमएल की राज्य इकाइयों को भी टीवीके गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उसने दिल्ली व केरल में मौजूद अपने शीर्ष नेताओं के जरिये दबाव बनाया। इसके बाद तमिलनाडु की एकमात्र दलित पार्टी- वीसीके के पास टीवीके के साथ गठबंधन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा।

कांग्रेस के अलावा, वीसीके और आईयूएमएल को भी विजय की काबीना में जगह मिली है। अतीत में, न तो द्रमुक ने और न ही अन्नाद्रमुक ने कभी किसी गठबंधन सहयोगी को मंत्रिमंडल में कोई पद दिया था। अब वाइको के नेतृत्व वाली पार्टी एमडीएमके भी डीएमके गठबंधन से अलग होने की संभावना पर विचार कर रही है। फिलहाल, द्रमुक गठबंधन में एकमात्र अहम सहयोगी पार्टी डीएमडीके ही बची है, जिसका नेतृत्व दिवंगत विजयकांत की पत्नी प्रेमलता कर रही हैं।

जानकारों का कहना है कि इस तरह का राजनीतिक बिखराव और अकेलापन द्रमुक के लिए कोई नई बात नहीं है। सन् 1991 में भी इस पार्टी को कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद उसके सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया था। साल 2011 और 2016 में भी द्रमुक पार्टी ऐसे हालात से निपट चुकी है। मूल सवाल है कि क्या स्टालिन पार्टी को इस संकट से उबार पाएंगे? फिलहाल, बिल्कुल नए चेहरे के हाथों मिली अप्रत्याशित हार ने पार्टी को सदमे में डाल दिया है।

ई पलानीसामी के नेतृत्व वाली पार्टी अन्नाद्रमुक अंदरूनी कलह से जूझ रही है। एसपी वेलुमणि व केसी वीरमणि के नेतृत्व में बागी हुए विधायकों ने अन्नाद्रमुक में वापस लौटने का फैसला कर लिया है। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री का संगठन पर मजबूत नियंत्रण है, इसलिए बागियों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। विजय ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चूंकि ये सभी नेता भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं, इसलिए भी विजय कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उधर, इस हार से आहत भगवा पार्टी ने फिलहाल शांत रहने का फैसला किया है।

परिस्थितियों ने विजय को प्रशासन पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में मदद की है। पिछले हफ्ते, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक रेप के मामले को सुलझा लिया और विजय ने निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य सरकार से पूर्व मंत्रियों- अनिता राधाकृष्णन (अन्नाद्रमुक), सेंथिल बालाजी (द्रमुक) और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है। यदि सरकार 120 दिनों के भीतर कोई कदम नहीं उठाती, तो मान लिया जाएगा कि अनुमति मिल गई है। हालांकि, विजय के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस व्यक्ति ने खुद को ‘शुद्ध शक्ति’ या ‘तूया शक्ति’ और डीएमके को ‘दुष्ट शक्ति’ या ‘तीया शक्ति’ घोषित किया था, अब उसे अपने कहे पर खरा उतरना होगा।