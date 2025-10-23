विलासिता में डूबा लोकपाल कैसे रोकेगा भ्रष्टाचार

संक्षेप: शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की एक प्रभावी एजेंसी है ऑम्बुड्समैन। इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई और अभी 90 से ज्यादा देशों में यह है। भारत में अनेक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां थीं…

सुधांशु रंजन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की एक प्रभावी एजेंसी है ऑम्बुड्समैन। इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई और अभी 90 से ज्यादा देशों में यह है। भारत में अनेक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां थीं, पर ऑम्बुड्समैन नहीं था। भारत में इसे लोकपाल कहते हैं, जो नाम लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का दिया हुआ है।

यहां 16 जनवरी, 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ। इसकी स्थापना के लिए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ के बैनर तले एक आंदोलन चला, जिसके समर्थन में अन्ना हजारे 5 अप्रैल, 2011 को आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके रणनीतिकार थे अरविंद केजरीवाल। उनकी टीम ने ऐसा सम्मोहक स्वप्न जाल बुना कि लगा, जैसे लोकपाल नियुक्त होने भर की देर है और भ्रष्टाचार छूमंतर। आंदोलन की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, और इसके कर्ता-धर्ता चुनावी राजनीति में कूद पड़े। सफलता भी उन्हें भरपूर मिली, क्योंकि जनता को चांद दिखाया गया था।

जो भी हो, लोकपाल कानून बन गया, किंतु लोकपाल की नियुक्ति पांच सालों तक नहीं हुई। आज भी अनेक राज्यों में लोकायुक्त नहीं हैं। नियुक्ति हुई भी तो क्या हुआ? लोकपाल की चर्चा किसी बड़े घपले-घोटाले को उजागर करने या कार्रवाई के लिए नहीं हुई है। इसकी चर्चा अभी अचानक एक अन्य कारण से हुई, जो निराश करता है। दरअसल, सात-सदस्यीय लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ऐसी ही कार मिली हुई है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मर्सिडीज कार दी गई है।

अब्राहम मैसलो ने मनुष्य की पांच जरूरतों का एक पिरामिड बनाया है। इसमें सबसे नीचे है शारीरिक जरूरत- भोजन, वस्त्र, आवास आदि। इसके ऊपर है सुरक्षा की जरूरत- व्यक्तिगत, आर्थिक व रोगों से सुरक्षा। तीसरे स्थान पर है, प्यार व अपनेपन की जरूरत। इसके ऊपर है सम्मान और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि। अधिक आमदनी व सुविधाएं बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती हैं। बेहतर प्रदर्शन उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने से आता है, जो है- सम्मान एवं आत्मसिद्धि।

यह सिद्धांत सब पर लागू होता है। इसलिए सरकारी सेवाओं के वेतनमानों में जबर्दस्त बढ़ोतरी होने के बावजूद कार्य का स्तर उतना बेहतर नहीं हुआ है। न्यायाधीशों पर यह बात और भी लागू होती है। निचली अदालत में न्यायाधीशों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी और सुविधाएं तो नगण्य थीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तक को कार नहीं दी जाती थी। 1999 में शेट्टी आयोग ने उनके वेतन एवं सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया और सरकार को निर्देश देकर लागू करवा दिया, पर यह कहना मुश्किल है कि कार्य-कुशलता बढ़ी है। भारत में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अच्छी तनख्वाह के अलावा बड़ी-बड़ी कोठियां, लग्जरी कार, निजी स्टाफ सहित अनेक सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शीर्ष अदालत के जजों को कार तो दी जाती है, किंतु सरकारी बंगले नहीं दिए जाते। इंग्लैंड में तो मास्टर ऑफ रोल्स, जो लॉर्ड चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं, पहले साइकिल से अदालत जाते थे। हालांकि, इन सबका मतलब यह नहीं कि जजों को पर्याप्त वेतन एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिले।

लोकपाल के सदस्य तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं हैं। सात सदस्यों में चार पूर्व न्यायाधीश और तीन पूर्व नौकरशाह हैं। इस तरह यह एक पार्किंग स्थल बन गया है। लोकपाल ने करीब 90 प्रतिशत शिकायतों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वे सही फॉर्मेट में नहीं थे। इसने अब तक मात्र 24 मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और छह में अभियोजन की अनुमति दी है। बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद इतना बड़ा विवाद नहीं बनता, यदि लोकपाल को भ्रष्टाचार के रामबाण के रूप में प्रचारित नहीं किया जाता। मगर सवाल यह भी है कि अगर सादगी का सिद्धांत लोकपाल पर लागू होता है, तो कोई विवाद तब क्यों नहीं हुआ, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यही कार दी गई। सवाल तो तब भी उठना चाहिए था।