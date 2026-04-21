पृथ्वी को प्लास्टिक वर्षा से बचाना बहुत जरूरी

आज पृथ्वी दिवस है। धरती को बचाने के लिए आज दुनिया भर में कसमें खाई जाएंगी, नई नीतियों पर चर्चा होगी, पर वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। अमेरिका-ईरान युद्ध के एक बार फिर भड़कने की आशंका ने वहां …

प्रदीप कुमार मुखर्जी,पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक आज पृथ्वी दिवस है। धरती को बचाने के लिए आज दुनिया भर में कसमें खाई जाएंगी, नई नीतियों पर चर्चा होगी, पर वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। अमेरिका-ईरान युद्ध के एक बार फिर भड़कने की आशंका ने वहां तेजाबी बारिश के खतरे को फिर बढ़ा दिया है। आखिर धरती पर होने वाली तेजाबी वर्षा या अम्लीय बारिश है क्या?

अम्लीय वर्षा अब नई बात नहीं रही। दरअसल, सल्फर डाई-ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जब हवा में मौजूद जलवाष्प, ऑक्सीजन व अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। वर्षा बूंदों के साथ इनके धरती पर गिरने के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। इस तेजाबी वर्षा के लिए मानवीय गतिविधियां ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। बिजलीघरों, कारखानों और उद्योगों में कोयले व पेट्रो-इंधन के जलने से भारी मात्रा में सल्फर डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कारों, बसों व ट्रकों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता होती है।

तेजाबी बारिश तो काफी समय से हकीकत बन चुकी है, पर प्लास्टिक वर्षा की घटना से अब भी अधिकतर लोग अनजान लगते हैं। अक्तूबर 2025 में इंडोनेशिया में प्लास्टिक वर्षा की घटना हुई। वहां की ‘नेशनल रिसर्च ऐंड इनोवेशन एजेंसी’ ने जकार्ता के वर्षा जल में माइक्रो-प्लास्टिक, यानी पांच मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक कणों का पता लगाया। शोधार्थियों ने पाया कि जकार्ता के तटीय क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति वर्गमीटर लगभग 15 माइक्रो-प्लास्टिक कण बारिश के साथ गिरते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कपड़े धोने के दौरान निकलने वाले छोटे रेशों, टायरों से घर्षण के कारण निकलने वाले प्लास्टिक के बारीक कणों और खुले में जलाए जाने वाले कचरों के विघटन से मुक्त होने वाले प्लास्टिक के महीन कण हवा में मिल जाते हैं। इसके अलावा नदियों और समुद्रों में मौजूद प्लास्टिक के कण लहरों और हवा के माध्यम से उड़कर वायुमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। खुले में पड़ा प्लास्टिक कचरा धूप और हवा के प्रभाव से विघटित होकर बारीक हो जाता है और वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये कण फिर बादलों में पहुंचते हैं, जो प्लास्टिक वर्षा का कारण बनते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हर साल लगभग 74 मीट्रिक टन माइक्रो-प्लास्टिक आसमान से बारिश के रूप में नीचे गिरता है, जो करीब 30 लाख प्लास्टिक बोतल के बराबर है। जापान के माउंट फुजी और माउंट ओयामा के ऊपर बादलों में भी माइक्रो-प्लास्टिक की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। लंदन से भी प्लास्टिक वर्षा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में अभी इस प्रकार के अध्ययन नहीं हुए हैं, पर अनुमान है कि यमुना में जिस कदर प्लास्टिक प्रदूषण पाया गया है, उसमें प्लास्टिक वर्षा का योगदान अवश्य हो सकता है।

तेजाबी बारिश झीलों व नदियों को अम्लीय बनाकर मछलियों व जलीय जीवों पर कहर ढाने का काम करती है। यह मिट्टी से पोषक तत्वों को हटा देती है, जिससे पेड़-पौधे कमजोर हो जाते हैं। यह खाद्य शृंखला का हिस्सा बन सकती है। यह बारिश खेतों में उगी फसलों तथा समुद्र जल में गिरकर हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसे दूषित कर सकती है। इंडोनेशिया और बाकी देशों में होने वाली प्लास्टिक वर्षा की घटना भारत समेत विश्व के सभी देशों के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं चेते, तो भविष्य में साफ हवा में सांस लेना और शुद्ध पानी पीना एक सपना बनकर रह जाएगा। इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवनशैली में मौलिक परिवर्तन लाने होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से त्यागना होगा और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था, यानी सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा, जहां कचरे का उपयोग कच्चे माल यानी संसाधन के रूप में नया उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

निस्संदेह, इंडोनेशिया की इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए और अपने देश और इस पृथ्वी को प्लास्टिक प्रदूषण के भयावह संकट से बचाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। एक स्वच्छ और हरा-भरा भविष्य हमारे इस प्रकार के संकल्प पर ही निर्भर करता है।