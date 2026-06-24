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बीते छह वर्षों में नई शिक्षा नीति ने कितनी दूरी तय की

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का उद्देश्य विसंगति को दूर करना है। इसने लचीली और परिणामोन्मुख शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है।

बीते छह वर्षों में नई शिक्षा नीति ने कितनी दूरी तय की

एम अफशार आलम, पूर्व कुलपति, जामिया हमदर्द

भारत सरकार ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 प्रस्तुत की थी, तब इसे देश की शिक्षा-व्यवस्था में 34 वर्षों बाद किया गया पहला व्यापक सुधार बताया गया था। बीते वर्षों में इसके कार्यान्वयन के दौरान यह नीति केवल एक दृष्टि या घोषणा भर नहीं रह गई, बल्कि कार्यान्वयन के अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली चरण में प्रवेश कर चुकी है।

भारत की पिछली शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और साल 1992 में उसमें संशोधन किया गया था। उस समय न इंटरनेट था, न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) थी और न ही वे जनसांख्यिकीय व आर्थिक चुनौतियां थीं, जो आज हमारे सामने हैं। एनईपी- 2020 का उद्देश्य इसी विसंगति को दूर करना है। इसने कठोर और सीमित शैक्षणिक संरचना के स्थान पर बहुविषयक, लचीली और परिणामोन्मुख शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है। यह दृष्टिकोण उच्च शिक्षा को केवल विशेषज्ञ तैयार करने वाली प्रणाली नहीं मानता, बल्कि जीवन भर सीखने वाले और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सकने वाले नागरिकों के निर्माण का आधार मानता है।

जो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को केवल एक विषय तक सीमित रखते थे, अब उन्हें विभिन्न विषयों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं। मसलन, जामिया हमदर्द में बहुविषयक और कौशल-आधारित शिक्षा को विश्वविद्यालय की पारंपरिक- फार्मेसी, यूनानी चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के साथ समन्वित किया गया है। इस अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि एनईपी-2020 संस्थानों की मौजूदा विशेषताओं को नए शैक्षणिक ढांचे के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करती है।

नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं में से एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर और फिर क्रमश: उच्च शिक्षा में। यह केवल भाषायी विरासत का सम्मान नहीं है, बल्कि शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का व्यावहारिक उपाय है। हमारे अनेक विद्यार्थी अपनी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि भाषा संबंधी बाधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए मातृभाषा आधारित शिक्षा ज्ञान तक पहुंच को अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। दीक्षा और स्वयम जैसे डिजिटल मंचों ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है।

नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण, पर अपेक्षाकृत कम चर्चित पहलू यह है कि यह व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा का अभिन्न अंग मानती है। नीति यह स्वीकार करती है कि यदि उच्च शिक्षा केवल डिग्रीधारी युवाओं का निर्माण करती रहे और उन्हें रोजगारपरक कौशल न प्रदान करे, तो हमें अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। जाहिर है, इतने व्यापक स्तर के सुधार के साथ चुनौतियां जुड़ी ही होती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परीक्षाओं, खासकर नीट-यूजी को लेकर हाल के वर्षों में प्रश्न उठे हैं। इन परिस्थितियों ने निस्संदेह पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है।

भारत के विश्वविद्यालय यूजीसी, एनएमसी, एआईटीसी, एफसीआई और बार काउंसिल जैसी संस्थाओं के अधीन कार्य करते हैं। एनईपी- 2020 ने इन सबको समन्वित व सुव्यवस्थित बनाने की परिकल्पना की है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति, विदेशी डिग्रियों की मान्यता को सरल बनाना तथा विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की पहल इस नीति के प्रमुख आयाम हैं। आगे की प्रक्रिया में तीन प्राथमिकताओं- छोटे और क्षेत्रीय संस्थानों के लिए आवश्यक डिजिटल एवं प्रशासनिक अवसंरचना का निर्माण, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में लोगों की विश्वास बहाली तथा भाषा और कौशल संबंधी प्रावधानों को जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर ध्यान देना होगा।

यदि इन लक्ष्यों को इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जाता रहा, जिसके साथ इसकी कल्पना की गई और प्रारंभिक क्रियान्वयन किया गया, तो एनईपी- 2020 को उस ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जहां से भारतीय उच्च शिक्षा वास्तव में भविष्य के लिए होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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